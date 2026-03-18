国家市場監督管理総局、主要プラットフォーム企業7社を行政指導

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中国国家市場監督管理総局は2月13日、アリババ、抖音（TikTok）、百度、テンセント、京東（JDドットコム）、美団、淘宝閃購などのプラットフォーム企業に対し、行政指導面談 （約談）を実施した。

同総局は、反不正当競争法、価格法、消費者権益保護法、電子商取引法などの関連法規を厳格に順守し、プラットフォームとしての主体的責任を徹底するよう要請した。特に、販売促進や広告宣伝の手法について、法令に沿った運用を求めた。

また、過度な値下げや囲い込みといったいわゆる「内巻き型競争」を排し、公正な競争環境を共同で維持し、プラットフォーム経済のイノベーションと健全な発展を促進するよう促した。

出所：国家市場監管総局公式サイト

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