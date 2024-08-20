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20 August 2024

市場監督管理機関が不正競争取締りを強化　上半期に6076件摘発

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China Antitrust/Competition Law
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国家市場監督管理総局は、独占と不正競争の取り締まりに積極的に取り組んでいる。「価格監視競争保護行動」を推進することで、「摘発」と「メカニズム構築」という二つの主軸を維持しながら、法執行を強化し、確実な成果を上げている。上半期（1～6月）には、全国で各種の不正競争事件を6076件処理し、制裁金総額は3.78億元に達した。このうち、インターネット関連の不正競争事件は2157件あった。

　特に上半期には、「傍名牌」（有名ブランドの便乗使用）、新型ネットワーク不正競争、民生分野での虚假宣伝、イノベーション・創業に関連する不正競争など、重点分野での違法行為が重点的に取り締まられた。

　

　法制度の整備も進められている。反不正当競争法の改正が進み、「ネットワーク反不正当競争暫定規定」が発表されるなど、不正競争に関連する法律法規が徐々に充実している。また、国際的な協力と交流が深まり、営業秘密の保護体制の構築が加速している。国家市場監督管理総局は今後も、価格監視競争保護行動を核として、不正競争の取り締まりを一層強化し、公平に競争できる市場環境の構築に注力する方針である。

出所：国家市場監管総局公式サイト

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