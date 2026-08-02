预付式消费：风险防范与制度建构——兼论预收资金专用账户制度的落地路径

预付式消费在理发、健身、教育培训等生活服务领域广泛存在，但经营者跑路、闭店等问题频发，消费者预付资金面临落空风险。本文系统梳理我

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01.问题的提出

预付式消费广泛存在于生活服务领域，典型场景包括：理发美容（会员卡充值享受折扣），健身游泳（年卡/私教课包），教育培训（课时包、课程储值），兴趣学习（乐器、书画、编程等课程储值），养老托育（会员费、押金），餐饮（储值卡）等。其运行机理可概括为“三锁定”：经营者通过折扣、赠课等优惠锁定消费者未来消费、锁定现金流（形成沉淀资金）、锁定客户关系。对经营者而言，预收资金兼具融资与营销双重功能；对消费者而言，则是以远期信任换取当期优惠。这看上去是一种双赢的商业模式。

但近年来，很多消费者在储值后迎来的不是高性价比的温馨消费服务，而是理发店充值后悄然关门、健身机构转让后门店易主再闭店、教育培训机构跑路，更有甚者，在跑路前仍大肆促销，吸引消费者预付大额充值。

中国消费者协会历年投诉统计分析均将“预付款后停业跑路”列为服务消费投诉的重点之一。2026年6月，检察日报刊发《“职业闭店人”又出新套路》一文，披露上海市浦东新区人民检察院办理的合同诈骗案：行为人通过低价承接负债企业、变更法定代表人、以虚假材料注销公司，形成“金蝉脱壳”式逃债产业链，涉案金额达140余万元，两名被告人分别被判处有期徒刑十一年、十年六个月。1该案并非孤例，其背后是一个长期存在却始终未获根治的制度性难题。

当“信任”因经营者闭店、转让、跑路而破灭时，消费者预先让渡的资金便面临落空风险，而现行制度对此的覆盖并不完整。值得注意的是，这一难题并非无人关注。早在2025年全国两会期间，全国人大代表胡成中即提出建立“全国性储值消费预付资金强制存管制度”的建议，主张所有储值消费商户须在指定银行开设监管账户，资金所有权归属消费者，按实际消费进度划拨2；上海市政协委员张金全亦于同年提交《关于建立健全消费预付卡资金使用监管制度的提案》（市政协十四届三次会议第1116号），呼吁强化预收资金监管3。然而，这些建言虽在部分层面得到回应（如最高人民法院以司法解释确认“监管账户”地位、上海市以地方立法确立专用存款账户制度），却始终未能转化为覆盖全行业、全主体的统一强制监管立法。

笔者在受托承办相关案件过程中亦深切体会到“监管留白”对个体消费者的实质损害，认为有必要在既有的研究基础上，对预付式消费作一次系统的法律梳理。

02.概念厘定

在日常语境中，“单用途预付消费卡”“多用途预付消费卡”“预付卡消费”“预付式消费”“储值式消费”常被提及、容易混用或者不作深究，抑或仅凭字面去简单理解，但在法律与监管层面，它们并非同一事物。厘清概念，是分析监管困境的逻辑起点。

（一）单用途预付消费卡：唯一具有精确定义的法律术语

“单用途预付消费卡”是当前唯一被立法明确定义的概念。商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）将其界定为：从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的企业法人发行的，仅限于在本企业或所属集团、同一品牌特许经营体系内兑付商品或服务的预付凭证（含实体卡与虚拟卡）。其关键限定有三：仅限企业法人（不含个体工商户）、仅限三行业、仅限本体系内兑付。上海市《单用途预付消费卡管理规定》（上海市人民代表大会常务委员会公告〔16届〕第69号，2019年制定，2025年修订）将主体扩至经营者（含个体），将凭证扩至卡、账户、二维码等，并按预收资金风险分级设立专用存款账户4。

与之相对，“多用途预付卡”可在发卡机构之外跨法人通用，归中国人民银行依《支付机构预付卡业务管理办法》监管。

（二）预付卡消费与预付式消费：日常用语与政策司法用语

“预付卡消费”是老百姓的口语统称，并无统一法律定义，外延比“单用途预付卡”更宽。“储值消费”则是政策与建言层面的用语（胡成中代表即用此词），其本质等同于广义的“预付式消费”，即用户所关切的理发、美容、健身、游泳、教育培训、兴趣学习等一切“先付后享”形态。与“预付卡消费”相比，“储值消费”更强调账户余额/储值形态（不限于实体卡或凭证），且刻意试图覆盖无卡纯账户、课时包、会员充值等形态2。

在规范层面，最为严谨的称谓当属最高人民法院在《关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕4号）中使用的“预付式消费”——这是司法机关的法定用语。（本所孟莉莉、高鹏律师的《浅析预付式消费维权新规（上）》已结合《解释》与六则典型案例对“预付式消费”的内涵与外延作了系统解读5，本篇不重复展开。）

（三）三者关系：高度重叠，但监管锚定错位

三者的关系可归纳如下表：

关键错位在于：既有监管制度（商务部办法、上海规定、存管比例、监管平台）几乎全部锚定在“单用途预付消费卡”这一较窄且有门槛的概念上，而现实中大量“预付式消费”——街边理发店充值、纯会员账户、教培课时包、游泳兴趣班——既不是“卡”，也不在商务部三行业/企业法人门槛之内，从而游离于监管之外。

03.我国现行监管制度梳理

（一）司法层面：最高人民法院司法解释

2025年3月13日发布、5月1日施行的《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕4号），共27条，适用范围涵盖零售、住宿、餐饮、健身、出行、理发、美容、培训、养老、旅游等生活消费领域。其中：第16条明确，经营者依行政主管部门要求已将预付款转入监管账户的，消费者请求按被监管资金实际利率计算应返还利息的，人民法院应予支持——这从司法解释层面确认了“监管账户”的合法地位；第7条规定经营者收取预付款后因经营困难不能兑付的，应及时依法清算，清算义务人承担民事责任；第23条规制收取预付款后终止营业、既不兑付又恶意逃避退款构成欺诈的，承担惩罚性赔偿，涉嫌刑事犯罪的移送公安机关；第9条认定“收款不退、丢卡不补、限制转卡”等格式条款无效；第14条规定消费者自付款之日起七日内有权请求返还预付款本金（七日无理由退款）。同期发布6起典型案例，直接回应“职业闭店人”“背债人”帮助逃债问题6。最高人民法院民事审判第一庭随后发布的《理解与适用》进一步阐明了起草背景与适用要点7。

（二）部委规章：商务部单用途商业预付卡管理办法

商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（2012）要求规模发卡、集团发卡、品牌发卡企业确定商业银行账户作为资金存管账户并签订存管协议；存管比例分别为上季度预收资金余额的20%、30%、40%（对超额调用指令予以拒绝）。其局限在于仅覆盖规模/集团/品牌发卡企业，但海量中小经营者（单店理发、健身工作室、兴趣班）不在其内——这正是预付式消费监管最薄弱、当前此类消费者群体最痛之处。

（三）地方立法与实践

地方层面已有多处探索，且运作细节渐趋清晰：

1. 上海

《上海市单用途预付消费卡管理规定》（2019年制定，2025年修订）确立预收资金余额风险警示制度与专用存款账户管理：一般风险警示标准20万元，超标者全部预收资金余额的40%须专户管理；特别风险警示标准（上一年度主营业务收入20%且高于20万元）下全部专户管理4。管理方式含商业银行存管、数字人民币钱包、服务信托、公证提存；全市统一协同监管服务平台实现信息对接、风险预警、信用治理。

2. 北京

《北京市单用途商业预付卡备案及预收资金管理实施办法（2026修订）》（京商秩字〔2026〕16号）规定，预收资金余额达20万元的备案经营者应实施存管，比例不低于20%（集团30%、品牌40%）；消费者预收资金应全部直接进入唯一专用存管账户，不得使用其他账户收取；存管银行对存管资金分账管理、核算，对消费、退卡交易在5个工作日内消费者未提异议即拨付8。

3. 甘肃

《甘肃省单用途预付消费卡管理条例实施细则（试行）》（甘商务秩序发〔2023〕246号）要求预收资金统一在“甘肃预付码”实行全额动态监管，消费者预付资金实时进入专用存款账户，根据消费情况实时释放至经营者结算账户9——其“实时释放”机制颇具参考价值。

4. 无锡

《梁溪区预付式消费领域资金监督管理办法（试行）》（梁政办发〔2023〕13号）要求预付式消费资金采取服务信托方式监管，不得存放于市场主体名下银行账户，由信托公司设立服务信托计划、资金存放于信托计划专用保管账户，依合同或主管部门批准划付10。这是“服务信托”破产隔离模式的典型落地。

5. 贵州

《贵州省消费者权益保护条例（2026修订）》第24条明确，以收取预付款方式提供商品或服务的经营者，可选择商业银行存管、数字人民币钱包、服务信托或公证提存等方式为预收资金提供保障，主管部门应加强监管11。

（四）行业专项：养老机构预收费

民政部等七部门《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（2024）将养老服务费、押金、会员费全口径纳入监管，押金、会员费采取商业银行存管加风险保证金，限定预收周期与额度、规范退费，是“专用账户+风险保证金”模式的成熟样本12。

（五）代表委员建言

如前所述，胡成中代表建议建立全国性储值消费预付资金强制存管制度，明确资金所有权归消费者、按消费进度划拨、跑路前促销以合同诈骗立案；张金全委员提案建议完善预付卡监管体系与违法违规惩处机制，上海市商务委已答复正配合建立预收资金存管系统3。这些建言目前均停留在“建议”层面，尚未转化为统一强制立法。借此机会，本文呼吁加快出台统一规定。

04.现实问题：手段、方式与特点——兼以案例为证

预付式消费领域的侵权，呈现出手段多样化、链条产业化、主体小微化的特点。归纳其常见手段与方式如下：

（一）直接卷款跑路

经营者在收取预付款后突然关门、失联，既不兑付也不退款。此类最为常见，且多见于小微主体，消费者维权成本远高于损失金额。

（二）“职业闭店人”产业链

这是近年出现的专业化逃债模式：行为人低价收购负债企业，变更法定代表人（所谓“背债人”），以虚假材料注销公司，使原经营者“金蝉脱壳”。上海市浦东新区检察院办理的顾某、韩某合同诈骗案即属此类，涉案140余万元，二人分别被判处十一年、十年六个月有期徒刑1。最高人民法院发布的6起涉预付式消费典型案例之五“王某诉薛某清算责任纠纷案”亦明确：“职业闭店人”以虚假材料注销公司的，应依法向消费者承担民事责任。

（三）转让与债务转移

经营者将门店转让或与其他机构“转会合作”，把会员债务转移给接盘方，接盘方经营不善后再闭店，形成责任层层脱落。在（2026）浙0102民初1403号 周某与杭州某甲有限公司服务合同纠纷案中，原告在原健身机构闭店后，依被告与案外人的《致广大会员的告知书》同意由被告接收会员并支付19000元激活原课程，后被告亦闭店；法院认定三方债务转移成立，并直接援引法释〔2025〕4号第13、15、17、25条，判令被告退还预付款32300元。类似地，（2025）浙0102民初30194号 张某、王某与杭州某有限公司服务合同纠纷案中，被告在会员协议起始日前即已闭店，法院判令退还4300元。13

（四）格式条款陷阱与闭店欺诈

部分经营者以“最终解释权”“过期作废”“概不退还”等格式条款限制消费者权利；更有在闭店前隐瞒实情、诱导办卡，构成欺诈。（2015）兰民三终字第984号 黄宏宇与宋大伟、兰州悠采商贸有限公司买卖合同纠纷案中，宋大伟在明知即将关店的情况下未告知消费者，误导其在闭店前10天办卡，法院认定构成欺诈，依《消费者权益保护法》第五十五条判令退还余额437.80元并赔偿1500元（办卡款三倍）。（2020）粤1202民初1391号 陈韵与杨雪、端州区慕娅嘉年华美发店服务合同纠纷案中，美发店转让、注销后由他人接手，接手方闭店，法院判令退还余额3670.75元及利息。（2026）陕0402民初1511号 高某与咸阳某公司游泳课纠纷案中，游泳培训机构闭店，法院判令退还剩余课时费4556元。13

（五）破产逃避与有限责任滥用

利用有限责任公司的有限责任与破产制度，经营者在预收资金已沉淀后申请破产或任由债权人追偿，消费者作为普通债权人清偿顺位靠后，往往血本无归。这恰暴露了“预收资金法律属性”未明这一制度硬伤——若资金被认定为经营者财产，即纳入破产财产；若认定为消费者所有并独立于经营者财产，则可对抗破产执行。

综上，预付式消费侵权呈现出“小额分散、受害众多、证据难固定、与小微主体交织、链条产业化”的特点，传统“一事一诉”的救济模式难以应对，且消费者个人维权综合成本很高。

05.防范建议

1．查资质与信用：预付款前通过国家企业信用信息公示系统，查询经营者是否备案、有无经营异常，查询经营者成立时间、股东情况、注册资本实缴情况、询问经营者资金监管措施或担保措施。

2．坚持小额试水，避免大额长周期预付：对超长周期、大额预付保持警惕，遵循“按需、小额、短期”原则、注意收款主体名称及账户与经营者是否一致、避免私人收款或保留经营主体授权私人收款的证据。

3．签订书面合同并留存凭证：明确服务内容、期限、退费规则，保存付款凭证、聊天记录、合同文本。

4．善用“七日无理由退款”：法释〔2025〕4号第14条赋予消费者付款后七日内请求返还预付款本金的权利，应充分行使。

5．警惕跑路前大促销：对“清仓价”“最后名额”等异常优惠保持警觉，此类常为收割最后一波。

（关于如何救济和具体起诉——原告资格的四种情形、适格被告的五种主体、诉讼请求的设计、以及《解释》第25条举证责任倒置的实操，本所孟莉莉、高鹏律师的《浅析预付式消费维权新规（下）》已作详尽指引14，本篇不再赘述。）

06.制度完善与政府主管部门的落地执行

既有的建议“未全面落地”的深层原因，本人认为在于适用范围模糊、监管主体无主、资金法律属性未明、银行存管激励缺位、与“提振消费”政策目标存在冲突、职业闭店人治理需刑民行协同，以及概念锚定错位。据此，完善路径应聚焦以下维度：

（一）概念统合：以“预付式消费”为上位概念

立法或监管规则第一步必须完成概念锚定，建议采用最高人民法院用语“预付式消费”为上位概念，将单用途预付卡、其他预收服务款项（无卡纯账户、课时包、会员储值）概念统一，适用“风险分级+专用账户+资金属性”主干，仅在门槛与豁免上差异化。此举可从根本上化解“适用范围模糊”与“概念锚定错位”两大障碍。

（二）预收资金专用账户制度及其具体运作

1. 账户开立与唯一性

经营者应在指定银行（或信托公司）开立唯一的预收资金专用存款账户（或信托保管账户），不得使用其他账户收取预收资金。北京规定“唯一专用存管账户”、甘肃要求“统一在甘肃预付码”，可作范本。

2. 资金进入与分账管理

消费者预付款应实时全额进入专户，存管银行对存管资金分账管理、核算，确保接受管理的余额不低于规定比例。

3. 按消费进度释放

专户资金不应“冻结”，而应按消费进度释放至经营者结算账户：甘肃“预付码”实现“实时释放”的操作非常值得借鉴；北京对消费、退卡交易在5个工作日内消费者未提异议即拨付。存管比例可参照北京/商务部20%/30%/40%设置，亦可对特定高风险行业提高比例。

4. 存管多选项

除银行监管账户外，应明确服务信托、数字人民币钱包、公证提存等可选模式（上海、贵州均已规定）。其中“服务信托”模式（无锡要求资金存放于信托计划专用保管账户、不得存于市场主体名下银行账户）最能实现破产隔离，应重点推广。

5. 资金法律属性与破产隔离

须明确专户内预收资金所有权归属消费者、独立于经营者财产；采用信托财产或独立保证金专户实现破产隔离，并衔接《企业破产法》《民事诉讼法》执行豁免规则，使“不得冻结划扣”具有法律依据。这是既有建议普遍薄弱、而本文认为最应补强的环节。

6. 退出与闭店善治

前文提到的经营者“跑路”，其动机多是侵占消费者预存资金为己用，在前述监管措施到位后，将使其无法超前动用消费者预存资金，其“跑路”已经缺乏“动力”。制度上，进一步可以要求经营者终止营业须提前备案、公示善后、完成余额清退；建立“变更法定代表人+突击关店+跑路前促销”预警指标，触发即暂停资金释放。

7. 信息公示与协同平台

依托地方协同监管服务平台（上海“信息对接/风险预警/信用治理”三项制度），渐进实现地方互联互通、国家统一标准与数据汇聚，降低一次性建设风险。

（三）立法路径：借司法解释入法

最高人民法院已以司法解释确认监管账户地位（法释〔2025〕4号第16条），应借力推动将“经营者对预付资金设专用账户及监管”修订写入《消费者权益保护法》或地方立法，把司法认可上升为行政义务，并为全国性强制存管立法积累试点数据。

结论

预付式消费之困，表面是经营者失信，深层是制度留白：当“监管”锚定在“单用途预付卡”这一较窄概念时，大量无卡、小微、课时包形态的储值消费便逃逸于外。人大代表、政协委员的建言已指明方向，最高人民法院与上海、甘肃等地的实践已验证可行。本文主张以“预付式消费”统合概念，以风险分级划定范围，以预收资金专用账户（含服务信托等破产隔离模式）锁住资金，以退出善治与刑民行衔接遏制职业闭店人，最终通过司法解释入法、试点先行，构建可落地的全链条监管体系。

Footnotes

1. 检察日报：《“职业闭店人”又出新套路》，2026年6月9日第04版（案例：上海市浦东新区人民检察院办理的顾某、韩某合同诈骗案，涉案140余万元，分别判处有期徒刑十一年、十年六个月）。 网页链接：https://newspaper.jcrb.com/html/2026-06/09/content_151963_19604478.htm（最后访问日期：2026年7月26日）

2. 胡成中（全国人大代表，德力西集团）：《加强储值消费监管 提振消费信心》——关于建立全国性储值消费预付资金强制存管制度的建议，2025年全国两会。 网页链接：http://pc.cmrnn.com.cn/shtml/zggsb/20250315/122584.html（最后访问日期：2026年7月26日）

3. 张金全（上海市政协委员）：《关于建立健全消费预付卡资金使用监管制度的提案》（上海市政协十四届三次会议第1116号），2025年。 网页链接：https://sww.sh.gov.cn/jyta/20250926/6f5a25935bae45f8a039eb81c4fbf786.html（最后访问日期：2026年7月26日）

4. 上海市人民代表大会常务委员会：《上海市单用途预付消费卡管理规定》（2019年制定，2025年修订），上海市人民代表大会常务委员会公告〔16届〕第69号。 网页链接：https://www.shrd.gov.cn/shrd/gk/content/d77f49ee-e855-430a-9b46-082d30ad11a4.html（最后访问日期：2026年7月26日）

5. 孟莉莉、高鹏：《浅析预付式消费维权新规（上）》，金诚同达微信公众号，2025年7月8日。 网页链接：https://mp.weixin.qq.com/s/GgTBxdgqIdhEB1H-FokuwQ（最后访问日期：2026年7月26日）

6. 最高人民法院：涉预付式消费典型案例（2025年发布，共6起），其中案例五“王某诉薛某清算责任纠纷案——‘职业闭店人’以虚假材料注销公司的，应依法向消费者承担民事责任”。 网页链接：https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/459331.html（最后访问日期：2026年7月26日）

7. 最高人民法院民事审判第一庭：《〈关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，2025年。 网页链接：https://sdcourt.gov.cn/tagxqfy/407064/407070/37795712/index.html（最后访问日期：2026年7月26日）

8. 北京市商务局等：《北京市单用途商业预付卡备案及预收资金管理实施办法（2026修订）》，京商秩字〔2026〕16号，2026年5月11日。 网页链接：https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202605/t20260514_4651091.html（最后访问日期：2026年7月26日）

9. 甘肃省商务厅等：《甘肃省单用途预付消费卡管理条例实施细则（试行）》，甘商务秩序发〔2023〕246号，2023年8月14日。 网页链接：http://swt.gansu.gov.cn/swt/c110405/202310/173775098/files/08e5f3b7fd374a17918758cf1f9b9dec.pdf（最后访问日期：2026年7月26日）

10. 无锡市梁溪区人民政府办公室：《梁溪区预付式消费领域资金监督管理办法（试行）》，梁政办发〔2023〕13号，2023年4月3日。 网页链接：https://www.wxlx.gov.cn/doc/2023/04/11/4006790.shtml（最后访问日期：2026年7月26日）

11. 贵州省人民代表大会常务委员会：《贵州省消费者权益保护条例（2026修订）》，贵州省人民代表大会常务委员会公告2026第6号，2026年5月28日。 网页链接：https://www.gzrd.gov.cn/xwzx/zyfb/cwhgg/202605/t20260528_90223881.html?isMobile=true（最后访问日期：2026年7月26日）

12. 民政部、国家发展改革委等七部门：《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》，2024年。 网页链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6950308.htm（最后访问日期：2026年7月26日）

13. 参见裁判文书：黄宏宇与宋大伟等买卖合同纠纷二审判决，（2015）兰民三终字第984号；周某与杭州某甲有限公司服务合同纠纷一审判决，（2026）浙0102民初1403号；张某、王某与杭州某有限公司服务合同纠纷一审判决，（2025）浙0102民初30194号；高某与咸阳某公司等合同纠纷一审判决，（2026）陕0402民初1511号；陈韵与杨雪、端州区慕娅嘉年华美发店服务合同纠纷一审判决，（2020）粤1202民初1391号；北京鼎力兴商贸有限责任公司与北京住总国际温泉酒店服务合同纠纷上诉案，（2015）一中民终字第9404号。 网页链接：https://wenshu.court.gov.cn/（最后访问日期：2026年7月26日）

14. 孟莉莉、高鹏：《浅析预付式消费维权新规（下）》，金诚同达微信公众号，2025年8月20日。 网页链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Fd3m5BAjFi7akURWxPBRrA（最后访问日期：2026年7月26日）

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