最高人民法院が新たな独占禁止法および知的財産保護に関する典型事例を一斉に公表

法治に基づくビジネス環境をさらに最適化し、公正な競争と科学技術革新に対する司法判断の先導的・規範的役割を十分に発揮させるため、最高人民法院は2026年9月上旬、人民法院による独占禁止法および関連する知的財産の司法保護に関する一連の典型事例を一斉に公表した。

法治に基づくビジネス環境をさらに最適化し、公正な競争と科学技術革新に対する司法判断の先導的・規範的役割を十分に発揮させるため、最高人民法院は2026年9月上旬、人民法院による独占禁止法および関連する知的財産の司法保護に関する一連の典型事例を一斉に公表した。

今回公表された典型事例は、市場支配的地位の濫用による取引制限、差別的待遇、不当な高価格設定、および水平的独占協定の認定など、注目度が高く解決が困難な法的問題を網羅している。そのうち一部の裁判事例では、プラットフォーム経済や特定の工業団地におけるインフラサービスにおける競争の境界線が明確化され、知的財産権の行使と独占禁止法との関係の整理、および中小企業が市場競争に平等に参加できるよう保護するための明確かつ統一された裁判基準が示された。

この一連の事例の公表は、わが国の司法機関が知的財産権と公正な競争の司法保護を継続的に強化していくという確固たる決意を如実に示している。

出所：中華人民共和国最高人民法院公式サイト

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