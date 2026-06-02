何以成典——《中华人民共和国生态环境法典》系列解读之一

引言

2026年3月12日，十四届全国人大四次会议高票表决通过《中华人民共和国生态环境法典》，国家主席习近平签署第70号主席令予以公布。这部共五编、1242条的法典，将于2026年8月15日——全国生态日，正式施行。

这是继《民法典》之后，我国第二部以"法典"命名的法律，也是世界上第一部以"生态环境法典"命名的法律。

法典为何而来？它整合了什么、创设了什么、改变了什么？对于执法部门和人员、企业、社会组织以及每一位身处法典时代的人而言，这些问题的答案，关乎切身权益，值得认真探寻和领会。

本篇作为《生态环境法典》系列解读的开篇，旨在帮助读者建立对法典的整体认知——厘清它从何处生长而来，它的体系架构是什么，它的立法逻辑如何，以及它所确立的核心制度意味着什么，为后续专题解读筑牢基础。

01.积累四十年，为何此时成典

从"有法可依"到"法出多门"

中国的生态环境立法，始于改革开放初期。1979年，《环境保护法（试行）》颁布，标志着我国生态环境法治建设迈出历史性第一步；1989年，《环境保护法》正式颁布实施，成为环境领域的基本法。此后四十年间，伴随着生态文明建设的不断推进，大气、水、固废、土壤、噪声、海洋……一部接一部的专项领域的单行法相继出台，逐步形成了以《环境保护法》为基本法、以各专项单行法为主干、以配套法规规章为补充的的立法体系，基本解决了"有法可依"的问题。

然而，立法的快速扩张与分散推进也带来了新的问题。截至《生态环境法典》编纂之前，我国已积累30多部生态环境领域法律、100余件行政法规、1000余件地方性法规，加之散落在其他部门法中的相关规定，这一体系在数量上蔚为壮观，在实践运行中却问题丛生，集中体现为三大痛点：

立法冲突与重复并存。不同单行法出台于不同时期，立法目的、价值取向、制度设计各有侧重，缺乏系统性统筹，相互之间难以协调，同类事项在不同法律中适用不同标准、处罚尺度各异的情况并不罕见，既给执法工作带来困惑，也增加了市场主体的合规成本。

碎片化与系统性不足。各单行法各守一方，大气是大气、水是水、土壤是土壤，但环境污染往往是跨介质、跨要素的整体现象。分散立法的格局难以支撑生态环境系统性、整体性治理的现实需求，难以形成治理合力。

立法滞后于改革实践。 党的十八大以来，生态文明体制改革快速推进，"三线一单"、排污许可证核心地位、生态保护补偿、碳排放权交易等一系列重要制度在政策层面广泛推行、经实践检验可行，却长期游离于正式法律体系之外，缺乏坚实的法律支撑，难以实现长效化、规范化运行。

用一句话概括：我国生态环境立法长期"多而不精、散而不统"，体系化重构已成为破解困境、推动生态环境治理现代化的迫切需求。

法典化：时代所需、实践所盼，是此刻最好的选择

编纂《生态环境法典》，并非在现有立法之外另起炉灶，而是对现行法律制度进行系统整合、编订纂修与集成升华。这一选择，在当下有其内在的必然逻辑。

其一，时机成熟。党的十八大以来，习近平生态文明思想日益丰富完善，生态文明体制改革持续深化，一批经过实践检验、行之有效的制度安排已积累足够的实践经验，具备了上升为法典规范的条件，为法典编纂奠定了坚实的理论与实践基础。

其二，现实需求迫切。立法碎片化所带来的执法困难、合规成本高、制度漏洞频现等问题，已对高质量发展与高水平保护的协同推进形成制约。无论是执法一线的规范履职需求、企业的合规经营需求，还是社会公众的生态权益保障需求，都需要一部体系完备、标准统一的法典，破解实践中的堵点难点。

其三，政治部署明确。党的二十届三中全会明确将"编纂生态环境法典"列为全面深化改革的重大政治任务和立法任务。这一定位，既赋予了法典编纂的权威性，也决定了法典的高起点与高标准。

2026年3月，这部历经五次常委会审议、广泛征求各方意见、在两会期间又经历200余处修改的法典，以高票获得通过。这是中国生态环境法治建设四十年积累的一次集中释放，也是迈向更高治理境界的历史性起点。

02.五编体系：法典的骨骼与筋脉

《生态环境法典》共设5编、1242条，法典的五编结构，是理解整部法典的基本框架。五编依次为：总则编、污染防治编、生态保护编、绿色低碳发展编、法律责任和附则编。这一结构并非随意排列，而是内含“源头预防—过程管控—生态保护—绿色转型—责任追究”这一深刻的立法逻辑。

总则编：法典的"总纲"

总则编是法典的灵魂所在，统领后续各编。它解决三个层面的问题：

一是价值与原则。法典明确以"保护生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康和生态环境权益，维护生态安全，推动绿色低碳发展，建设生态文明"为立法目的，确立了保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责等基本原则。

二是监管体制。法典确立了国务院生态环境主管部门统一监督管理的体制，明确了"统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责"的"四个统一"，为解决长期以来多部门交叉管理、职责不清的顽疾提供了法典级依据。明确涉及生态环境监管等十余个相关部门（包括生态环境、自然资源、发改、工信、住建、水行政、农业农村、林业草原、交通运输等）的职责分工，厘清部门监管边界，为解决长期以来多部门交叉管理、职责不清、推诿扯皮的顽疾提供了法典级依据，实现监管合力的有效凝聚。

三是核心制度的统领性规定。总则编将排污许可、环境影响评价、生态环境分区管控（"三线一单"）、总量控制、生态保护补偿、突发环境事件应对、信息公开与公众参与等贯穿全典的核心制度，作出统领性规定，为各编的具体制度提供基础性支撑。

污染防治编：整合重构的"压舱石"

污染防治编是法典篇幅最大的一编，也是与现行单行法关系最为密切的部分。它将原《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《土壤污染防治法》《噪声污染防治法》《放射性污染防治法》等六部专项法律，以"通则+分则"的结构整合编入，同时新增了光污染、电磁辐射污染防治专门规定，填补了此前的立法空白。

这一编的立法意义不仅在于整合，更在于重构：通过设立"通则"分编，将排污许可、污染物排放标准、总量控制等具有普遍适用性的制度提升为各污染防治领域的公共制度，改变了过去各单行法各自规定、标准不一的局面，实现了制度的"提取公因式"，让污染防治监管更加规范、统一、高效。

生态保护编：从"单要素"到"全域治理"

生态保护编是对过去自然保护立法长期缺位的重要弥补。它确立了山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的基本遵循，将以国家公园为主体的自然保护地体系、生物多样性保护、生态修复、水土保持等纳入统一的法典框架。

这一编的最大意义，在于实现了立法理念从"单一要素保护"向"全域生态系统治理"的跃升——不再是“头痛医头、脚痛医脚”，而是把山、水、林、田、湖、草作为相互依存的生命共同体，纳入整体性保护的法律框架。

绿色低碳发展编：面向未来的"先锋编"

这是生态环境法典最具创新性、前瞻性的一编，也是世界生态环境立法中的首创之举，彰显了我国推动绿色低碳发展、应对气候变化的坚定决心。

法典将碳达峰碳中和目标、绿色低碳发展纳入法治轨道，明确碳排放权交易、产品碳足迹管理等核心制度，对应对气候变化作出原则性、引领性规定。鉴于我国尚未制定专门的气候变化立法，这一编为今后相关立法预留了制度空间、奠定了法律基础。

绿色低碳发展编的出现，意味着法典不仅是对过去立法的整合，更是对未来治理方向的战略部署——从末端治理走向源头预防，从污染管控走向绿色转型。

法律责任和附则编：法典的"钢牙利齿"

法律责任编是保障法典有效实施的“利剑”，相比单行法时代，科学调整违法责任，部分违法行为大幅提升处罚金额，部分科学分类，让法典真正“长出牙齿”、彰显刚性。同时，提升了一些重点违法行为的罚款上限，增加个人违法主体和多项情形的双罚制，并进一步明确了行政责任、民事责任与刑事责任的衔接机制，强化了对违法行为的震慑力。

附则对法典中的适用范围、施行日期等作出补充规定，明确《环境保护法》等10部相关法律自法典施行之日起废止，确保法典与现行法律体系的顺畅衔接，保障法典的平稳实施。

03.适度法典化：务实理性的中国路径

值得专门说明的是，《生态环境法典》选择了"适度法典化"的编纂模式，而非大包大揽的"完全法典化"。这一选择体现了中国立法的务实理性与科学严谨。

具体而言，法典的编纂过程中，对现有的生态环境相关法律规范分三类情况处理：

第一类，整体纳入、同步废止。将现行的《环境保护法》、《环境影响评价法》、《海洋环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《噪声污染防治法》、《放射性污染防治法》、《清洁生产促进法》等10部法律整体纳入法典，上述法律不再单独保留。

第二类，择要纳入、协调共存。将《森林法》、《草原法》、《湿地保护法》、《长江保护法》、《黄河保护法》、《野生动物保护法》、《循环经济促进法》、《节约能源法》等20余部相关法律的要旨要则择其重点纳入法典，相关法律继续保留，法典与之协调共存。

第三类，原则引领、预留空间。针对气候变化应对、碳达峰碳中和、绿色低碳发展等尚无专门立法的领域，在法典中作出原则性、引领性规定，为今后专门立法预留制度空间。

这种分类处理的方式，既避免了“一刀切”的机械整合带来的实践脱节问题，又保持了法典的开放性与兼容性，为未来生态环境法律体系的持续完善留有余地。事实上，除上述法律外，与法典紧密相关的还有百余部法规规章，据生态环境部统计，30余部行政法规、80余部部门规章、400余件规范性文件中，与法典要求不一致都即将进行修改、废止。

04.贯穿法典的核心制度

理解法典，有几项核心制度尤为关键，它们如同法典的"经络"，贯穿各编始终。

生态环境监测，立足大生态环境，全面规范生态环境监测，明确各类监测的责任主体和法律责任，全面区分不实监测和虚假监测。对各类主体都将产生全面影响，必须将生态环境监测落实到岗、到人。

排污许可制度，是法典最核心的执行抓手。法典确立排污许可证在污染防治领域"一证式管理"的核心地位：企业持证排污、按证排污，排污许可证的内容覆盖排放浓度、排放总量、执行报告、台账记录、信息公开等全部管控要求。对于企业而言，排污许可证的管理将更加全面、精细、严格。

环境影响评价制度，是法典确立的重要事前管控手段。法典将“环境影响评价”扩展为“生态环境影响评价”，将对生态的影响纳入评价范围，并与生态环境分区管控制度相衔接，共同构成源头防控体系。

生态环境分区管控制度（"三线一单"），是法典新确立的重要管理制度。"三线"是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，"一单"是生态环境准入清单。这一制度以空间分区的方式明确哪里可以做什么、不能做什么，为产业布局、项目选址、环境准入提供了刚性约束。法典的出台，使这一在实践中已广泛推行的制度获得了最高层级的法律依据。

生态保护补偿制度，是法典着力强化的利益平衡机制。法典明确通过财政纵向补偿、地区间横向补偿、市场机制补偿等多元方式，对依法开展生态保护的地区、单位和个人予以补偿，推动"绿水青山"向"金山银山"的价值转化。

信息公开与公众参与制度，体现了法典的民主底色。法典专设章节，确立公众的知情权、参与权与监督权，规范了重大生态环境决策的信息公开要求和公众参与程序，为社会组织和公众参与生态环境治理提供了制度通道。

05.法典的历史意义：不止于立法本身，更是时代的里程碑

2026年8月15日，全国生态日，《生态环境法典》将正式施行。选择这一天，绝非偶然——它既是庄重的法律宣示，也是向全社会发出的明确信号：生态文明建设，已全面进入法典化时代。生态环境治理将迈入更加规范、更加系统、更加法治的新阶段。

法典的意义，超越了一次普通的立法事件。它意味着：

我国生态环境治理从分散走向统一。30多部法律的"各自为政"，整合为一部体系完备的法典，执法标准更加统一，制度逻辑更加清晰。

我国生态文明建设从实践走向规范。党的十八大以来生态文明建设的理论成果、制度成果、实践成果，通过法典化的方式固定为长期稳定的法律制度，赋予其最高层级的法律权威。

我国向全球贡献了生态环境立法的中国方案。作为世界上第一部以"生态环境法典"命名的法律，《生态环境法典》立足中国国情，构建了独具中国特色的生态环境法治体系，在世界环境法律史上留下了鲜明的中国印记，为全球生态环境治理提供了可借鉴的中国经验。

法典时代已然开启，生态环境法治变革势在必行。无论是生态环境监管部门及执法人员、企业事业单位、第三方技术服务机构，还是每一位关心生态环境的普通公众，读懂法典、遵守法典、运用法典，都是应对时代变局、履行法定义务、维护自身权益的第一步。

后续，我们将持续推出系列主题解读文章，进行主要变化解读，新旧法律对照，深入拆解法典对执法、企业、第三方机构、公众与社会组织等不同主体的具体影响，提供可落地的实操指引。敬请持续关注。