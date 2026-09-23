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23 September 2026

국가지식산권국·국가데이터국, 지식재산권 데이터 자원 개발·이용 강화에 관한 의견

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중국 지식재산권국(CNIPA)과 국가데이터국이 지식재산 데이터를 국가 중요 공공데이터 자원으로 관리하기 위한 새로운 정책방향을 발표했다. 이 정책은 데이
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최근, 중국 지식재산권국(CNIPA)과 국가데이터국은 <<지식재산 데이터 자원 개발·이용 강화에 관한 의견>>을 발표하고 지식재산 업무데이터를 국가 중요 공공데이터 자원으로 관리·활용하기 위한 정책방향을 제시한다.

지식재산권 데이터 기반 구축

CNIPA와 국가데이터국은 지식재산 데이터 전주기 관리제도를 정비하고, 데이터 수집· 집약, 저장·가공, 공유·개방 등 각 단계의 관리 요구를 명확히 할 계획이다.또한 데이터 분류·등급별 관리와 보안 요구를 구체화하고, 전국 지식재산 데이터 자원목록을 작성하여 지식재산 데이터 자원을 일원적으로 관리할 방침이다.

지식재산권 데이터 공급 확대

지식재산 행정데이터의 공유를 확대하고, 과학기술·금융·시장감독 등 다른 분야 데이터와의 연계· 융합을 추진한다.국가 지식재산 공공서비스 플랫폼을 고도화하여 혁신주체와 일반 이용자가 지식재산 데이터를 조회·검색·활용할 수 있도록 하고, 지식재산 공공데이터의 운영권한 부여도 안정적으로 추진할 계획이다.

지식재산권신기술 활용 심화

지식재산 데이터의 분석·활용 수준을 높이기 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 블록체인 등 신기술의 적용을 추진한다.특히 산업별 대형모델의 개발·훈련·응용을 순차적으로 추진하고, 공공서비스용 지능형 에이전트와 지식재산 고품질 데이터셋 구축을 지원할 예정이다.

추진 체계 강화

CNIPA는 국가데이터국과 함께 전국 지식재산 데이터 자원 개발·이용 업무를 총괄하고, 각 지역의 시범사업과 우수사례 확산을 지원할 계획이다.

(출처:국가지식재산권국)

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