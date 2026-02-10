剧变与应对：2026年，中国消费者集体"捂紧钱包？

中国消费者支出意向出现急剧逆转。从2025年预计净增长10%，转为2026年预计净收缩8%。同时，34%的年轻消费者计划削减开支。企业需重新定位，以韧性策略应对变局。

2026年支出意向：从乐观转向谨慎

34%的45岁以下中国消费者计划进一步削减开支； 42%消费者计划减少外出就餐和饮酒支出； 33%消费者计划减少旅行和度假支出； 30%消费者计划减少日常杂货/食品支出。值得一提的是，日常杂货/食品是全球唯一预计将实现增长的品类,预计净支出意愿将上升8个百分点。中国的情况则是例外，预计净支出意愿将略微下降2个百分点。

消费者行为从冲动转向理性

中国消费者将"比去年钱少了"列为削减非食品零售、旅游、杂货及健身/康养支出的主要原因。

消费者转向 更有计划、更少冲动的购买行为 ，这在非食品零售和杂货品类中最为明显。

消费者不仅在削减开支，而且持续 重新评估什么值得他们花钱。

如何应对：为增长与韧性重新定位

运营模式聚焦。专注增值活动，消除非必要环节，平衡消费者体验与运营效率。通过数据渠道决策，精准预测需求、优化库存，以更智能的方式，服务价值导向型的消费者。

投资策略调整。优先布局盈利门店和潜力商圈，将资本重新分配到客流量大、战略相关性高的区域和业态。

重组支持体系。整合重叠品牌、精简支持职能，投资物流与门店自动化以降低单位运营成本。

