买了工程一切险，为什么最后一分钱没赔？

很多施工单位对工程保险都有一种朴素的理解： 工程一切险买了，第三者责任险也买了。项目出了事故，保险公司就应该赔。 毕竟，保险存在的意义，不就是在事故发生以后补偿损失吗？ 但在工程保险实践中，“已经投保”与“能够获得赔偿”之间，并不能直接画等号。

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很多施工单位对工程保险都有一种朴素的理解：

工程一切险买了，第三者责任险也买了。项目出了事故，保险公司就应该赔。

毕竟，保险存在的意义，不就是在事故发生以后补偿损失吗？

但在工程保险实践中，“已经投保”与“能够获得赔偿”之间，并不能直接画等号。

某科技园项目投保了工程一切险及第三者责任险。施工过程中，基坑支撑体系发生断裂坍塌，进而造成道路塌陷、市政管线受损、邻近厂房倾斜并最终拆除，损失达到数千万元。

建设单位向保险公司索赔4500万元。

一审、二审均未获得支持。

最终，保险赔偿金额为0元。

保险已经买了，事故也确实发生了，损失更是真实存在，为什么保险公司仍然可以不赔？

这个案件真正值得讨论的，不只是某一项免责条款，而是工程保险中一个更基础的问题：

决定保险公司是否赔偿的，不是损失有多大，而是事故为什么发生，以及这种风险是否被写进了保单。

一、事故发生以后，保险公司首先判断的不是“损失多少”，而是“为什么发生”

工程事故发生以后，项目各方首先看到的，通常是事故后果：

基坑塌了；

道路坏了；

管线断了；

邻近厂房倾斜了；

损失已经达到几千万元。

因此，被保险人往往会自然地认为：

事故如此严重，而且已经购买了保险，保险公司至少应当承担一部分损失。

但保险公司判断是否赔偿，通常并不是从损失金额开始，而是从事故原因开始。

究竟是暴雨、台风等自然灾害造成的？

还是某个突然发生、无法预见的意外事故造成的？

抑或是设计缺陷、施工质量问题、材料缺陷、现场管理失当等因素逐步累积造成的？

不同的事故原因，可能对应完全不同的保险结果。

工程一切险主要保障的是自然灾害或者意外事故造成的工程财产损失。暴雨导致基坑被淹、火灾导致在建工程受损、吊装过程中构件意外坠落，通常都具有“外来的、突然的、意外的”特征。

而设计错误、施工质量缺陷、原材料缺陷以及锈蚀、老化等渐变原因造成的损失，通常属于标准条款中的除外责任。

前述基坑坍塌事故的调查结果涉及围护工程施工质量不符合设计要求、基坑围护设计存在缺陷、施工现场管理混乱、监理不到位以及重大设计变更未履行审批手续等多项因素。法院最终认为，这不是一个单纯的意外事故，而是一系列人为因素共同造成的质量责任事故。

到了这一步，案件的走向其实已经相当清楚。

项目方看到的是“基坑突然坍塌”；

保险公司和法院关注的却是“坍塌之前发生了什么”。

事故表面上可能是突然发生的，但如果其背后是设计、施工、管理问题长期积累的结果，就不当然属于保险意义上的“意外事故”。

所以，工程保险中首先需要厘清的，并不是有没有发生损失，而是：

事故原因究竟属于保险责任，还是已经落入除外责任。

二、同一场事故中的不同损失，也可能分别落入不同保险责任

基坑坍塌以后，往往不会只造成一种损失。

支撑梁、围护桩以及在建工程本身发生损坏，是工程自身的损失；

周边道路、市政管线、邻近厂房发生损坏，则属于第三方财产损失；

如果同时造成人员伤亡，还会产生第三者人身损害责任。

同一场事故中的不同损失，需要分别寻找对应的保险责任。

一般而言：

工程本身的损失，主要在工程一切险项下处理；

工程以外的第三者人身、财产损失，主要在第三者责任险项下处理。

但这并不意味着，只要是工程自身损失，工程一切险就一定赔；也不意味着，只要是第三方损失，第三者责任险就一定赔。

因为在确定损失属于哪一类保险之后，还要继续判断：

造成该项损失的原因，是否属于保险责任；

保单中是否存在相应的免责条款；

相关财产是否属于保险标的；

赔偿责任是否受到限额、免赔额或者其他条件的限制。

这也是工程保险与一般项目管理思维不同的地方。

项目管理关注的是一场事故造成了哪些后果；

保险理赔则需要把这场事故重新拆开：

哪一部分是工程本身损失？

哪一部分是第三者损失？

各项损失分别由什么原因造成？

每一种原因在保单中又是如何约定的？

只有完成这几层拆分，才能真正判断保险公司应否承担责任。

三、项目最担心的风险，可能恰恰被标准条款排除在外

第三者责任险最容易产生误解的，就是周边建筑物沉降、开裂、倾斜等损失。

施工单位通常会认为：

邻近房屋属于第三方财产；

施工造成了第三方财产损失；

既然购买了第三者责任险，保险公司就应当赔偿。

但在标准第三者责任险条款中，由于“震动、移动或减弱支撑”造成的损失，通常属于责任免除范围。

例如：

基坑开挖导致周边建筑物沉降、开裂；

盾构掘进造成地面沉降、道路或者管线受损；

打桩施工引起邻近房屋裂缝；

地下施工削弱周边建筑物基础支撑，导致建筑物倾斜。

这些风险恰恰是深基坑、盾构、顶管、隧道等工程中最常见、也是项目最担心发生的风险。

但按照标准条款，第三方财产损失虽然原则上属于第三者责任险的保障对象，其中因震动、移动或者减弱支撑造成的损失，却可能被专门排除。

这就出现了工程保险中一个非常典型的错位：

企业购买保险，是为了转移项目最突出的风险；

但企业没有仔细审查保单，结果项目最突出的风险反而没有被保进去。

因此，判断一份保险是否真正有用，不能只看保险名称和保险金额。

购买了工程一切险，不等于已经覆盖所有工程风险；

购买了第三者责任险，也不等于已经覆盖所有第三者损失。

真正需要关注的是：

项目最有可能发生的风险，在这份保单中究竟是保险责任，还是除外责任。

四、附加条款的作用，是修补保障缺口，但并不是越多越好

标准条款没有覆盖的风险，有时可以通过附加条款重新纳入保障范围。

例如，对于“震动、移动或减弱支撑”这一除外风险，可以考虑增加相应的扩展条款，将特定条件下造成的第三者财产损失和人身伤亡责任重新纳入保险责任。

但需要注意的是，附加条款并不当然意味着扩大保障。

附加条款大致可以分为三类：

一类是扩展保险责任，将原本属于除外责任的事项重新纳入保障；

一类是限制保险责任，进一步排除某些风险或者费用；

还有一类是对主险条款中约定不清的事项进行细化。

因此，附加条款不是越多越好，关键要看条款的实际内容。

以地下工程为例，有的附加条款可以扩展承保突发性涌水、突泥、岩爆等事故造成的损失；有的条款却会进一步排除排水费用、注浆费用、土体加固费用、施工机具修复调整费用以及为防止损失发生而采取的措施费用。

条款名称看起来都与“地下工程风险”有关，但一个是在增加保障，另一个却可能是在缩小保障。

如果只看到保单中附加了很多条款，却没有逐项判断其性质和作用，反而可能在不知情的情况下接受更多限制。

所以，审查附加条款时不能只问：

“加了多少条？”

而应当逐条追问：

这项条款对应项目中的什么风险？

它是将风险纳入保险，还是将风险进一步排除？

条款设定了哪些前提条件？

发生事故后，项目是否能够满足这些条件？

五、工程保险真正的起点，不是事故发生，而是投保方案设计

回过头看前述基坑坍塌案件，项目方最终没有获得赔偿，表面上是因为事故发生后触发了免责条款。

但从风险管理角度看，问题其实在事故发生以前就已经埋下。

如果项目最主要的风险是深基坑坍塌，以及由此引发的周边道路沉降、地下管线受损、邻近厂房倾斜，那么投保阶段首先要解决的，就是这些风险是否真正被纳入保险保障。

具体而言，需要逐项核对：

工程自身因坍塌造成的损失，是否属于工程一切险的保险责任；

如果事故起因涉及设计错误、原材料缺陷或者施工工艺不善，由此引发的其他保险财产损失，是否已经通过附加条款扩展承保；

周边道路、地下管线和邻近建筑物因沉降、开裂、倾斜受到的损失，是否会落入“震动、移动或减弱支撑”的除外责任，又是否已经通过相应扩展条款重新纳入保障。

解决了“风险有没有保进去”的问题，还需要进一步考虑：事故真正发生以后，这份保单是否具备可操作性。

例如，事故原因一时无法查明时，应当由哪一方承担举证责任；主险条款、附加条款与特别约定之间存在冲突时，应当按照什么规则解释；项目实施过程中工程造价增加，是否会因保险金额不足而被保险公司主张比例赔付。

前一类问题决定项目的核心风险是否属于保险责任，后一类问题则决定保险事故发生以后，被保险人能否真正将合同上的保障转化为现实中的赔偿。

这些问题，事故发生以后再讨论，往往已经太晚。

因为事故发生以后，双方只能在已经签署的保险合同范围内争议。

能够赔什么、不能赔什么，通常早已写在保单之中。

因此，工程保险并不是简单地选择一家保险公司、确定一个保险金额、缴纳一笔保险费。

它首先应当是一次项目风险识别。

项目最主要的自然灾害风险是什么？

最主要的施工事故风险是什么？

最容易造成的工程自身损失是什么？

最可能引发的第三者损失是什么？

在完成风险识别后，再拿着这张项目风险清单与保单逐项比对：

哪些风险已经被主险覆盖？

哪些风险被标准条款排除？

哪些风险可以通过附加条款扩展？

哪些责任还需要通过特别约定进一步明确？

投保方案设计，不只是选择保险产品，而是同时完成两项安排：

一方面，要解决项目核心风险是否被纳入保险保障的问题；

另一方面，还要预先设置事故发生后的举证、解释和赔偿规则。

只有完成这个过程，保险才可能真正成为风险转移工具。

否则，企业购买的可能只是一张形式上完整、实际上与项目核心风险错位的保单。

结语

工程保险中，最危险的误解不是“不买保险”，而是认为“买了保险就已经完成了风险转移”。

有没有保单，只是第一个问题。

真正重要的是：

保单保了什么；

排除了什么；

项目最主要的风险是否在保障范围之内；

发生事故后，能否根据合同和证据证明保险责任成立。

前述基坑坍塌案件最终0元赔偿，并不意味着工程保险没有意义。

恰恰相反，它提醒施工单位：

保险理赔不是从事故发生那一天开始，而是从设计投保方案、审查保险条款的那一天开始。

投保阶段没有识别的风险，可能成为施工阶段最大的隐患；

投保阶段没有争取的保障，事故发生以后通常也很难再补回来。

下一篇文章，我们将继续讨论：

保险买完以后，施工单位还需要做什么？

为什么工期延期、设计变更、施工资料管理和事故调查，都会直接影响最终的保险理赔结果？

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