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24 March 2026

中国奢侈品消费迎来"理性觉醒"，本土品牌强势崛起

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当炫耀不再成为刚需，什么才是奢侈品的新价值锚点？
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当炫耀不再成为刚需，什么才是奢侈品的新价值锚点？

趋势呈现：市场进入“谨慎消费”阶段

根据《艾睿铂2026年全球消费者展望》报告，展望 2026 年，中国消费者在奢侈品消费上的计划整体更为谨慎和理性。其中，40%的消费者预计在 2026 年减少奢侈品支出（其中“大幅减少”13%，“减少”27%），而35%的消费者计划维持与2025年相同水平。

动因剖析：从“为 logo买单”到“为价值买单”

消费减少的背后，是购买动机的结构性变化：

  • 64%的消费者将减少消费归因于“转向更理性消费，避免冲动购物”
  • 51%的消费者提到“收入压力或购买力下降”
  • 27%的消费者表示对“地位驱动型消费”兴趣降低，更注重个性化体验

格局之变：本土奢侈品牌的自信崛起

中国本土品牌正从文化自信与商业模式创新两端发力，重塑奢侈品市场的竞争规则。

  • 核心驱动：崛起根植于“国潮”代表的深度文化自信，以及“可负担的优质”商业模式，满足消费者对文化身份与精明消费的双重追求。
  • 破局策略：采用“杠铃策略”——一端以亲民价格广泛触达，另一端在高端市场用工艺与文化故事建立信任，在特定价格带产生直接替代效应。
  • 格局影响：它们不再仅是国际品牌的“平替”，而是奢侈品的“共同定义者”，其已验证的商业模式也具备了向全球市场输出的潜力。

中国奢侈品市场正从“追逐符号”走向“理性回归”与“价值重塑”。国际品牌面临本土竞争者强有力的挑战。唯有真正理解消费者对“文化共鸣”与“内生价值”的重新定义，品牌才能在觉醒时代建立长期信任。

下篇预告：《中国正在改写奢侈品游戏规则》——本文将深入分析本土品牌如何定义新时代的奢侈内涵，以及国际品牌应如何应对这一范式转变。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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