AnJie Law Firm is a full-service law firm providing commercial legal services on an international basis. Our highly experienced lawyers have substantive skills and serve a broad base of practice areas including insurance & reinsurance, intellectual property, antitrust & competition, private equity, dispute resolution, mergers & acquisitions, capital markets, banking & finance, energy and natural resources and real estate.

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

在国际仲裁中被申请人缺席仲裁程序的情况并不鲜见,其原因有多种,包括拒绝认可仲裁庭管辖权或认为没有成功抗辩的可能性而采取回避战术拖延,抑或是希望在被申请人缺席情况下以仲裁程序瑕疵为由对裁决后续的执行进行挑战等。无论何种原因,在被申请人缺席仲裁情况下,申请人和仲裁庭都需更加谨慎地处理仲裁程序,以确保符合所适用的仲裁规则、《纽约公约》的规定以及裁决承认与执行法院所在地的法律。本文以海丝国际法商融合服务基地共建单,北京安杰世泽(厦门)律师事务所成功处理的一起新加坡国际仲裁中心("SIAC")管理的仲裁案为例,分析被申请人缺席仲裁下适当的仲裁程序安排。

一、基本案情

本案为国际货物销售合同纠纷。申请人为中国A公司,被申请人一巴基斯坦B公司,被申请人二为B公司提供担保的巴基斯坦C公司。A公司按约定向B公司发货后未收到货款,在多次催款中,B公司以出现不可抗力为由迟迟不付款而产生纠纷。A公司遂依合同约定的争议解决条款向SIAC提起仲裁。

二、仲裁程序启动

案涉销售合同争议解决条款约定仲裁机构为SIAC,适用UNCITRAL仲裁规则("UNCITRAL Arbitration Rules 2021")。A公司向SIAC提交仲裁通知以启动仲裁程序。因案涉销售合同未约定送达地址条款,A公司通过以往交易通讯邮箱、B、C公司资信调查报告、公司官方网站、货物提单收货人地址,公司负责人社交账号等多种渠道,查询B、C公司官方邮箱、公司地址等进行通知。

在仲裁当事方均参与仲裁程序的情况下,为方便和效率起见,案件所涉相关文书材料以及仲裁庭有关函件通常以电邮送达各方当事人。本案中被申请人未对申请人发送的仲裁通知进行回复,根据UNCITRAL Arbitration Rules 2021 Article 2(2)1 Article 2(3)2规定,通知通过传真或邮件送达等电子送达方式仅在当事人有约定或仲裁庭同意指定该送达地址的情况下,方可被认为有效送达。若当事人未约定送达地址,相关仲裁通知实际直接交给被申请人,亦视为对方当事人已收到通知;或者通知递送到被申请人的营业地、惯常住所或通讯地址,即视为送达。

因虑及该规定,本案在SIAC完成仲裁庭组庭后,仲裁庭为确保送达程序满足仲裁规则的要求,指示申请人通过快递方式向被申请人官方地址再次寄送相关仲裁通知纸质材料并妥投后,仲裁庭认定仲裁程序正式启动,并据以启动后续相应的仲裁程序和安排。

三、仲裁员指定

因被申请人未对仲裁通知做出回应,意味着案件双方无法就仲裁庭组庭达成一致,SIAC根据 Practice Note on Case Administration, Appointment of Arbitrators & Financial Management for Cases规则,由SIAC主席代为指定仲裁员,但被申请人同样拒绝对仲裁员的指定情况回复意见。

四、仲裁程序令发布

在国际仲裁程序中,在仲裁庭组庭后,仲裁庭通常会在案件审理前召开各方参加的案件管理会议(Case Management Conference),听取案件各方关于材料提交、证据披露、证人证言及庭审等程序安排的意见后发布仲裁程序令。在本案中,因被申请人未出席案件管理会议,仲裁庭通过邮件通知各方仲裁程序令安排后,再以邮寄方式将仲裁程序令纸质材料至被申请人注册地址。同时在仲裁庭随后出具的程序令中,要求仲裁程序中所产生的所有文书材料及相关邮件通信往来,均应在三个工作日内寄送至程序令中所载明的被申请人地址,以确保仲裁程序符合所适用的UNCITRAL Arbitration Rules 2021 仲裁规则的规定。

五、对国际商事仲裁的一些启示

(一)在合同谈判与磋商过程中注意送达条款的约定

为在争议解决中避免仲裁程序导致的冗长,除了争议解决的机构外,送达条款同样是一个重要的条款,但往往容易被商业交易主体忽略。一旦发生争议,为符合所适用的仲裁规则的要求、《纽约公约》以及承认和执行法院地法律的规定,有效的送达将成为保证程序正当和确保裁决得到承认和执行的重要依据。在出现被申请人无论因何种原因消极应对仲裁程序时,申请人和仲裁庭都需对被申请人缺席案件中的程序安排体现较多关注,仲裁庭在审视材料送达情况时亦更加谨慎,仅管这会不可避免对仲裁程序的推进付出较多的时间和金钱成本。

(二)注意和符合仲裁规则、《纽约公约》以及裁决承认与执行法院地法律对送达的程序要求

在被申请人缺席仲裁且合同中未约定送达条款时,申请人和仲裁庭需在仲裁程序中格外注意仲裁规则对送达的要求,主要有以下两方面考虑。

一是确保仲裁程序符合所适用的仲裁规则的规定以及《纽约公约》的规定。根据新加坡国际仲裁法(International Arbitration Act)第24条3 及《纽约公约》(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)第V条的规定,当事人可因未得到关于指定仲裁员或仲裁程序的适当通知,或其他可能导致其无法参加案件陈述案情的情形,向法院申请撤销仲裁裁决。

在Glencore Agriculture B.V. v Conqueror Holdings Limited [2017] EWHC 2893 Comm一案中,英国高等法院裁定,申请人向被申请人初级员工的邮箱发送通知(包括仲裁通知),不符合有效送达被申请人的要求,故仲裁裁决应予以撤销。

二是为仲裁裁决在被申请人所在地法院的承认和执行扫除障碍。无论是选择以何种方式解决争议,目标都是一致的,即获得一份具有可执行性的判(裁)决。根据《纽约公约》第5.1条4,若仲裁裁决当事人证明其未得到适当的有关仲裁员指定或仲裁程序的通知,或其他影响其参加案件陈述案情情形,则该仲裁裁决可能会被拒绝承认和执行。

在我国的司法实践中,不乏因送达瑕疵导致裁决被法院拒绝承认和执行的案例。在 G v. P [2023] HKCFI 2173一案中,香港高等法院拒绝执行该仲裁裁决的理由就是仲裁通知送达无效。在该案中,被申请人未参与仲裁,也未提交任何答辩。香港高等法院认为,仲裁通知书相当于法院诉讼中的传票,送达仲裁通知书是确保被申请人知悉仲裁程序的重要环节。仲裁通知书没有有效送达被申请人,被申请人没有收到仲裁通知书,从而没有机会陈述案情。因此,法院撤销了基于仲裁裁决作出的执行令。在我国内地的(2016)桂05协外认1号案中,广西壮族自治区北海市中级人民法院认为越南国际仲裁中心(VIAC)邮寄仲裁文书的地址与合同约定的地址以及被申请人的实际住所均不符,剥夺了被申请人申辩权,裁定拒绝承认和执行该份VIAC仲裁裁决。

六、其余的话

在复杂的国际贸易环境以及文化差异下,跨境贸易、投资和商业往来的纠纷多有发生。据Queen Marry University与White & Case所发布的国际仲裁报告,国际仲裁已被称为解决跨境纠纷的首选方式,受访者对于选择国际仲裁作为解决跨境纠纷的首要原因也是基于仲裁的全球可执行性。5 在本案仲裁程序中,根据申请人业务人员的后续了解,被申请人都有收到仲裁程序中的邮件和材料,但从不回复。由于仲裁庭和申请人谨慎地考虑了各种仲裁程序的安排,被申请人最后不得不回到谈判桌前,达成和解协议而以合意裁决方式解决该纠纷,成功为中国A公司成功索赔回货款近千万元。

安杰世泽厦门办公室实习律师韦林余、李纪龙亦对本案的处理和本文作出贡献。

1 If an address has been designated by a party specifically for this purpose or authorized by the arbitral tribunal, any notice shall be delivered to that party at that address, and if so delivered shall be deemed to have been received. Delivery by electronic means such as facsimile or e-mail may only be made to an address so designated or authorized.

2 In the absence of such designation or authorization, a notice is:(a) Received if it is physically delivered to the addressee; or(b) Deemed to have been received if it is delivered at the place of business, habitual residence or mailing address of the addressee.

3 Despite Article 34(1) of the Model Law, the General Division of the High Court may, in addition to the grounds set out in Article 34(2) of the Model Law, set aside the award of the arbitral tribunal if —the making of the award was induced or affected by fraud or corruption; or (b) a breach of the rules of natural justice occurred in connection with the making of the award by which the rights of any party have been prejudiced.

4 Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: ... (b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or ...

5 2021 International Arbitration Survey.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.