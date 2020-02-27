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2月5日，中央全面依法治国委员会第三次会议召开，习近平在会议上强调：从立法、执法、司法、守法各环节发力，全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障。作为德恒科技委的一名委员，结合自身研究方向和业务领域，笔者认为此次疫情势必会对互联网行业产生重大深远的影响。互联网的飞速发展，在提高人们物质文化生活水平的同时，也会被一些别有用心的人加以利用，可以预见涉网刑事犯罪将有所增加。研究疫情对互联网的影响和涉网侵财类刑事犯罪防范，既能够对互联网行业发展做出准确判断，同时能为防止网络侵财犯罪高发建言献策，可以从一定程度上解决本次疫情引发的次生危害。

一、疫情对互联网行业的影响

无论是国内还是国外，互联网行业的突飞猛进式发展往往和重大灾难有着内在的必然联系。以我国为例，17年前"非典"病毒横行，社会民众绝大多数和今天一样在家隔离，从那个时候开始，网络游戏、网络购物、即时通讯工具等迅速发展，各类论坛空前火爆。就是在非典时期，中国网民人数增长迅猛，笔者也是从那个时候开始，和千千万万的国人一起成了"新网民"，互联网行业得到了前所未有的发展，目前很多国内的互联网巨头公司，都是从那个时候发展起来的。国外也是同样如此，在韩国经济大萧条的时代，网络游戏繁荣发展，诞生出了一批世界公认的明星级的电竞选手，自此韩国统治世界电竞领域十余年。

2020年伊始，新冠肺炎在中国大地上肆虐，全国多地采取封城措施，国家延长春节假期，推迟上班时间，鼓励人们在家隔离防止发生交叉感染。可以想象，实体行业必将遭受前所未有的冲击，很多行业龙头都叫苦不迭，更不要说原本就挣扎在生死边缘的小微企业，疫情无异于雪上加霜。但从另一个侧面来说，在抗疫期间，人们上网时长明显增加，朋友圈里经常有人表示"好像长在了床上"、"每天在床上躺着玩手机20个小时"等，折射出了绝大多数人的生活状态。同时，互联网舆论场规模明显加大，各种网络应用百花齐放，百家争鸣，各显其能，互联网在当今中国社会的传播力、动员力、影响力再次爆发，互联网正在加快从信息科技走向数字科技、从传统互联网走向智慧互联网。甚至可以这么说，此次举国抗击"新冠肺炎"是中国互联网进入数字科技时代的标志性事件，在这场壮烈的抗击"新冠肺炎"的斗争中，互联网也以一种全新的姿态、全新的应用方式发挥着更大的作用。

虽然此时谈论疫情给中国的互联网究竟会带来的意义和变化为时尚早，但作为常年从事互联网+法律研究的工作人员，笔者认为，此次疫情将至少给互联网行业造成如下变化：

（一）大力推动数字政务、数字办公，提高社会治理能力和办公效能

一是网上舆论规模空前。

新冠肺炎疫情牵动着千千万万网民的心，任何一个消息都有可能引发激烈讨论，应该看到，互联网在政府与民众之间搭建起了良性的沟通桥梁，在信息公开、民意表达、舆论监督等方面发挥不可替代的作用。同时我们也看到，互联网在提供便利的同时，网上也出现了大量的不实言论，甚至出现了敌对势力利用造谣煽动"颜色革命"的端倪，但是在信息充分公开的前提下，网络舆论显现出对冲功能和自我净化功能，使虚假信息得以有效遏制。

二是舆论监督政府。

从疫情开始爆发，截止目前，各级政府和相关官员在网络舆论倒逼之下，政府与民众、官员与民众的互动显著增加，且逐渐呈现向好态势，同时作为政府也更应该注意负面舆情，如何做好危机公关成为政府和相关机构的必修课，一旦因对不善，负面舆情持续发酵，将会给政府工作带来被动，例如李文亮等八人造谣被训诫一事、武汉市政府工作人员乘公车私领口罩一事、武汉市新闻发布会一事、武汉红十字会给莆田系医院捐赠口罩一事、大理卫健局截留外省市救灾物资一事等等，上述事件都是经证实为真实的，无一不再网上引起激烈讨论，除了负面舆情以外，不实信息也是政府及相关部门重点关注的，例如关于此次疫情就有细菌战、阴谋论等不实言论，如不能及时有效辟谣，将造成人们集体性恐慌，引发更大危机。此次舆情显示，不仅执政党面临过好互联网这一关，每一个政府官员都要具备在放大镜、显微镜下执政的能力和水平。因此，通过舆论监督政府，提升政府官员的网络意识、媒体素养和舆论引导能力，成为提升政府执政能力一个重要任务，成为我国治理体系和治理能力现代化一个重要内容。群众路线，当务之急要走好网上群众路线，要对各级政府官员舆论引导能力开展培训，同时政务新媒体应充分利用此次难得的发展机遇，加强自身能力建设，打造出人民群众喜闻乐见、愿意相信的政府媒体，不但能够加强政府宣传，提高政府公信力，更能够有效压缩不良自媒体的生存空间。

三是社会治理能力跃升。

随着数字技术的不断发展，其落地应用已经取得了一定成绩，但此次疫情，仍应该视为大数据、云计算等数字技术广泛应用的重要标志。例如通过网络地图可以查找关于全国各省市疫情的总体分布情况，以及自武汉迁出人员的行动轨迹等；通过登陆相关政务app可以查看新冠肺炎病例发病期间活动的小区或场所；某app通过共享位置的方式；可以查看周边确诊新冠肺炎病人的轨迹等；再如根据航空公司数据统计软件，可以显示疫情爆发以来武汉出港航班的各目的地数据；三大手机运营商通过大数据综合比对，可以对曾到过武汉的人员行动轨迹予以甄别，曾出现在湖北境内的手机信号的迁移，曾在武汉华南海鲜批发市场使用过的网络支付手段客户此后的支付地，都能可以帮助有关部门追踪了解可能感染者的出行轨迹，为其他省市防控疫情提供数据支撑，等等。可以预见，大数据应用将和智慧城市协同发展，逐步去虚向实，以点带面，深入社会治理和服务方方面面，推动社会治理能力大幅度跃升。

（二）新技术、新应用得到空前发展，推进互联网行业迈向新水平

一是加速推进区块链技术的落地应用。

不单单是本次新冠肺炎疫情，每每遇到重大灾难，红十字会等慈善机构都会遭遇信任危机，时至今日，已经出现了捐赠人绕开红十字会直接捐赠给受益人物资的情况。湖北红十字会引发的信任危机，恰恰可以通过区块链的技术予以解决。区块链有去中心化、不可篡改性、可追溯性等特点，可以将捐赠信息与资金流动上链处理，从项目、审核、启动捐赠到款项到位，全链记录。上链后的信息，不仅无法篡改，还可被便捷追溯，这也为事后倒查和追责提供了技术支撑。作为慈善公益项目，首要的就是公信力和可信度，如何让捐赠者信任、建立公信力，一直是公益行业的一大难题。公信力需要透明度来保证，但一些慈善机构缺少必要的监督与审计，做不到透明化。有了区块链，捐款人对慈善公益项目的更加信任，遇到类似新冠肺炎重大事件，才能够短时间内聚合力量，发挥效能。根据笔者调研，针对疫情期间的公益捐赠、物资分配难题，国内的区块链团队迅速反应，已有多个区块链+公益项目已经上线或将于近期上线。此次疫情，或许会成为区块链"攻克"公益慈善领域的一个契机。笔者所在团队系雄安集团的常年法律顾问，很欣喜的看到雄安集团率先在区块链+慈善上有所作为，2月10日，由趣链科技开发和技术支持、雄安集团负责业务运营的慈善捐赠溯源平台"善踪"正式上线。

区块链的针对此次疫情的应用当然远远不止如此，在此不一一举例说明，仅简单说一下官方的最新应用和落地，据人民网消息，国网电商借助区块链推出收账款保理融资、物资电商化采购融资、票据直贴等综合性解决方案，为疫情防控企业提供优惠融资服务。

二是5G技术全面普及。

抗击"新冠肺炎"工作举世瞩目，信息流、数据流规模空前，5G技术的应用需求变得迫在眉睫，这也给网络运营商提出了更高的要求，拥有更大容量、更快速度的5G信道，是从容应对抗疫工作的重要技术支撑。通过打赢抗"疫"攻坚战的逐步推进，5G应用场景变得更为清晰，可视化效果更加明显，随着5G技术的逐渐普及，可以预见，传统远程医疗、远程教育、远程办公、远程娱乐将会发生质的飞跃，将不再是传统医疗、教育、办公的一种补充手段，网上医院、学校等将会成为主流，并逐步被广大人民认可接纳。

提到网上办公，笔者深有体会。此次疫情给远程协同办公软件迎来新机遇，疫情让人们隔离，但工作不能停止，以笔者所在的德恒律师事务所为例，鼓励使用企业微信和DM远程办公系统。除此之外，各大互联网巨头也将在本公司拳头产品上嵌入远程办公功能，例如阿里巴巴的"钉钉"、字节跳动的"飞书"等应用，同时部分原本就从事远程办公软件开发、工业4.0的创新公司，在用户基础不如行业巨头的情况下，创新公司往往将软件优势集中在高清视频化、移动化等方面，实现随时随地办公。

三是互联网产业化升级落地。

所谓产业互联网，其本质就是数字互联技术的有效落地和有效产出，此次抗击"新冠肺炎"，为各项数字互联技术的落地提供了绝佳的实战平台，例如：人工智能、云计算、大数据、边缘计算、物联网、云服务、VR场景、无人机等技术，已经深入到抗疫的各个角落，目前人们群众所了解的各项数据、信息等，无一不是数字互联技术的结晶。在此次抗疫过程中，数字互联技术各种应用场景层出不穷，并且初步实现了互联网虚拟世界与现实世界的深度融合，成为战胜病魔的"新式武器"。

互联网价值的产出，重要的基础是网民数量，随着抗疫工作的需要，春节期间及之后的一段时间，全国人民都居家隔离，现实生活中的工作、学习、娱乐、社交等全部处于停摆状态，线上互动交流成为主要方式，甚至连以见面为基础的聚餐活动，都被"云聚会"、"云喝酒"取代，由此可见，此次疫情将刺激大量新网民涌入，可以毫不夸张的说，有潜在上网能力的非网民，此次将全部转化为新网民，随着互联网市场空前扩大，互联网全面"下沉"，互联网产业的产出将实现大幅度增长。

（三）传统互联网行业加速转型升级迭代，产品质量重要性愈发凸显

一是网络视频行业爆棚式发展。

提到网络视频，此次疫情给人最震撼的应用，莫过于全程直播了雷神山、火神山两家为抗击疫情专用医院的建造全过程，七天七夜的时间，四亿"云监工"通过网络视频直播，见证了两座医院从无到有，除了让人叹为观止的"中国基建速度"，也是标志了网络视频直播迈向了更高的水平。在抗击新冠肺炎的进程中，网络视频不仅陪伴人们打发时间，增加生活情趣，更是在信息发布、知识科普等方面发挥作用。之所以说传统网络视频逐步升级迭代，还有个重要的标志性时间，就是影视+互联网的全新应用，例如前一阵子沸沸扬扬的《囧妈》网络首播，一改传统的先院线、后网络的营销模式，在此且不论这种模式是好是坏，是否侵犯了院线方面的利益，但从尝试的角度而言，《囧妈》率先在通过网络视频首播的模式，标志着网播电影成为电影制作发行的新方向，特别是在疫情期间，在院线无法正常营业的情况下，这也是电影人活下去的有益的尝试。不但如此，随着人们长期隔离在家，高质量的视频成为人们喜闻乐见的娱乐方式，付费内容更容易被年轻一代接受，各大视频网站会员充值达到了前所未有的高峰，同时抖音、西瓜等专注短视频的网络平台在创新意识和危机意识更强，内容更加丰富多元，涌入的资金支持、技术支持和人才支持更加充裕，短视频制作水准提升，内容更加丰富多样、喜闻乐见，未来发展空间依旧很大。

二是网络商务再次迎来前所未有的发展机遇。

之所以说再次，是因为网络商务崛起于2003年"非典"，抗疫期间，传统商务领域基本停摆，网络商务展现出了大规模的运营能力和深入千家万户的渗透力，网络商务，特别是网络购物，成为人们赖以生存的必备工具。基于大数据分析，网络电商平台已经做到了比用户更了解用户，服务贴心、推送精准、购物简便、售后保障，同时随着李佳琪等带货达人的出现和网络视频购物兴起，kol意见领袖的作用愈发显现，视频电商、社交电商、直播电商模式更加完善，线下实体店生存空间进一步压缩。在此次抗击疫情大军当中，网络商务也贡献了应有的力量，体现了电商物流的效率和安全性的优势，为政府应对疫情的供货、配送提供了更多的选择。

三是网络社交进一步蓬勃发展。

网上有个段子，疫情期间大家都天天在家里躺在床上玩手机，沟通感情只能靠微信，终于体会到了移民国外人的痛苦。虽然是个段子，也从侧面反映了疫情期间人们对社交的渴望，可以毫不夸张的说，全国网民在隔离期间基本上生活在微信里。微信已经成为这个社会信息发布、社会成员沟通联络的主要平台，传播、组织、动员功能日显，微信在强化短视频功能之后有望实现迭代进化，抢占视频社交的高地。此间，主打陌生人社交的软件更是发展势头迅猛，用户使用率和下载率大幅度提升，为人们逃避现实生活提供了新的"树洞"，例如一款叫做"soul"的社交软件，可实现语音聊天实时匹配，点击匹配通话，三秒钟之内即会匹配到同样愿意语音聊天的陌生人。熟人社交和陌生人社交之外，公众社交也不得不谈。微博的社交媒体功能更加凸显，在"新冠肺炎"这种举国关注的重大事件发生后，微博空前活跃。关于疫情的消息，会被迅速推到微博热搜前几名，迅速引发全国人民大讨论大围观，聚合效应无比强大，乃至给舆论治理工作带来了不小的冲击。疫情为微博等公众社交媒体聚集了一批新的用户，在抗疫结束后，在没有重大事件情况下，公众社交媒体应当寻找新的发展出路，继续保持自身用户粘性。

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