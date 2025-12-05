L'arbitrage En Chine Administré Par Des Institutions Arbitrales Étran- Gères - Une Corrélation Parfaite Entre Règles Internationales Et Effi- Cacité Locale (Partie II)

II. Demander des mesures de conservation des preuves – Aussi simple et efficace que dans l'arbitrage interne

Conformément aux dispositions du Code de procédure civile de la République populaire de Chine, les parties peuvent, avant ou pendant la procédure d'arbitrage, demander aux tribunaux populaires compétents — du lieu de domicile du défendeur, du lieu où se trouvent les biens ou du lieu où se situent les preuves — d'ordonner des mesures de conserva- tion des preuves, à condition que certaines exigences légales soient remplies.

Grâce à la nouvelle réglementation (version 2026), l'accès à de telles mesures sera désormais facilité.

Nouvelle Loi sur l'arbitrage

Article 79 — Lorsqu'une partie à un arbitrage impliquant un élément d'extranéité demande des mesures de con- servation des preuves, l'institution d'arbitrage doit transmettre la demande à la cour populaire intermé- diaire du lieu où se trouvent les preuves, laquelle doit y statuer sans délai conformément à la loi.

Loi sur l'arbitrage actuellement en vigueur

Article 68 — Lorsqu'une partie à un arbitrage impliquant un élément d'extranéité demande des mesures de con- servation des preuves, la commission d'arbitrage en matière étrangère doit transmettre la demande à la cour populaire intermédiaire du lieu où se trouvent les preuves.

La Loi actuelle sur l'arbitrage prévoit que toute demande de conservation des preuves doit être transmise par une "commission d'arbitrage en matière étrangère" établie en Chine. La nouvelle Loi, en revanche, supprime toute réfé- rence à ces commissions, ouvrant ainsi la voie à ce que les institutions d'arbitrage étrangères puissent, en principe, trans- mettre directement les demandes des parties à la cour popu- laire intermédiaire compétente.

En résumé, avec l'entrée en vigueur la nouvelle loi, dès lors que le siège de l'arbitrage se situe en Chine, que la procé- dure soit gérée par une institution d'arbitrage chinoise ou étrangères, les parties bénéficient pleinement du soutient des tribunaux chinois pour les demandes de mesures de conser- vation des preuves. Cela rend la procédure pratiquement aussi efficace que dans le cas d'une institution d'arbitrage nationale.

III. Exécution sans obstacle des décisions chinoises

La question de la classification juridique d'une sentence arbi- trale est particulièrement importante lorsqu'une institution étrangère gère l'affaire, mais que le siège se trouve en Chine. Selon la nouvelle loi chinoise, une telle sentence est considé- rée comme rendue en Chine. Il s'agit donc d'une "sentence

arbitrale nationale à caractère international" et non d'une "sentence arbitrale étrangère" au sens de la Convention de New York.

Les parties évitent ainsi les retards d'exécution et les risques qui pourraient survenir — notamment l'exception d'ordre pu- blic — si la sentence arbitrale était traitée comme une "sentence arbitrale étrangère".

De fait, le principe que consacre la nouvelle Loi sur l'arbitrage était déjà consacré par la jurisprudence chinoise. Dès 2015, le tribunal populaire intermédiaire de Guangzhou a ainsi jugé qu'une sentence rendue par une institution arbitrale étrangère sur le territoire chinois pouvait être considérée comme une sentence arbitrale nationale à caractère international. Si le débiteur ne remplit pas les obligations fixées dans la sen- tence arbitrale, le créancier peut demander directement l'exé- cution forcée auprès des tribunaux chinois compétents — soit du lieu de domicile, soit du lieu de situation des biens du dé- biteur.

Cette interprétation a été approuvée par la Cour populaire suprême clarifiant, pour la première fois dans la pratique judi- ciaire, le rattachement juridique des sentences rendues par des institutions arbitrales étrangères sur le territoire chinois : elles sont considérées comme des sentences arbitrales in- ternes avec élément d'extranéité et peuvent faire l'objet d'une exécution directe en Chine.

Grâce à la nouvelle Loi sur l'arbitrage, la demande d'exécu- tion directe auprès des tribunaux chinois des sentences dont le siège est en Chine devient encore plus simple et efficace.

Conclusion

De la pratique judiciaire à la promulgation de la nouvelle Loi sur l'arbitrage, la Chine accueille progressivement les institu- tions arbitrales étrangères, leur permettant de mener des activités d'arbitrage impliquant un élément d'extranéité sur son territoire.

Le choix d'une institution arbitrale étrangère tout en fixant le siège de l'arbitrage en Chine constitue une solution de règle- ment des différends à la fois internationale, neutre et dotée d'une force exécutoire locale. Cette approche permet aux entreprises de bénéficier de l'expertise des institutions arbi- trales internationales tout en jouissant pleinement des facili- tés de mesures de conservation des preuves et de l'exécu- tion des sentences prévues par le système juridique chinois.

Dans un contexte de mondialisation et de développement harmonieux de l'État de droit régional, le modèle "institution étrangère + siège de l'arbitrage en Chine" devient une pra- tique désormais courante pour le règlement des différends commerciaux transfrontaliers. Concevoir judicieusement les clauses d'arbitrage et exploiter pleinement ce mécanisme offre aux échanges commerciaux internationaux un soutien juridique solide et fiable.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.