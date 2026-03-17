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17 March 2026

当消费者捂紧钱包，2026零售业如何破局增长？

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2026年的中国零售业，正站在一个关键的十字路口。消费者从去年的异常乐观转向谨慎支出，高管们普遍感受到行业颠覆的浪潮。但寒冬之中，暖流
China Consumer Protection
Lisa Hu
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五个新兴趋势，揭示了一个致力于增长而非仅仅求存的零售业。

2026年的中国零售业，正站在一个关键的十字路口。消费者从去年的异常乐观转向谨慎支出，高管们普遍感受到行业颠覆的浪潮。但寒冬之中，暖流暗涌。

超过70%的零售高管将消费行为变化视作机遇而非威胁。他们正放弃无底线的价格战，转而进行一场更精细、更深层的价值重塑竞赛。

 

一、价值竞争，告别"内卷"式降价

消费者正在精打细算，但并非不消费。他们缩减的是可有可无的开支，但在健康、体验和小奢品上依然愿意买单。关键在于，每一分钱都要花得"值"。

领先的零售商正重新定义价值主张。在快速消费品、健康等抗跌品类中，模糊的品牌光环失效。企业正锐化中高端产品线，确保每一档价格都有匹配的性能、服务或体验支撑。

同时，零售方案正变得更"本地化"。在下沉市场，重点可能是低价和民生必需品；在高线城市，则转向体验、服务和高端商品。核心逻辑是：更好地服务现有需求，而非创造新需求。

 

二、设计"分屏"时代的消费旅程

当下的消费者充满矛盾：一面在日用品上精打细算，一面又愿意为健康、体验和社交身份付费升级。这种"此处节省，彼处消费"的双轨心态，定义了新的购物车。

在美妆、食品饮料等品类，当大件消费暂缓，适度的升级成为可负担的奖赏。零售商的任务，是为这种精明的权衡设计流畅的旅程：让省钱的环节毫无摩擦，同时在可升级的品类清晰标示价值。

这意味着差异化运营——必需品追求极致效率、透明价格；情感驱动型商品则需要故事、独特性和能支撑溢价的体验层。掌握这套消费"编排"艺术，是在紧缩市场中夺取份额的关键。

 

三、本土力量，从主场到全球

以理想、瑞幸、蜜雪冰城为代表的本土品牌，正展现出前所未有的自信。它们以显著低于国际对手的定价，提供"足够高端"的体验，精准拿捏中国消费者的品味与情感。

本土玩家的优势是多维的：更快的口味与模式创新、更低成本的社交电商运营、以及深入下沉市场的分销网络。如今，它们正以"杠铃策略"冲击高端市场，一端是亲民的入门价格，一端是可信的高端产品线。

这不仅是国内故事。随着全球消费者也趋于价值驱动，中国磨练出的"可负担的优质"模式正迎来出海良机，尤其在快消和汽车领域。

 

四、并购转型，为能力而买

行业颠覆正迫使企业重新思考根本的商业模式。并购的角色已变，从增长杠杆升级为转型引擎。75%的中国零售高管计划在未来12个月进行变革性交易。

目标不再是简单的规模叠加，而是获取关键能力：进入高增长赛道、强化供应链控制、或获得可规模化的数据资产。垂直整合也成为热门选项，以掌控成本、确保供应、加速产品上市。

但比交易更重要的是整合。在艰难时期，一堆无法协同的品牌拼凑是负担。将收购资产融入一个连贯的运营模型，并产生实际效益，才是真正的战略。

 

五、人工智能，从"秀肌肉"到"练内功"

近90%的零售领军者对AI持乐观态度，并增加了相关投资。资本正从探索性试点，转向将AI深度嵌入运营，特别是在能指导前线决策的环节：

  • 动态定价与促销
  • 精准选品
  • 需求预测与智能补货
  • 客户流失预警

纵向整合带来了更丰富、干净的数据，让AI应用更强大。前瞻性的企业正聚焦于少数能切实推动利润的高价值场景，而非追求华而不实的"AI改造"头条。

2026年的市场增长或许放缓，但对于主动重塑价值、厘清能力边界的企业，空间依然广阔。真正的赢家，不会在焦虑中观望，而是将"良性颠覆"的思维，转化为每日运营的坚定议程。

机会，永远留给那些在变化中主动定义游戏规则的人。

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