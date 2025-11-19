ARTICLE
19 November 2025

合同赔偿（Indemnity）条款在跨境争议解决 案件中的作用和起草技巧（二）

JT
China Litigation, Mediation & Arbitration
LI Lan and Liu Junzuo
四、案例分析：跨境许可协议中的赔偿条款解析与风险提示

  1. 案件背景

某中国制造商生产的产品需要配合特定软件使用，该软件由该中国制造商与一家国外的A公司（以下简称“许可方”）签订的软件许可协议获得授权。在该协议中，包含了一项赔偿（Indemnity）条款。然而，随后一家国外的B公司向制造商发出了律师函，声称制造商产品所使用的软件侵犯了其专利权，要求制造商停止使用该软件，并威胁提起诉讼。

实务中，尽管很多公司与软件许可方签订的许可协议中会包含赔偿条款，这样的条款可以起到一定的保护作用，但如果是仅存在侵权警告、尚未确认实际侵权的情况下，许可方是否应当承担赔偿责任可能会存在较大争议，如果公司有较高的谈判能力和地位，可以对赔偿条款进行一定的优化。

以本案涉及的赔偿条款为例，许可协议中赔偿条款如下：“许可方同意对制造商及其关联公司、董事、高级职员、员工和继承人因服务（无论单独使用还是与其他产品组合使用）侵犯任何专利或其他知识产权而产生的任何和所有损害、责任、费用和开支进行赔偿并使之免受损害。为避免任何疑义，本协议在本协议终止后仍然有效。”

  1. 条款可进一步完善之处

这个条款在起草上存在以下几个可进一步完善之处：

  • 对侵犯知识产权的定义不明确：条款未明确区分“实际侵权”与“涉嫌侵权”或“被指控侵权”。在当前仅有侵权指控、尚未确认实际侵权的情况下，是否触发赔偿义务存在不确定性。
  • 缺乏关于侵权指控处理的约定：条款未规定在收到第三方侵权指控时，双方的权利义务和处理流程，例如通知义务、共同抗辩义务、费用分担等。
  1. 对制造商的风险分析

赔偿责任触发的不确定性：由于条款未明确涵盖“被指控侵权”的情形，许可方可能主张只有在法院认定实际侵权后，才承担赔偿责任。在当前仅有侵权警告的情况下，制造商可能无法依据该条款要求许可方提供协助或承担责任。

法律风险自行承担的可能性：在许可方拒绝承担责任的情况下，制造商需要自行应对美国公司的侵权指控，可能面临高额的法律费用和潜在的侵权赔偿责任。

商业运营受阻：若无法及时解决侵权争议，制造商可能被迫停止使用相关软件，影响产品的正常生产和销售，导致商业损失。

跨境维权的困难：涉及中国、荷兰、美国三国法律体系，法律适用、争议解决方式等复杂性增加了维权难度。

  1. 对赔偿条款起草的思考与建议

本案例反映出赔偿条款在起草时的细节至关重要。为避免类似风险，企业在知识产权类的跨境交易中，签订合同、起草赔偿条款时应注意以下几点：

1. 明确赔偿责任的触发条件

涵盖“指控”或“涉嫌侵权”：在条款中明确赔偿责任不仅适用于实际侵权，还应包括第三方的侵权指控和诉讼。

规定通知和协助义务：约定在收到侵权指控时，许可方应及时协助被许可方进行抗辩，包括提供必要的技术资料、法律支持等。

2. 详细约定赔偿范围

包括法律费用：明确赔偿范围涵盖律师费、诉讼费等法律费用，保障被侵权方的合法权益。

约定损失计算方式：规定直接损失、间接损失、商誉损失等的计算方法，提高可操作性。

3. 规定争议解决机制

选择适当的法律适用：明确合同适用的法律，优先选择对自身有利的法律体系。

约定管辖和仲裁条款：规定争议解决的方式和地点，便于未来可能的维权行动。

4. 加强对知识产权的审查

尽职调查：在签订协议前，对许可方的知识产权进行尽职调查，确认其拥有合法的授权。

要求保证和陈述：在合同中要求许可方对其知识产权的合法性、完整性进行保证和陈述，增强对方的责任意识。

  1. 案例启示

赔偿条款在跨境交易中具有重要的风险分配功能。本案例中的制造商由于赔偿条款起草不完善，在面对第三方的侵权指控时陷入被动。这提醒我们，在跨境合同的起草和谈判中，应高度重视赔偿条款的设计，明确责任范围、触发条件和处理机制。同时，在交易前应加强对合作方的资质审查，确保其提供的产品或服务不存在侵权风险。

五、风险防范措施与实践建议

在跨境交易中，赔偿条款的设计与运用至关重要。为了有效防范法律风险，确保交易的顺利进行，企业需要从多方面着手，完善赔偿条款的设计与管理。

首先，周密起草赔偿条款是防范风险的基础。起草时应明确赔偿责任的触发条件，避免因为措辞模糊导致的争议。具体而言，赔偿责任的触发范围应包括实际发生的侵权行为，以及第三方提出的侵权指控和索赔。通过使用诸如“任何实际的或被指控的侵犯”等措辞，可以扩大赔偿条款的适用范围，确保在侵权尚未被司法机构最终认定的情况下，也能得到对方的协助和保护。此外，还应在条款中明确双方在接到侵权指控后的通知和协助义务。受偿方有义务及时书面通知赔偿义务方，而赔偿义务方则应立即采取必要措施，包括提供法律支持、参与抗辩等，以共同应对风险。

其次，细化赔偿范围和方式，有助于避免未来的争议和纠纷。在条款中应详细列明可赔偿的损失类型，包括直接损失、间接损失、实际支出、预期利润损失、商誉损失等。特别重要的是，要明确法律费用、调查费用、专家费用等是否涵盖在赔偿范围内。考虑到跨境纠纷中法律费用可能非常高昂，如未明确约定，可能无法得到充分赔偿。此外，设定合理的赔偿责任上限也是必要的。过高的责任可能超出企业的承受能力，而过低的上限又可能无法覆盖实际损失。上限可以与合同总金额、保险额度等挂钩。同时，明确损失的计算方法和依据，避免因计算标准不一致而产生纠纷。

再次，赋予双方合理的抗辩权利，确保在面临第三方索赔时，双方都能有效地维护自身权益。合同中应约定，在收到第三方索赔后，双方应协商确定抗辩策略，合理分配诉讼的控制权。受偿方不应在未经赔偿义务方书面同意的情况下，单方面承认责任或达成和解。赔偿义务方也应积极参与诉讼过程，提供必要的支持。这种安排有助于避免单方行动可能给另一方带来的不利影响，确保双方利益的平衡。

加强合同谈判与尽职调查，是风险防范的关键环节。在合同谈判中，企业应尽可能争取修改不合理的赔偿条款，降低自身风险。对于责任范围过广、责任上限过高的条款，应提出修改建议，寻求双方都能接受的平衡方案。通过合理分配风险，可以促进长期稳定的合作关系。在签订合同前，企业还应对合作方的资质、信誉、履约能力等进行全面的尽职调查，降低合作风险。特别是在涉及知识产权的交易中，应核实对方是否拥有合法的权利，是否存在潜在的侵权风险。

六、结语

赔偿（Indemnity）条款在跨境交易中发挥着关键性的风险分配和管理功能，其设计与运用直接关系到交易各方的法律风险和商业利益。通过本文的分析，我们可以看到，赔偿条款的有效起草和合理应用，能够在交易过程中预防潜在纠纷，加强对不确定风险的控制，保障交易的顺利进行。

跨境交易的复杂性源于不同法域的法律制度差异、文化背景多样性以及商业惯例的不同。在这种背景下，合同条款的清晰、明确和完整显得尤为重要。赔偿条款作为合同中的重要组成部分，应在起草时充分考虑各国法律的适用性和可执行性，明确责任承担的范围、方式和触发条件。

实际案例的分析展示了赔偿条款在实践中可能面临的挑战和风险。一方面，过于宽泛和严苛的赔偿条款可能给一方当事人带来过重的责任负担，甚至危及企业的生存；另一方面，条款起草的不完善或模糊不清，又可能在发生纠纷时无法有效保护当事人的合法权益。因此，在合同谈判和起草过程中，企业应高度重视赔偿条款的设计，结合自身的风险承受能力和商业需求，争取合理、公平的条款安排。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

