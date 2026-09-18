海外知识产权资讯（2026.08）期

中国与欧洲近期最重要的国际知识产权进展之一，是中国国家知识产权局（CNIPA）与欧洲专利局（EPO）启动了一项新的双边专利审查高速路（PPH）试点项目。该倡议于8月1日正式启动，将与现有的五大知识产权机构（IP5）PPH框架并行运作，旨在加速相应申请的审查，并进一步深化两机构之间的合作

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CNIPA与EPO启动新的双边专利快速通道

中国与欧洲近期最重要的国际知识产权进展之一，是中国国家知识产权局（CNIPA）与欧洲专利局（EPO）启动了一项新的双边专利审查高速路（PPH）试点项目。该倡议于8月1日正式启动，将与现有的五大知识产权机构（IP5）PPH框架并行运作，旨在加速相应申请的审查，并进一步深化两机构之间的合作。

PPH旨在减少审查工作的重复。在典型的PPH安排下，其权利要求已被某一参与机构认定为可获授权的申请人，可以利用先前的审查结果在另一局请求加速审查。其目标是提高效率、降低成本并加快获得专利保护的速度。

尽管PPH项目在国际上已存在多年，但考虑到两地区的创新活动规模，专门的中欧PPH试点的启动尤为引人注目。中国目前已成为全球最大的专利申请来源地之一，而EPO仍是全球最具影响力的专利主管机构之一。因此，两机构之间的合作具有超越各自管辖范围的深远影响。

据CNIPA介绍，双方申请人现可依据新设立的双边项目程序提交PPH请求。寻求欧洲保护的中国企业以及在中国提交申请的欧洲公司，在满足项目资格要求的情况下，均可受益于加速审查。

该安排是国际专利主管机构之间工作共享趋势的一部分。审查员越来越多地依赖对口机构开展的检索报告、现有技术分析和可专利性评估。

新项目推出之际，正值中国同时进行重大的国内专利改革。就在试点启动前几天，CNIPA发布了修订后的《专利优先审查管理办法》，该办法将于2026年9月1日正式生效。新措施旨在提高审查效率，支持新兴产业和未来产业的专利申请，同时对资格、管理和程序作出调整。

因此，应将两大机构的这一倡议视为并非孤立的行政举措，而是中国更广泛努力的一部分——即现代化其专利基础设施并加强国际融合。

专利从业者已在评估其实际影响。在欧洲和中国两地运营的企业往往面临漫长的审查周期和可观的专利组合管理成本。加速程序可能使公司更快地获得专利权，尤其是在先发优势至关重要的快速变化行业中。

对于以标准必要专利（SEP）为特征的行业（包括电信和先进电子领域），该倡议可能尤为重要。更快的审查可能使公司更早获得专利权并强化许可地位，同时为其专利申请状态提供更大确定性。中国在全球标准必要专利争端中日益活跃，这使得审查效率成为一个日益重要的商业议题。

自2011年11月建立首个PPH项目以来，CNIPA已将PPH合作扩展至38个国家或地区的专利主管机构。官员们将这些项目描述为帮助中国创新者更高效地获得海外保护的重要机制。

尽管该项目最初以试点形式构建，但将无限期运行，并可通过双方协议暂停、修改或终止。对于跨国专利所有人而言，这一进展代表着迈向更加互联互通的全球审查生态系统的又一步。（编译自www.asiaiplaw.com）

WIPO报告显示生成式人工智能专利数量2年增至3倍，中国表现突出

近日，世界知识产权组织（WIPO）发布了一份关于生成式人工智能技术全球专利格局的报告。该报告显示，2024年和2025年合计新公开的同族专利数量超过了此前10年的总和。尽管美国在该领域公开同族专利的年增长率更高，但排名前10的专利申请实体中有6家位于中国，凸显了该国正在这一极具价值和关键性的新兴技术领域确立的主导地位。

美国增长率居高位，但中国是全球最大的生成式人工智能专利来源国

WIPO的专利格局报告追踪了自2013年以来的专利申请数据，显示该年全球共公开了1.4万个生成式人工智能同族专利，而该领域的新同族专利在2025年增长至3.78万项公开。就整体人工智能技术而言，全球专利公开数据还显示，生成式人工智能占所有人工智能相关同族专利的比例从2017年的4.2%上升至2025年的8.7%。

在生成式人工智能专利申请实体前5名中，中国跨国企业以及中国科学院占据了4个席位，榜首为日本综合科技集团软银集团（SoftBank Group）。自2013年以来，软银集团已成为近3000项声称涉及生成式人工智能技术的公开同族专利的来源，领先于中国的同行腾讯控股有限公司（Tencent Holdings，2702项同族专利）、中国平安保险集团（Ping An Insurance Group，2240项同族专利）和百度（Baidu，1902项同族专利）。有趣的是，本研究中统计的软银集团几乎所有同族专利都是在2024年至2025年间公开的，为这两年合计公开的5.6万项同族专利贡献了相当大的份额，而这一数字超过了此前10年公开同族专利的累计总量。跻身生成式人工智能专利申请实体前10名的美国企业包括Alphabet、微软（Microsoft）和国际商业机器公司（IBM）。

中国作为全球最大的生成式人工智能专利公开来源国占据绝对主导地位，在2024年和2025年期间共公开了超4.3万项同族专利。尽管美国在2025年仅公开了4380项同族专利，但从2023年至2025年期间公开同族专利的年复合增长率（CAGR）达到92%，超过了中国同期64%的年复合增长率。得益于软银集团近期公开同族专利的爆发式增长，日本经历了210%的年复合增长率，是WIPO研究中所有主要专利申请国中增幅最大的国家。

基于文本的大型语言模型（LLMs）主导模型领域，图像/视频是主要的生成式人工智能模式

LLMs已在很大程度上取代了生成对抗网络（GANs），成为公开同族专利数量最多的生成式人工智能模型。2025年，LLMs在各自占生成式人工智能同族专利份额方面以近3:1的数量超过GANs。WIPO研究表明，这一差距代表了支撑当前生成式人工智能浪潮的底层架构的重大转变——从用于图像增强和合成数据生成的基于图像的GANs，转向基于语言结构统计模式训练的基于文本的LLMs。

在生成式人工智能模式（决定了生成式人工智能模型输入和输出的数据格式）中，图像/视频仍然是2024年至2025年期间公开的约4万项生成式人工智能同族专利中占据主要地位的模式。正如该组织所指出的，这一发现与LLMs成为主要生成式人工智能模型并不矛盾，因为图像/视频模式被LLMs、GANs、扩散模型（diffusion models）以及其他生成式人工智能模型所采用。WIPO指出，近年来公开文本模式的生成式人工智能专利增长显著，从2023年的3400项同族专利增长至2025年的近1.18万项同族专利，这一趋势反映了LLM模型同族专利数量的增长。

WIPO的专利格局研究证实，该机构2024年生成式人工智能专利格局报告中首次注意到的专利申请活动加速已发展为专利申请活动的激增，凸显了几项技术转变。尽管亚洲实体在该领域的主要申请者中占据主导地位，但日本、欧盟和美国近期的增长表明，生成式人工智能创新正在正走向全球更广泛分布。此外，国际同族专利在整体生成式人工智能申请中仅占很小份额，表明大多数人工智能发明集中于国内市场，缺乏重大的全球保护战略。展望未来，该组织预计，在多模态系统（multimodal systems）和人工智能体（AI agents）等领域的研究和专利申请将迅速发展，而将生成式人工智能整合到医疗保健、金融和能源等领域预计将使该领域的专利申请公司更加多元化。（编译自www.ipwatchdog.com）

哈萨克斯坦宪法承认知识产权，或标志着中亚进入新时代

通常来说，宪法修正案并不会在知识产权界成为头条新闻。然而，哈萨克斯坦决定将知识产权保护提升至宪法地位，今年已引起中亚知识产权从业者的广泛关注。随着该地区法律界人士评估其影响，这项改革正日益被视为关于哈萨克斯坦创新经济未来走向的宣示。

在哈萨克斯坦的新宪法框架下，知识产权获得法律的明确承认和保护。该条款于2026年7月1日作为更广泛的宪法改革的一部分生效，标志着知识产权首次获得明确的宪法承认，而不再仅仅依赖一般财产权和创作自由保障。

从某一层面来看，实际影响可能看似有限，因为专利、商标、版权及相关权利此前已通过专门立法获得保护。在哈萨克斯坦经营的企业长期以来一直能够依据现行法规注册和执行知识产权。

然而，宪法承认的意义超出了日常注册程序。宪法条款往往会影响司法解释、立法优先事项和长期政策制定。通过将知识产权提升至最高法律保护层级，哈萨克斯坦释放出明确的信号：创新、创造力和无形资产正日益成为国家发展战略的重要组成部分。

哈萨克斯坦将知识产权保护提升至宪法地位的时机选择颇具深意。哈萨克斯坦一直寻求将自己定位为投资、技术发展和跨境贸易的区域枢纽。随着新兴经济体之间竞争加剧，强有力的知识产权保护已成为影响外国投资决策的关键因素，尤其是在技术、制药、制造业和数字服务领域。

法律专家提醒，不应指望执法成效会立即改观。法院将继续适用现行法律，单凭宪法条文并不能自动解决假冒、盗版或执法效率等实际问题。尽管如此，该修正案为未来改革奠定了更坚实的法律基础。

对外国投资者而言，这一宪法变革可能提供额外的信心保障。企业越来越倾向于选择那些知识产权获得明确法律承认、且政府展现出对创新生态系统的长期承诺的司法管辖区。明确的宪法保护有助于强化这种认知，尤其是在新兴市场。

这项改革还具有区域性影响。中亚各国政府日益关注数字化、技术转让和知识驱动型经济增长。哈萨克斯坦的举措可能会促使该地区其他国家的政策制定者展开讨论：现有的宪法和立法框架是否充分反映了知识产权日益增长的经济重要性。

另一个重要方面在于象征意义。历史上，关于宪法权利的讨论一直围绕政治自由、财产所有权和公民自由展开。将知识产权纳入宪法，凸显了思想、创造力和创新如今被视为值得获得明确宪法保护的战略性国家资产。

尽管全部影响只能随着时间的推移而逐步显现，但哈萨克斯坦已向创新者、投资者和权利人发出了明确信号。在一个日益以无形资产为特征的时代，知识产权不再仅仅是一个专门的法律领域。它已成为宪法层面的重要议题，并有可能成为经济政策的基石。（编译自www.asiaiplaw.com）

沙特阿拉伯加入《马德里议定书》 为全球品牌保护开辟了新机遇

对于在沙特阿拉伯经营或计划拓展业务的企业而言，跨境商标保护即将变得更加便捷。

沙特阿拉伯将于2026年7月8日交存《马德里议定书》加入书，并于2026年10月8日正式成为马德里体系的成员。作为中东地区最大的经济体和二十国集团（G20）成员国，沙特阿拉伯的加入是近年来国际商标保护领域最重要的进展之一。这也意味着海湾合作委员会（GCC）六个成员国中已有五个成为马德里体系成员，进一步强化了该地区的商标保护。

马德里体系使企业能够通过一份国际申请在多个司法管辖区获得商标保护，无需在每个国家分别提交国家申请。对于全球商标权人而言，现在可以在国际注册中指定沙特阿拉伯；而沙特阿拉伯企业则可通过一站式简化的申请，在130多个国家获得保护。

其优势远不止于便利性。国际申请人可减轻行政负担，避免许多前期认证要求，并简化全球商标组合的管理。与此同时，沙特阿拉伯企业——尤其是初创企业和中小企业——能够以更高的效率和更低的成本拓展国际业务。

这一里程碑也体现了沙特阿拉伯在“2030愿景”框架下，持续致力于加强知识产权体系的承诺，从而为创新、投资和国际贸易营造更具吸引力的环境。

尽管马德里体系简化了申请流程，但当地审查标准、异议程序以及沙特阿拉伯特有的法律要求仍是重要的考量因素。因此，制定周密的申请策略对于最大限度地获得保护并避免不必要的延误至关重要。（编译自www.mondaq.com）

新西兰收紧既有专利申请规则

新西兰议会日前已通过该国专利制度相关修正案，对依据早期立法提出的部分分案专利申请引入更严格的审查要求。尽管该修正案具有技术性特征，但可能对管理存量专利组合的申请人产生重大影响。

该修正案旨在解决新西兰从1953年《专利法》向现代化的2013年《专利法》过渡过程中出现的衔接问题。新法引入了更为严格的标准，但部分较早提交的申请仍在过渡安排下继续推进。由此类旧案提出的分案申请引发担忧，申请人可能获得所适用审查标准不同于新申请的专利。

立法者通过对符合条件的分案申请收紧审查要求，旨在确保专利体系的整体一致性。此次改革反映了国际上提升专利质量、确保授权权利的公信力的广泛趋势。

专利质量已成为全球重大政策关切。各国政府日益认识到，范围过宽或审查存在瑕疵的专利可能制造不确定性、阻碍竞争并增加诉讼风险。反之，严格的审查能够增强法律确定性，并通过确保授权专利符合既定的新颖性和创造性标准来支持创新。

对于在技术密集型领域运营的企业而言，该修正案提醒人们，过渡条款在立法改革生效后很长时间内仍可能适用。拥有较早同族专利的组织应仔细评估待审申请是否会受到修订后要求的影响。

这一进展也凸显了新西兰持续加强其专利框架一致性和质量的努力。尽管与中国、日本、印度等主要司法管辖区相比，新西兰市场规模相对较小，但其法律框架对于寻求在亚太地区获得全面专利保护的企业仍具重要意义。

从战略角度看，申请人可能需要重新审视申请计划、权利要求架构以及对审查的预期。专利代理人和内部法律顾问可能会审查受影响的专利组合，以确定在更新后的制度下审查推进前是否需要采取额外行动。

该修正案不太可能在知识产权专业圈之外引发广泛关注，但技术性的专利改革往往具有深远影响。通过加强审查标准并解决过渡期的异常情况，新西兰正在强化一项原则：专利权应建立在严格和高质量审查的基础之上。

对于该地区的从业者而言，教训是明确的：即使成熟的立法过渡也可能持续催生重要的政策发展，密切关注看似微小的程序性改革对于有效的专利组合管理仍然至关重要。（编译自www.asiaiplaw.com）

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