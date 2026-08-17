对比美国CPSC解析欧盟产品召回制度——中国企业应对实务指南

引言

2024年12月13日，《通用产品安全法规》（GPSR，Regulation (EU) 2023/988）正式全面适用，标志着欧盟产品安全监管进入一个全新的阶段。从指令升级为法规，从RAPEX系统升级为Safety Gate，从授权代表扩展为责任人制度—这一系列变化并非简单的术语更替，而是欧盟产品安全治理逻辑的系统性重构。

对中国对欧出口企业而言，这一变化带来的影响是深远的。过去，许多企业将欧盟产品安全合规等同于取得CE标志或完成相关测试报告，将监管风险视为“小概率事件”。然而，数据表明这已不再是一种可以忽视的偶然风险。2023年，欧盟Safety Gate系统共发布2630例通报，其中涉及中国产品的通报为1118例，占比约42.5%1;2024年，涉及中国产品的通报为1032例，占比约41.1%。通报涉及的产品类别涵盖电子产品、玩具、儿童用品、机械器具等，通报原因集中于化学物质超标、电击风险、窒息风险等高频事项。可以说，收到成员国主管当局的调查通知已不再是“黑天鹅”事件，而是任何对欧出口企业在产品生命周期内都可能面临的常规合规风险。

然而，真正困扰中国企业的，并非风险本身，而是欧盟监管体系的结构性复杂性。许多中国企业经过长期对美出口实践，已对CPSC“单一机构、一部法律、24小时明线”的监管逻辑形成了较为成熟的应对经验。但当他们面对欧盟“27个成员国、27套主管当局、27种执法节奏”的碎片化格局时，这套经验便不再够用。欧盟不是一个大号的美国——产品安全合规的逻辑不能简单平移。

实务中，收到成员国调查通知的企业往往在第一时间面临一系列紧迫而棘手的问题：发出调查通知的机构有多大的执法权限？“立即报告”究竟是多少小时内必须完成？应当直接回复调查发起国，还是同步通报所有销售国？企业的授权代表或责任人在这一过程中扮演什么角色，其合同范围是否覆盖执法应对？在多个成员国同时销售的产品，如何协调不同国家的召回要求？这些问题指向一个共同的核心—中国企业对欧盟产品召回制度的运行逻辑缺乏系统性认知。

本文拟从欧盟产品安全监管的法律框架出发，系统梳理中国企业面对召回调查时最关心的实务问题：谁在管、什么标准需要报告、何时报告、如何召回、违规后果是什么、以及如何救济。文章在适当处与CPSC制度进行对比，以期为同时面向欧美市场的中国企业提供可操作的合规指引。尤其值得注意的是，GPSR的适用刚刚开始，企业正处于从GPSD向GPSR过渡的关键窗口期—厘清新规下的义务与程序，不仅关乎合规成本，更关乎市场准入的根本资格。

01.欧盟产品安全监管体系概览

（一）核心监管机构与职能分工

欧盟产品安全监管的一个基本特征是监管权力的去中心化。与CPSC作为美国单一联邦监管机构不同，欧盟的执法权分散在27个成员国手中。

欧盟委员会负责政策协调、标准制定和信息交换系统的运行，但不直接行使执法权。具有强制执行力的执法决定—包括产品扣留、市场禁令、强制召回—均由各成员国国家层面的主管当局（National Competent Authorities） 作出。安全门系统（非食品类消费品快速预警系统）是成员国之间交换产品风险信息的平台，当一个成员国发现某产品存在严重风险时，通过安全门向其他成员国通报2。

这一制度设计的直接后果是同一款产品，被德国主管当局认定为不合格，不影响它在法国市场的合法销售。但企业面临的实际困难在于—需要同时应对德国和法国两套独立的执法程序。如产品销往10个成员国，理论上需要准备接受10种不同的执法节奏和要求。

（二）核心法律框架：GPSR与GPSD的衔接

2023年5月23日，欧盟正式发布《通用产品安全法规》（GPSR，Regulation (EU) 2023/988）。该法规自2024年12月13日起正式适用，同时废止原《通用产品安全指令》（GPSD，2001/95/EC）3。

这一变化对企业具有实质意义。 旧的指令（Directive）需要各成员国转化为国内法才能适用，各国在转化过程中存在差异；新的法规（Regulation）则具有直接适用的法律效力，不需要成员国转化，统一适用于所有成员国。从“指令”升级为“法规”，意味着欧盟产品安全监管的统一性和执行力均得到强化。

对于新旧法规的衔接，企业需注意的是在2024年12月12日及之前依据GPSD投放市场的产品，其合规性判断仍适用GPSD标准；2024年12月13日起新投放市场的产品须全面符合GPSR要求。此外，依据GPSD发布的符合性声明在GPSR适用后继续有效，无需重新出具3。

GPSR延续了GPSD的核心原则—产品在正常或合理可预见的使用条件下，不构成任何风险或仅构成可接受的最低风险3。同时，GPSR在经济经营者的责任链条、在线销售平台的义务、授权代表的职责等方面作出了更为具体的规定。

02.产品风险判定标准

（一）“安全产品”的法定定义

GPSR第3条将“安全产品”定义为：在正常或合理可预见的使用条件下，不构成任何风险或仅构成可接受的最低风险，且该风险与产品的使用功能相称，在符合高度保护消费者健康安全的前提下可以接受3。

“合理可预见的使用”是实务中的关键概念。它不仅包括制造商设想的正常使用方式，还包括可合理预见的误用情形。例如，儿童玩具可能被放入口中、电子产品可能在潮湿环境中使用、电池可能被儿童取出—这些都属于“合理可预见的使用”，制造商在进行安全评估时应当予以考虑。

（二）“严重风险”的认定标准

GPSR要求，只有达到“严重风险”级别的产品缺陷才需要触发RAPEX通报程序。认定“严重风险”需综合考虑以下因素：风险的严重程度（是否可能导致死亡或严重伤害）、风险发生的概率、受影响人群的范围和特征（是否涉及儿童等弱势群体）、产品在市场上的流通数量和时间4。

（三）制造商的安全评估义务

与CPSC制度的一个根本差异在于风险判定的时间节点。CPSC采用“上市后触发判断”机制，也即产品上市时并无强制性的预先安全评估要求。当企业获得信息合理支持产品存在缺陷且可能构成实质性危害时，即触发24小时报告义务，CPSC随后通过调查核实企业判断是否准确。欧盟体系下，风险判定是“事先必须完成”的责任—制造商在投放市场前须完成产品安全评估，并持续跟踪上市后的安全信息。

GPSR第9条明确要求，制造商在将产品投放市场前，应进行内部风险分析，评估产品在其可合理预见的生命周期内的安全性，并起草技术文档3。此外，制造商在产品投放市场后，须持续收集和分析与产品安全相关的信息。当出现“新信息”时，包括同类产品的安全事故报告、新的科学研究发现、其他制造商同类产品的召回信息—需要重新评估产品的安全性，并据此判断是否触发报告义务3。

03.报告义务与期限限制

（一）谁负有报告义务

GPSR将产品供应链上的各类主体统称为“经济经营者”（economic operators），并明确了各自的责任链条3：

制造商（Manufacturer） 是首要责任人，承担全部报告义务的最终责任。

进口商（Importer） 负责核实制造商已履行义务，并承担独立的报告义务。

分销商（Distributor） 在知悉风险后须通知制造商和主管当局。

对于中国企业而言，最常见的定位是制造商—这意味着不能将报告义务转移给进口商或分销商。进口商在实务中可能协助代为报告，但法律责任的最终承担者是制造商。

与CPSC制度的关键差异之一在于授权代表要求。CPSC不需要在美国指定法定代表，企业可直接与CPSC沟通。但GPSR第7条强制要求制造商指定欧盟境内的授权代表（Authorised Representative）3。授权代表的法定职责包括：确保产品符合性声明和技术文档可供主管当局查阅；与主管当局合作，在收到请求时提供所有必要信息。

关于授权代表，实务中需注意两个问题：

1）授权代表不当然承担执法应对职能。大量授权代表合同仅涵盖技术文档保管，不包含与主管当局的正式沟通和法律应对。

2）不同成员国对授权代表责任的认定存在差异—法国要求授权代表在制造商失联时独立承担部分合规义务，德国则更强调进口商与制造商的连带责任5。

（二）什么情形触发报告义务

GPSR第20条规定，经济经营者在知悉产品存在安全风险后，应立即通知其已投放市场的成员国主管当局3。触发报告义务需要满足以下条件：产品存在安全风险；该风险可能造成严重后果；相关信息属于“新信息”（即产品上市时尚未掌握的信息）。

实务判断示例：电器产品存在触电隐患且已有3起轻微伤害报告，构成严重风险，须向相关成员国报告；玩具小零件按标准测试脱落但尚无事故，需评估脱落尺寸是否在EN 71-1标准禁止范围内，视情况决定是否报告；产品标签遗漏了非关键信息且不影响安全使用，通常不构成安全风险，可暂不报告但应记录在案。

（三）何时报告：时限的差异

CPSC第15(b)条设定了明确的24小时报告义务—企业获得可报告信息后24小时内必须向CPSC报告6。这条规则简单、清晰、可预测。

欧盟GPSR第20条要求“立即”（immediately）报告，或“无不当延迟”3。这一标准缺乏明确的时间刻度。不同成员国的主管当局可能对何为“立即”作出不同解释。

虽然欧盟法律未明确规定具体时限，但建议企业在内部合规制度中设定24-48小时的内部报告目标。这样做有两个实际意义：一是即使欧盟主管当局的“立即”标准被解释为比24小时更宽松，企业仍可证明自己已尽最大努力；二是可以避免在需要向多个成员国报告时出现“一国已报、另一国未报”的被动局面。

（四）向谁报告

制造商应当向每个将产品投放市场的成员国主管当局报告风险信息。一款产品销往德国、法国、荷兰三个国家，在德国被发现存在安全缺陷，制造商在向德国主管当局报告的同时，还应当评估是否需要向法国和荷兰的主管当局通报同一信息。RAPEX通报一旦由主管当局发起，意味着该产品风险信息已传遍所有成员国，企业不能再将该问题视为“仅在德国发生的事件”。

总结，欧盟产品召回信息报告路径（均在安全门系统内完成信息传递）：企业通过安全网关即时提交产品不安全信息→成员国4个工作日通过安全门系统向欧盟委员会通报→欧盟委员会4个工作日验证后分发给所有成员国→成员国收到通报后，监测并视情在4个工作日内通报后续措施。

04.召回标准与召回方式

（一）自愿召回与强制召回

欧盟体系下，绝大多数召回由企业主动发起（自愿召回），程序为：企业确认风险→向相关成员国主管当局通报→协商具体方案→发布召回公告并执行→提交执行报告4。

强制召回发生在企业不配合或提出的召回方案不充分时，由成员国主管当局依法发布强制召回令4。关键差异在于主动权：自愿召回时企业拥有较大的议价空间，强制召回时企业只能被动接受。在涉及多个成员国的案件中，一个成员国的强制召回令可能通过安全门系统引发其他成员国的连锁行动。

产品存在明确安全缺陷且可能造成严重人身伤害、已有实际事故报告、缺陷产品已在市场上大量流通的情形，倾向于主动发起召回。问题仅为标签不合规、缺陷仅在极端使用条件下出现、技术分析尚未完成的情形，可暂缓主动召回，继续调查。

（二）五种召回方式的适用场景

GPSR并未对召回方式作出统一规定，由企业提出方案并经主管当局认可后执行。实务中常见的五种方式如下：

1)退货退款，适用于安全缺陷无法修复或修复不经济的情形，成本最高但主管当局接受度最高。

2）换货，适用于问题限于特定批次且新批次已确认合格的情形，成本较高，能保留客户关系。

3）维修/改造，适用于可通过更换局部零部件解决缺陷且产品价值较高的情形，成本中等。

4）软件升级，适用于缺陷源于软件逻辑错误且产品具有联网功能的情形，成本较低，但需确保用户实际完成升级。

5）加贴警示/修改说明书，适用于风险可控且在使用者充分知悉后可避免的情形，成本最低，但仅适用于低风险情形，不适用于存在实质性安全缺陷的产品。

实务中，单一召回方式往往不够。一台电子设备可能需要同时采取软件升级、加贴警示标签、部分批次换货的组合方案。方案设计应充分考虑消费者配合度—对于B2C产品，如需要消费者主动寄回或操作，须评估执行难度并设计多轮通知机制。

（三）与CPSC的制度差异

CPSC设有快速召回程序（Fast-track Recall Program），企业可在履行报告义务后20个工作日内申请适用，大幅缩短调查周期、降低应对成本6。欧盟无统一的快速召回程序，企业需分别与各国主管当局协商方案，程序的可预期性较低。

CPSC的召回公告统一通过CPSC官网发布，高度标准化和集中化。欧盟的召回公告没有统一的发布平台，各国主管当局各自发布，安全门系统仅通报严重风险，不包含所有召回信息。这对中国企业的直接挑战是需要准备多语言版本公告，并适应各国的发布格式和内容要求。

05.违规后果与救济措施

（一）违规后果

1）行政罚款：GPSR第46条要求各成员国设定有效、相称、具有威慑力的处罚制度3。各成员国罚款标准存在差异：以德国为例，《产品安全法》（ProdSG）规定的行政罚款最高可达10万欧元；法国《消费者法典》规定的罚款上限更高，自然人最高10万欧元（情节严重可提高），法人最高可达数十万欧元；荷兰设有按日累计罚款制度。与CPSC按日计罚（每延迟一天罚金最高121,950美元，截至2025年调整后标准，单批违规民事罚款上限为19,903,000美元）6相比，欧盟单笔罚款看似较低，但企业可能同时受到多个成员国的处罚，累计总额相当可观。

2）市场禁入：成员国可发布临时或永久禁令，禁止特定产品在该国销售。RAPEX通报后，其他成员国可能跟进采取类似措施。一个国家的禁令有可能通过信息共享机制扩散为多国联合行动。

3）民事赔偿：产品责任指令（85/374/EEC，经1999/34/EC修订）确立了无过错责任原则—消费者无需证明制造商存在过失，只需证明产品存在缺陷、缺陷造成了损害、损害与缺陷之间存在因果关系，即可获得赔偿7。

与CPSC的执法取向差异：CPSC在格力案中展示了对迟报行为追究个人刑事责任的强硬立场。Gree USA两名高管因串谋欺诈CPSC和违反CPSA未提供所需信息，分别被判处40个月和38个月联邦监禁8。欧盟体系下，针对高管个人的刑事追诉较为少见，但行政罚款和在售产品下架令的执行速度通常更快。

（二）企业救济措施

1）行政救济：主管当局作出初步决定后，企业有权在指定期限内提交书面意见和证据进行抗辩。对最终处罚决定，可依法向作出决定的机构申请行政复议。各成员国的申请时限通常为收到决定之日起1个月至3个月内，具体以各国行政程序法为准。

2）司法救济：行政复议无法解决争议时，可向作出决定的成员国法院提起行政诉讼。如争议涉及欧盟法律解释，可在成员国法院诉讼过程中，申请将法律问题提交欧盟法院（CJEU）作出初步裁决（Preliminary Ruling）4。但需注意，欧盟法院的初步裁决仅处理法律适用问题，不直接推翻成员国主管当局的事实认定。

3）风险沟通策略：企业应在首次回应时即表明合作态度，主动提交整改方案并定期汇报进展，以此争取降低处罚力度。格力案的教训之一是：迟报之外，首次报告时隐瞒了部分信息——不诚实的行为直接导致了串谋欺诈CPSC的刑事指控8。这一原则同样适用于欧盟体系。

06.双制度核心差异总结与应对建议

（一）核心差异对比 self

（二）对中国企业的实务建议

第一，建立独立的产品安全合规职能。对于同时向欧美出口的企业，应设立产品安全合规专员岗位，负责收集法规动态、管理投诉系统、协调内外部资源。对外，应分别为美国市场和欧盟市场选定专业法律顾问—欧盟法律顾问建议选择在主要成员国均有执业网络的中大型律所，以应对多国执法差异。

第二，区分共享要素与差异要素。产品测试与认证、质量管理体系、投诉记录管理、供应链追溯体系等可以共享服务于两套制度。但技术文档应按两套要求分别归档；授权代表仅服务于欧盟；报告路径与时限的响应节奏应分别为两套制度设定独立的内部流程。

第三，把握“立即”的实务操作。企业应在内部合规制度中设定24-48小时的报告目标，既可在主管当局质疑时证明已尽最大努力，也可避免多国报告时时间不同步。

第四，审慎选择授权代表。应在协议中明确授权代表的服务范围是否包含执法应对；了解主要销售国对授权代表责任的具体要求；定期确认授权代表的联络渠道畅通。

结语

CPSC召回调查与欧盟成员国主管当局调查虽然都是产品安全执法行动，但两套制度在监管架构、报告时限、风险判定、执法取向等核心维度上均存在实质性差异。以应对CPSC的习惯做法直接应对欧盟，可能导致方向性错误。

对同时向欧美出口的中国企业而言，双合规不是简单的“成本叠加”，而是通过合理规划和专业分工，在共享基础要素的同时为差异要素保留独立的应对资源。产品安全合规不是成本负担，而是进入国际市场的通行证。在两个制度体系下同时证明合规能力的企业，才能在全球化竞争中走得更稳、更远。

参考资料

向上滑动阅览

1 European Commission. 2023 Annual Report on the Safety Gate (RAPEX) System; 2024 Annual Report on the Safety Gate (RAPEX) System. Brussels: European Commission。

2 Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on General Product Safety. Official Journal of the European Union, L 135/1, 23.5.2023. 第34条（RAPEX系统）。

3 Regulation (EU) 2023/988（通用产品安全法规，GPSR）. 第3条（安全产品定义）、第7条（授权代表）、第9条（制造商义务）、第20条（报告义务）、第46条（处罚制度）。

4 European Commission. Guidance on the Application of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety. Brussels: European Commission, 2024.

5 欧盟各国产品安全主管当局组织架构及对授权代表责任的法律规定，参见德国《产品安全法》（ProdSG）、法国《消费者法典》、荷兰《商品法》等相关国内法规定。

6 Consumer Product Safety Act（CPSA），15 U.S.C. §§ 2051-2089. 第15(b)条（15 U.S.C. § 2064(b)）关于24小时报告义务的规定；民事罚款金额依据《联邦民事罚款通胀调整法》（Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act）逐年调整，本文所列金额为截至2025年的调整后标准，具体以CPSC官网公布的最新金额为准。

7 Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States concerning Liability for Defective Products, as amended by Directive 1999/34/EC。