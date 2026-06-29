ARTICLE
29 June 2026

Manus案与对外投资新规背后的政策逻辑探讨——将单边合规压力转变为平衡的双边合规压力

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
Meta's $2 billion acquisition of Chinese AI company Manus was blocked by Chinese regulators in April 2026, marking a significant shift in cross-border investment oversight. What drove this unprecedented intervention, and how does China's new foreign investment regulation reshape the landscape for multinational enterprises operating in sensitive technology sectors?
China Corporate/Commercial Law
Peng Jun,Shen Ziying, and Sun Rui
Your Author LinkedIn Connections
Peng Jun’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • in China
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Corporate/Commercial Law, Antitrust/Competition Law and Tax topic(s)

引言

2026年4月27日，Meta收购中国AI企业Manus的交易被国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室叫停；6月1日，国务院公布《国务院关于对外投资的规定》（国务院令第837号，7月1日起施行，以下简称“对外投资新规”），将“境外投资安全审查”正式写入行政法规。不少跨国企业法务和投资人近期都在问我们：这一系列动作传递了什么信号？中国对外资的态度是否正在转变？作为长期从事跨境合规的专业律所，我们仅以此文探讨背后的政策逻辑，希望有助于大家在政策变动时期建立相对清晰的预期。

01.Manus案的特殊性：为什么是这一笔交易被叫停？

理解这起案件，首先需要回到公开可查的时间线：2025年3月，Manus凭借通用AI Agent能力走红，获Benchmark领投7500万美元融资，估值达5亿美元。5月，美国财政部依据《对外投资安全计划》（OISP）对该笔投资展开调查1。 6–7月，Manus母公司Butterfly Effect将总部迁至新加坡，团队从120人裁至约40人，关停境内服务并屏蔽中国IP。12月，Meta宣布以20亿美元收购Manus。

从公开信息看，监管机构的关切并不在于“外资购买中企股权”本身，而在于交易形态：一家核心技术、研发团队和用户根基均源自中国的企业，在美国单边合规压力下，通过“迁册—裁员—切断境内业务”完成身份剥离，最终以“非中国实体”名义出售给美国科技巨头。

这种模式被称为“洗澡式出海”——通过变更注册地洗去中国属性。叫停该案并非针对Meta的外资身份，而是针对这种一边倒的脱钩退出路径。若此类操作成为范本，在美国已对华投资限制的敏感领域，可能催生更多“自我空心化”后转移的案例。因此，理解Manus案的关键在于：监管机构并非要增设壁垒，而是将美国单方面施加的合规压力，转变为一种可被预期的双边平衡。

02.中国监管政策背后的三重逻辑

要理解为何偏偏是这笔交易触碰红线，需要将个案放入当前中美科技博弈与制度博弈的框架中观察。我们观察到监管机关的政策逻辑至少可以从三个层面理解：

（一）技术主权与产业链完整性。人工智能、半导体、量子信息已成为大国竞争焦点，美国通过OISP和COINS法案明确限制美资与专业知识流入这些领域。若中国不设防，客观上会形成“美国不准投、中国随便卖”的单向失血。监管介入在一定程度上是对这种不对称局面的回应。

（二）数据与信息安全的技术性关切。相关企业积累了大量国内用户数据和行业敏感信息，当它们通过快速迁册试图切断与中国的法律关联时，数据资产的实际归属与安全保障自然会进入监管视野。

（三）将单边的被动脱钩，转变为双向的合规平衡。本案的起点是美国单方面对华投资设限。中国的出手似乎并非主动扩大监管范围，而是传递一个信号：面临外部单边限制时，企业不能以“切割中国”作为唯一解法。监管意图更像是把单边合规压力，转化为企业在双边规则中寻求平衡的起点，而非简单地关上某扇门。

这三重逻辑共同指向：红线划在“产业核心资产在单边压力下的被动转移”，而非“外资正常进入中国市场”。

03.新规的法治化意义与企业应对

新规将于7月1日生效。从立法时间看，该规定在4月17日即已通过国务院常务会议，并非Manus案之后的仓促反应。但在市场看来，它客观上把Manus案体现出的穿透式审查逻辑，进一步转化为长期、稳定的制度框架。对企业而言，核心意义在于两点：

一是安全审查从个案走向制度。新规明确国家将健全境外投资安全审查制度，对影响国家安全的境外投资及资产转让进行审查。这意味着未来类似交易将面临更可预期的法定程序，而非零星个案处置。对外资而言，这反而降低了不确定性——至少“什么需要审”不再是完全模糊的。

二是技术出口的边界更加清晰。新规强调未经许可不得向境外转移国家限制出口的技术、数据及相关服务，这为涉及核心技术的企业提供了明确的合规坐标，帮助其在交易早期判断是否需要启动申报程序。

基于上述观察，以下几个方向值得跨国企业关注：

（一）常规并购与财务投资通道依然畅通。商务部始终强调“支持企业依法合规开展跨国经营”。只要不涉及核心控制权的脱壳式转移、敏感领域的“去中国化”资产腾挪，外资进入中国市场的通道依然畅通。

（二）红筹架构本身并不等同于脱钩。监管打击的是利用境外架构刻意剥离核心资产、规避法律义务的行为。若企业的技术源头、核心数据和主要研发活动仍与中国保持实质联系，且履行必要申报程序，境外上市本身不会自动触发安全审查。

（三）穿透式审查要求交易结构早做实质评估。无论是外商投资安全审查办法还是新规，都反复强调“实质重于形式”。仅变更注册地到新加坡或开曼群岛，未必能自动隔离中国法的适用。企业在设计交易结构时，应更早评估技术和数据的实际归属地。

（四）敏感领域交易建议将安全审查前置。若交易涉及人工智能、半导体、量子信息等敏感领域，且伴随总部迁出、核心团队裁撤、境内业务终止等“脱钩式”安排，提前与主管部门预沟通可能比事后补救更有效率。

Manus案和新规的出台，标志着中国跨境投资监管进入更精细、更系统的新阶段。这些变化的核心指向并非排斥外资，而是在单边主义压力加剧的背景下，守住产业安全的底线。

从企业视角看，法治化规则其实是利好——审查标准通过行政法规明确后，企业可在交易早期进行合规评估，而不必完全依赖对“政策风向”的猜测。未来的跨境投资，需要在更复杂的地缘政治环境中寻找平衡。理解监管者真正担心的不是“谁来买”，而是“核心资产如何在单边压力下流失”，有助于市场建立更稳健的在华投资预期。

我们期待与各界在具体交易结构中继续探讨这些边界。如您正在评估涉及中国核心资产的跨境交易，欢迎与我们交流。

文章附录

[1]美国《对外投资安全计划》（Outbound Investment Security Program）针对美国人士对特定“受限外国人士”（covered foreign person）在特定AI系统领域的投资设置了禁止或申报要求。

就AI领域而言，受管制活动包括（1）禁止类交易：受限外国人士开发专用于或拟用于军事、政府情报或大规模监控用途的AI系统；以及开发使用超过特定计算量训练的AI系统，即训练计算量超过10²⁵次计算操作，或主要使用生物序列数据且训练计算量超过10²⁴次计算操作的AI系统。（2）申报类交易：开发未达到禁止标准、但设计用于军事、政府情报或大规模监控用途，或拟用于网络安全、数字取证、渗透测试、机器人系统控制，或训练计算量超过10²³次计算操作的AI系统。

“受限外国人士”指：（i）受关注国家（包括中国、俄罗斯、朝鲜等）的相关主体从事受管制活动；（ii）虽非受关注国家相关主体，但因持有前述主体的董事席位、表决权/股权权益或有权指导其管理或政策，并从其取得超过 50%收入、净利润、资本支出或运营支出的主体。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Peng Jun
Peng Jun
Photo of Shen Ziying
Shen Ziying
Person photo placeholder
Sun Rui
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More