9 January 2026

国家市場監督管理総局、ネット販売の主要工業製品の品質管理規定を公布

中国国家市場監督管理総局（SAMR）はこのほど、「ネット販売重点工業製品の品質安全監督管理規定」を公布した
　中国国家市場監督管理総局（SAMR）はこのほど、「ネット販売重点工業製品の品質安全監督管理規定」を公布した。同規定は2026年12月1日から施行される。ネット上での偽造・粗悪品販売行為が後を絶たず、ECプラットフォームのコンプライアンス審査責任が十分に果たされていない現状、一部ネット店舗の製品品質管理が不十分といった問題に対処するため、新規定はプラットフォーム内事業者（ネット店舗）およびECプラットフォーム事業者双方の責任を明確化した。

　規定は全6章38条から構成され、総則、プラットフォーム内事業者の義務、ECプラットフォーム事業者の義務、監視管理、法的責任、付則を定めている。

　プラットフォーム内事業者に対し、品質管理義務として、入荷品検査および取引記録保管システムの整備を求めている。加えて、製品の基本情報、工業製品生産許可証、強制製品認証証明書、製品検査報告書の表示義務などを課している。

　ECプラットフォーム事業者に対しては、ネット店舗が工業製品に関する情報開示義務を履行できるよう技術支援を提供すること、および販売される製品の関連品質情報を検証するための技術支援を提供することが求められる。

　さらに規定は、リスクモニタリング、抜き打ち検査、違法行為の手口への対応、行政指導、信用監視管理など、問題に応じた措置を明記している。これにより、ネット販売における重要工業製品の品質安全を多角的に確保する枠組みを整備することとしている。

出所：国家市場監管総局公式サイト

