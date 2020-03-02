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China: 您的欧盟商标权益，我们来一同守护~

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2020年的春节是一个不寻常的春节，这一年的春天似乎也来的慢了一些~~~

现在复工的您是否还在为知识产权保护中的法定期限担忧，没有复工的申请人更是担心错过法定期限而导致权利的丧失？虽然国家知识产权局、知产法院等均采取了相应的制度来保障申请人的权益，但海外商标如何保护？

日前，为了保护中国申请人的权益，欧盟知识产权局也制定相应制度，对部分法定期限进行了延期处理。

欧盟知识产权局于2020年2月14日发文，决定内容摘要如下：

考虑到世界卫生组织于2020年1月30日宣布，中国爆发的冠状病毒已经构成国际关注的突发公共卫生事件，且该事件会影响中国申请人行使自己的权利和沟通情况，也会影响法定期限的处理，因此，欧盟知识产权局决定：

1.针对中国申请人的案件，考虑到冠状病毒的影响，凡是法定期限在2020年1月30日至2020年2月28日的案件均可以顺延至2020年2月29日。

2.该决定自发布之日起生效。

基于上述决定，中国申请人可以自行查看是否有上述时间段的案件需要处理，及时准备各类手续以保障自己的权利。

需要特别提醒的是海外商标的保护，大部分国家/地区尚未对法定期限做出特别说明，因此，为保障申请人的权利同时保障员工的健康和安排，康信采取远程办公的方式坚守自己的岗位。如有任何需要协助的可以通过电话，邮件来沟通，同时康信服务平台也是很好的联系方式：

中文版： https://service.kangxin.com

英文版： https://eservice.kangxin.com

康信，作为有着二十几年历史的事务所一边尽力保障员工的健康，一边维护申请人的权利（尤其是海外商标保护），在保护知识产权的路上，我们一直在行动！

相信春天很快会来，期待春暖花开。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.