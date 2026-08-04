“确权时刻”到来：《国有文物资源数据管理办法》法律解读

引言

2026年7月6日，国家文物局出台《国有文物资源数据管理办法》（以下简称《办法》），这是我国首部针对国有文物资源数据的全国性管理规范。《办法》首次在部门规范性文件的层级上明确宣示”国有文物资源数据属于国家所有”，并为文物数据的采集、加工、存储、传输、登记、服务构建了全生命周期的管理规则。

作者从法律视角出发，对《办法》的出台背景、出台意义、规范内容，并将其与公共数据、自然资源等其他领域的数据治理政策进行横向比较，最后得出其对文博行业的深层影响。

01.《办法》出台背景

（一）现有法律依据

《办法》出台前，关于国有文物资源数据管理的法律文件主要有：

《中华人民共和国文物保护法》，文物保护法作为文物保护领域上位法解决的是”文物本体”的国有属性与管理体制问题。关于文物资源数据关联的条款是第十七条第二款即"国家加强文物保护信息化建设，鼓励开展文物保护数字化工作，推进文物资源数字化采集和展示利用"。同时，第十四条第二款确立的”国有文物资源资产”动态管理制度，以及第二十六条（文物保护单位记录档案）、第五十三条（馆藏文物档案与管理制度）等档案生成义务条款，共同构成文物数据采集、登记、管理规则的上位法渊源。

《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》（2022年），该意见将文化数据体系的建设上升为国家战略，提出到"十四五"时期末基本建成文化数字化基础设施和服务平台，到2035年建成国家文化大数据体系，是文化数据领域最高层级的政策文件。

《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（即2022年”数据二十条”）该文件确立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权"三权分置"的产权结构性分置框架。

《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（2024年）进一步提出共享、开放、授权运营三种公共数据开发利用路径，并要求建立公共数据资源登记制度。

国有文物数据兼具”公共文化资源”与”国有资产”双重属性，在上述政策拼图中长期处于制度空白地带，既未被公共数据”1+3”体系完全覆盖，也缺乏行业性的专门规则。《办法》的出台正是对这一空白的填补。

（二）现实问题

在《办法》出台之前，国有文物资源数据的现状是范围、权属不明确，采集加工、存储没有统一标准，数据的开发利用边界不清晰，存在法律纠纷隐患。

从权属层面：文物本体为国有，但文物的数据资源、数据资产是否属于国有资产、确权登记机构是谁，并无明文规定，导致文物管理机构在主张权利时缺乏请求权基础。从管理层面：文物资源的数据采集、加工、存储、传输环节无统一技术标准与安全标准，极容易造成原始数据 的外流、重复采集、无权采集、越界采集等问题出现。从使用层面：数据的开放范围与层级、免费与收费标准，没有统一标准，既容易造成无边界商用的失控，也容易造成合理使用和开发的不足。

02.《办法》出台意义

《办法》的出台是对新修订的《文物保护法》文物数字化条款的具体落实，也是"数据二十条"在文化领域的首次行业落地。

《办法》以四个制度环节构成环环相扣的完整闭环：一是确权，国有文物资源数据属于国家所有，终结了长期以来权属模糊局面，使一切开放授权行为有了合法性前提；二是登记，通过国家统一登记平台，使分散于各文物管理机构的数据汇成"全国一本账"，兼具摸清家底、公示权属、溯源追责的功能；三是存储传输，依托国家级存储中心与安全传输规则，配合采集端禁令，从源头堵住数字化外包中数据失控外流的漏洞；四是开发应用，以"原始数据不出域、数据可控可计量"为前提划分主动公开、非营利、营利三类场景，既保障公共教育与学术研究，又为文创开发开辟正版授权通道。

没有确权，管理无从谈起；没有登记，权属只是空文；没有安全，开放就是流失；没有利用，确权登记都失去目的。

03.《办法》的法律解读

（一）客体界定：三层数据类型

《办法》第二条将国有文物资源数据界定为”由国有文物管理机构组织的以电子方式对所管理的文物资源信息的记录”，并区分为原始数据、加工后数据、衍生数据三种类型。这一”三分法”与数据要素领域”数据资源—数据集合—数据产品”的层级演进逻辑相呼应，并直接服务于后文”原始数据不出域、加工后数据可服务”的分层治理结构。

需要指出的是，《办法》规制的是”由国有文物管理机构组织”产生的数据，民间机构或个人对国有文物自行拍摄、扫描形成的数据原则上不在其列——但若涉及对文物的接触式采集，则仍受文物保护法上文物安全规则的约束。这一“组织”产生要件，实为权属认定埋下了逻辑伏笔。

（二）权属条款：国家所有的宣示及其法律构造

第三条是整部《办法》的”权利基石”：“国有文物资源数据属于国家所有，由国有文物管理机构承担具体管理职责”。

1.文物数据的”国家所有”首先是行政法意义上的国有资产归属确认，而非民法意义上排他性物权的创设。其功能在于将文物数据纳入行政事业性国有资产管理轨道，解决登记入账、责任归属、收益上缴等问题，而流通利用环节仍通过授权使用实现。

2.与民法典的衔接。《民法典》第二百四十六条规定国有财产由国务院代表国家行使所有权。据此，文物管理机构对数据的”管理职责”性质上是受托管理而非独立所有权，这解释了《办法》为何要求以协议约定、数据登记等方式”明确各类数据归属和各方权益”——因为管理权与收益权的具体配置仍需在国有财产的框架内进一步细化。

3.遗留问题。“国家所有”的宣示无法自动解决衍生数据（如第三方基于授权数据训练AI模型生成的成果）的权属。《办法》第二十八条仅规定服务过程中产生的衍生数据”协商约定属于国有文物管理机构的”按国有文物数据管理，这意味着未约定或约定归使用方的衍生数据将流出国有权属框架，相关边界仍有赖于合同治理与后续司法实践。

（三）全生命周期管理体系

《办法》第二至第七章按”采集—加工—存储—传输—登记—服务”六个环节铺设义务，其法律结构呈现出明显的过程性规制特征：

•采集环节（第八、九条）：实质上为长期以来数字化外包中的数据截留问题提供了直接的禁止性规范依据。

•加工环节（第十一、十二条）：要求部署物理安全防护、访问控制、操作审计，临时与缓存数据及时删除，与《数据安全法》第二十七条的全流程安全管理义务直接对接。

•存储环节（第六条、第十四至十六条）：要求在国家或区域存储中心备份存储，并由国家文物局数据中心承担存储中心与登记管理平台建设。这是一种集中化、国家化的数据基础设施安排，在公共数据领域亦属较为超前的方案。

•传输环节（第十八、十九条）：线上传输须通过国家安全认证平台，线下传输须加密存储载体专人送达，并要求校验与身份认证机制，对应网络安全等级保护制度的要求。

•登记环节（第二十至二十二条）：规定首次登记、变更登记、撤销登记三种类型，登记凭证经审查、公示后出具。这一制度与《公共数据资源登记管理暂行办法》的”一证一码”登记体系形成平行呼应，同时也兼具摸清家底、公示权属、支撑交易的多重功能。值得注意的是，撤销登记条款针对”隐瞒真实情况、伪造材料”的情形，赋予了登记机构一定的实质审查与纠错权能。

•数据服务（第二十三至二十八条）：数据服务是《办法》最具制度创新的部分，其核心是“原始数据不出域、数据可控可计量”。在开放类型上，《办法》采取”负面清单+场景分类”结构。

（四）责任体系：柔性规范与刚性转致

《办法》确立了”谁管理、谁负责”与”谁使用、谁负责”的双线责任原则。对文物管理机构，以责令改正为主，法律责任转致上位法；对其他主体（窃取数据、超范围使用等），则明确”造成第三方损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

04.比较：与其他领域数字资源政策的异同

（一）与公共数据”1+3”体系的比较

公共数据领域以2024年《关于加快公共数据资源开发利用的意见》和后续出台的《公共数据资源登记管理暂行办法》《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》，共同构建了共享、开放、授权运营三路径体系。两相比较：

可见，《办法》走的是一条更强调安全的路径：不引入外部运营机构，不搞市场化运营，数据服务牢牢掌握在文物管理机构手中。这一选择符合文物数据的特殊性—其承载国家安全（涉密文物信息）、意识形态（公序良俗条款）与文化遗产保护的多重敏感价值，但也意味着文物数据要素化的市场化程度将低于一般公共数据。

（二）与自然资源领域数据安全规则的比较

2024年施行的《自然资源领域数据安全管理办法》其核心是数据分类分级保护，将数据划分为一般、重要、核心三级，建立重要数据和核心数据目录报备制度，并对存储等级保护、境内存储、出境评估等设置刚性要求。其监管对象是全社会处理自然资源数据的各类主体（包括企业），监管原则是”谁管业务，谁管数据，谁管数据安全”。与自然资源管理办法相比，《办法》的特点是：其一，监管对象限于国有文物管理机构体系内部及其委托方、使用方，是行业内务规则，而非面向全社会的安全管制；其二，未引入重要数据/核心数据分级制度，仅以”涉密与否”和负面清单划线，分级分类更宽；其三，自然资源管理办法重在”安全”，相比较《办法》则”安全”与”使用”并重，自然资源数据（地理信息、遥感影像）直接关涉国家安全，故以管制为主；文物资源数据除了安全性以外，其主要矛盾在于”供给不足与权属不清”，故以确权和开放为主线。

（三）小结：文物数据治理的坐标定位

横向比较，《办法》在国家数据治理版图中占据一个独特的中间位置：在权属上比一般公共数据更”硬”（国家所有），在开放上比自然资源数据更”宽”（分类开放、协商授权）。这种”强归属、强管控、弱分级、促利用”的组合，既是对文物数据公共性与敏感性双重属性的回应，也预示其未来必然要与公共数据登记平台、数据要素市场、数据出境规则等外围制度发生大量衔接与磨合。

05.对文博领域的影响

（一）文物管理机构：从“文物本体保管者”到“文物资源数据管理者”

《办法》内容上要求每个国有文物管理机构建立数据安全负责人制度、存储备份制度、登记申报制度和授权服务制度。对重点文博机构而言，这是将既有数字化部门升格为合规化数据管理体系的契机；对中小型文博机构而言，则意味着重视合规程序—委托协议审查、保密承诺、登记申报、授权审核、溯源标识等环节都需要专业人员支撑。

（二）数据开放生态：授权使用的”正门”打开

《办法》为学术研究保留了无偿或低成本获取通道，为文创、影视、游戏等商业开发开辟了协商授权通道。其积极面在于：长期以来”想用文物数据找不到门”或”只能盗用”的灰色状态将走向终结，授权协议+唯一标识+全流程溯源的组合使正版授权链条清晰可验。潜在风险则在于：协商定价缺乏政府指导价约束，热门馆藏数据可能出现高价授权或选择性授权，机构间数据供给能力的两极分化可能进一步拉大，好在《办法》第二十六条第（四）项鼓励机构联合加工专题数据集，正是对这一风险的预防性安排。

（三）法律责任与行业秩序

对数据服务商而言，“不得擅自留存和使用”原始数据、临时数据及时删除等条款直接改变了行业惯例—过去以”数据复用”为隐性收益的商业模式难以为继，服务定价将回归显性化。对侵权者而言，《办法》明确的民事责任与刑事责任转致，加上溯源标识，将显著降低权利人的举证难度，文物资源数据权利人维权成本将显著降低。

（四）制度留白与后续看点

《办法》仍有若干待解决的问题，这些问题将成为《办法》2026年11月施行前后配套规则制定需要关注的焦点。

其一，营利性授权收益是否纳入国有资产收益管理：文物数据对外授权究竟适用市场化交易规则，还是行政事业性国有资产处置规则？若适用国有资产处置规则，则授权应经审批、评估，收益纳入预算管理、上缴财政，机构的"协商定价权"将大打折扣，登记凭证的功能也只是资产管理台账凭证而非交易凭证；若适用市场化规则，才存在登记凭证与公共数据登记平台互认、文物数据进入数据交易场所流转的问题。

其二，会计确认问题：确权登记完成之后的文物数据能否"入表"？财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》仅适用企业会计准则体系，行政事业单位适用的政府会计准则尚无数据资产的确认计量规则。文物资源数据从"资产台账"到"财务报表上的资产"，目前制度是空白的。

其三，其它待解决问题：衍生数据的默认权属规则；AI训练使用文物数据的合规边界；文物数据分类分级标准问题。

结语

《国有文物资源数据管理办法》是文物保护与数据保护交汇处的标志性法律文件。它以”国家所有”的确权宣示为基石，以全生命周期管理为经、分类开放服务为纬，在公共数据授权运营与行业数据安全管制两种范式之间走出了一条”强归属、促利用、重管控”的中间道路。其真正成效，不取决于文件本身，而取决于三个后续变量：登记平台与存储中心等基础设施的建设进度、上位法转致责任的执法强度，以及授权定价与收益分配规则的细化程度。对文博行业而言，文物资源数据从此不再是数字化项目的副产品，而是需要像管理文物本体一样被登记、被保管、被问责的”第二馆藏”—这既是权利，更是责任。