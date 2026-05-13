拒执罪司法实践中律师角色赋能与机制优化以刑民协同治理为视角

近年来，我国民商事案件执行问题虽经司法改革持续纾解，但被执行人恶意转移财产、逃避隐匿等拒执行为仍较为多发，既挑战司法权威，也损害了当事人合法权益。拒不执行判决、裁定罪（简称“拒执罪”）作为破解民商事案件执行问题的重要刑事法条，却因司法认定标准模糊、刑民衔接ߎ

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近年来，我国民商事案件执行问题虽经司法改革持续纾解，但被执行人恶意转移财产、逃避隐匿等拒执行为仍较为多发，既挑战司法权威，也损害了当事人合法权益。拒不执行判决、裁定罪（简称“拒执罪”）作为破解民商事案件执行问题的重要刑事法条，却因司法认定标准模糊、刑民衔接不畅、部门联动受阻等困境，其司法适用率在低位徘徊。

律师作为连接当事人、法院、公安机关的纽带，在拒执罪案件的证据固定、标准阐释、程序衔接、机制协调等方面具有重要作用。

笔者立足律师实务视角，结合司法实践数据与典型案例，剖析拒执罪司法认定与联动机制中的核心难题，阐释律师在细化认定标准、规范刑民衔接、优化公安联动等环节的职能价值与实践路径，为充分发挥拒执罪刑事威慑功能、构建民商事案件执行与刑事追责协同治理格局提供实务参考，助力破解民商事案件执行问题。

01.拒执罪司法实践的核心问题与律师介入的必要性

（一）司法认定标准模糊导致执行路径不畅

《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定“有能力执行而拒不执行，情节严重”的核心要件，在实践中存在多重认定争议。其中“有能力执行”的时间节点、财产范围、部分履行能力认定等要素缺乏统一标准，“拒不执行”的非典型行为定性模糊，“情节严重”缺乏量化指标，这些问题导致当事人在拒执罪控告时面临举证难、定性难的困境。例如，被执行人通过虚假离婚转移财产、隐匿可预期收入等行为，当事人自行收集证据时往往因缺乏专业指引而遗漏关键线索，即便向法院申请执行也常因证据不足无法启动拒执罪追责程序。

（二）刑民衔接与部门联动受阻加剧执行困境

不容忽视的是，当前民商事案件执行与刑事追责的程序衔接存在缺乏规范设计、证据转化标准不明确等问题，导致拒执罪案件在移送、立案、侦查等环节存在诸多“堵点”。据统计，2023年全国各级人民法院以拒执罪判处罪犯4246人，而当年全国法院执结执行案件976万余起，全国法院来信来访反映有财产拒不履行的案件65550起。当事人在面对法院和公安机关之间的流程阻隔、信息壁垒时，因缺乏专业的法律支持，往往会陷入“求助无门”的境地，合法权益难以得到有效救济。

（三）律师介入是破解实践困境的关键支撑

在民商事案件执行过程中，律师的介入能够有效填补当事人维权能力与司法实践需求之间的鸿沟。从实务来看，律师既可以凭借专业知识帮助当事人固定拒执行为证据、明确追责路径，又能够在刑民衔接、部门联动中发挥沟通协调作用，推动案件规范流转；同时，律师通过参与案件办理还能为司法机关提供专业法律意见，助力细化认定标准、统一裁判尺度，提高拒执罪司法适用的精准度与效率。

02.律师在拒执罪司法认定中的作用

（一）精准界定构成要件，助力证据固定与完善

明确“有能力执行”的认定边界。律师可以结合法律规范与实务经验，协助当事人梳理被执行人的财产线索，包括判决生效后履行期限届满时的现实财产、可预期收入、家庭成员共同财产中应得份额等，通过调查取证、申请法院出具调查令等方式，固定被执行人具备履行能力的关键证据。例如，针对被执行人恶意转移经营收入至他人账户的行为，律师可申请调取银行流水、交易记录等证据，证明该收入属于被执行人可支配财产性利益，为认定“有能力执行”提供支撑。

厘清“拒不执行”的行为性质。对于“虚假报告财产”“擅自处分查封财产”等非典型拒执行为，律师可依据司法解释与理论通说向司法机关出具法律意见，明确此类行为的刑事违法性。同时，律师可协助区分被执行人的“故意拒执”与“客观无力履行”，避免将因自然灾害、重大疾病等客观原因导致的执行不能纳入刑事追责范围，保障法律适用的准确性。

量化“情节严重”的认定依据。律师可结合地区经济发展水平、被执行人拒执行为的次数、对申请执行人权益的损害程度等因素，协助司法机关判断其是否达到“情节严重”的入罪标准。例如，针对被执行人转移财产的金额、是否导致申请执行人生活陷入困境、是否引发恶劣社会影响等情节，律师可通过收集相关证据、出具专业法律意见，为司法机关的裁量提供参考，尽可能避免出现同案不同判情形。

（二）搭建沟通桥梁，推动认定标准统一

律师在办理拒执罪案件过程中，可通过参与庭审辩论、提交法律意见书等方式，就司法认定中的争议问题与法官、检察官充分沟通。例如，针对“部分履行能力”的入罪标准、“消极拒执行为”的定性等争议点，律师可结合案例与理论依据提出明确的认定建议，助力司法机关形成共识。同时，律师可通过参与行业研讨、向立法机关提交建议等方式，推动司法解释细化拒执罪认定标准，从源头上解决认定模糊的问题。

03.律师在刑民衔接与公安联动中的职能

（一）规范案件移送流程，提高移送的成功率协助当事人启动移送程序

律师可在民事执行阶段充分预判被执行人的拒执行为、及时固定证据，当被执行人的行为符合拒执罪移送条件时，协助当事人向执行法院提交移送申请以及完整的证据目录材料，包括执行依据、财产调查报告、被执行人拒执行为的具体证据等，提高移送申请的规范性与成功率。

推动移送标准统一。针对法院和公安机关对移送标准认定不统一的问题，律师可作为沟通桥梁向执行法院阐释刑事证据标准，协助法院完善移送材料，确保材料中包含被执行人财产状况明细、拒执行为的时间地点等关键信息；同时，协助公安机关合理把握立案审查标准，避免因证据要求过高而拒收案件。

（二）优化证据转化与侦查协作，提高立案成功率和侦查效率

推动民事证据向刑事证据转化。律师可依据民事证据和刑事证据的不同标准，协助法院规范证据收集程序，确保民事执行阶段获取的财产调查记录、电子转账记录等证据符合刑事诉讼的合法性、关联性要求。对于存在瑕疵的证据，律师可建议司法机关通过补充取证、核实来源等方式进行完善，避免因证据问题导致案件无法进入刑事立案程序。

协助公安机关开展侦查工作。律师可向公安机关提供专业法律意见，以明确侦查方向与重点。同时，律师可协助申请执行人向公安机关提供新的财产线索及被执行人行踪信息，配合公安机关开展跨区域取证、财产查控等工作，提高侦查效率。

（三）推动信息共享与机制衔接，提升联动效能

律师可在案件办理过程中，积极与法院和公安机关之间进行信息沟通。例如，当公安机关在侦查中发现新的财产线索时，律师可建议法院及时采取扣押、冻结等强制措施；当法院在执行中发现新的拒执行为时，律师可协助法院补充移送相关证据，确保刑事侦查及时跟进。同时，律师也可通过个案实践中的问题反馈，推动建立常态化的信息共享平台与协作机制，破解部门之间的信息壁垒。

04.律师发挥作用的保障机制与实践建议

（一）强化律师执业保障，拓宽调查取证路径

笔者建议，进一步完善律师调查取证权的法律保障，明确律师在拒执罪案件中可查询被执行人财产状况、交易记录、身份信息等关键线索的权限；优化调查令制度，扩大调查令的适用范围和效力，允许律师凭调查令向金融机构、不动产登记部门、网络平台等单位调取证据，解决律师取证难的问题。同时，应建立对妨害律师执业行为的惩戒机制，确保律师能够顺利开展调查取证、沟通协调等工作。

（二）加强专业能力建设，提高律师执业水平

拒执罪案件涉及民事执行、刑事犯罪、财产法律关系等多个领域，对律师的专业能力提出了较高要求。建议律师行业加强专项培训，重点提升律师在财产调查、证据固定、刑民衔接程序等方面的实务能力；鼓励律师参与拒执罪案件的案例研讨与学术交流，总结实践经验，形成标准化的办案流程与操作指引，提高整体执业水平。

（三）推动制度完善，构建律师参与的协同治理格局

建议立法机关和司法机关在完善拒执罪相关制度时，充分吸纳律师的实务意见。例如，在细化司法认定标准、规范刑民衔接程序、建立公安联动机制等方面，邀请律师参与论证，确保制度设计符合实务需求；建立律师参与拒执罪案件的常态化机制，例如在案件移送、立案侦查、审查起诉等环节，允许律师发表意见，充分发挥律师的专业优势，构建民事执行、刑事追责与律师服务协同发力的治理格局。

拒执罪的有效适用是维护司法权威、保障当事人合法权益的重要举措。从司法认定中的证据固定、标准阐释，到刑民衔接中的程序推动、沟通协调，再到公安联动中的侦查协助、信息共享，在这一过程中律师的专业参与能够有效破解拒执罪司法实践中的多重困境，提升案件办理的精准性和效率。此外，还需进一步强化律师执业保障、提升律师专业能力、完善律师参与机制，充分发挥律师的职能作用，推动拒执罪司法认定标准的细化、刑民衔接程序的规范与公安联动机制的优化，为破解民商事案件执行问题、建设更高水平的法治中国贡献专业力量。

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