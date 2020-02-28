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一、概述

专利价值评价是指从专利价值包含的诸多内容、专利价值显现的不同方式出发，根据评价的目的，分析影响专利价值的具体因素，进而选择适合的指标和方法进行综合的评价。根据评价目的和内容的不同，评价指标可简可繁，可能是定量的也可能是定性的。评价方法则是根据评价目的，设定科学的流程，建立数据获取、分析、评价的相应规则和标准，以求获得准确的评价结果。

二、中国专利价值评价的主要方法

针对中国当前应用的专利价值评价方法，从专利价值评价的结果形式的角度划分，评价方法主要分为两类，一类是资产评估类方法，从专利的无形资产属性出发，借鉴资产评估的相关理论和方法，利用收益、成本等参数评价专利的价值，评价结果一般以货币的方式呈现；一类是指标体系类方法，从专利自身的特征出发，选取相应的指标，通过主观和客观的方式，使用定性和定量的工具对专利的价值予以评价，评价结果一般以定性描述或分值的方式呈现。

除以上两类评价方法外，单项指标法作为指标体系类方法的补充，在一些评价中也有应用。

三、中国专利价值评价的主体

在中国，专利价值评价领域的主体机构可以分为两大类，一类是以研究为主的机构，如政府机构、高等院校、情报研究机构，另一类是以应用为主的机构，如资产评估公司、专利咨询服务公司和企业。

政府机构主要是中国国家知识产权局及相关单位，如国家知识产权局与其他部门共建的中国技术交易所。这些单位偏重于从专利自身特征出发的指标体系类方法的理论和实践研究。

高等院校从事相关研究的主要是图书馆和经济管理类的学院，图书馆一般都是从专利情报分析的角度入手，涉及的大多是指标体系类方法。经济管理类的学院对资产评估和指标体系两类方法都有涉及，指标体系类方法中数学理论的引入研究基本都来源于此。

应用为主的机构是专利价值评价实践的主体之一。资产评估公司是较早开展相关业务的一类机构，提供的服务主要是面向质押贷款、企业并购、投资入股等活动中专利资产的评估定价，使用的方法以资产评估类方法为主，评价结果基本是以现金价格的形式呈现。

专利咨询服务公司大多是在传统专利代理机构基础上进一步开展综合性专利咨询服务的事务所，法律、实务、信息、企业管理等各方面的专业能力较强，所提供服务适应的评价目的、评价背景更为广泛，可以面向专利的全生命周期进行价值评价，所采用的方法也多以指标体系类方法为主，评价结果的表现形式灵活多样。

企业进行专利价值一种是经营活动的需要，如企业并购、资产质押等，这种情况一般需委托有资质的资产评估公司。另一种是企业内部对专利质量的管理，筛选高价值专利，这种情况下一般会采取指标体系类的评价方法，指标的选择会根据评价目的、所处行业特点、工作流程等条件进行设定。

四、 资产评估类方法的应用

20世纪90年代初，随着经济发展，专利评估开始受到重视[i]，资产评估中比较通用的成本法、收益法和市场法被引入了专利价值的评估，也是到目前为止专利资产评估中应用最为广泛的方法。

3.1 成本法

成本法，也称为重置成本法，是以现行市场价格为基础，以当前时间内重新开发或购置与被评估专利具有相同功能和用途的产品的成本作为计算的标准，从而确定被评估专利权价值的一种评估方法。[ii]、[iii]。

成本法在中国目前单独使用的较少，由于成本法往往无法计算智慧劳动的成本，缺乏对市场价值的考虑，且假设前提（开发就会有收益）可能不成立，通常会将重置成本作为一个评估参数，或使用成本法的评估结果作为参考2、[iv]、[v]。

3.2 市场法

市场法，又称现行市价法或市场比较法，是指通过市场调查，选择若干个同类专利技术在技术市场中的交易条件和价格作为参考、比较对象，针对待评估专利技术的特点加以适当的调整，从而作出评估的一种方法[vi]、[vii]。

市场法在中国应用起来还存在一定的困难。该方法尽管能够客观反映专利目前的市场情况和现实价值并且在实践中已被国际评估界广为接受。但是，由于需要公开及活跃的市场作为基础，需要获取大量相同的交易案例，考虑到中国目前的交易案例并不成熟，因此应用起来比较困难3。

通信行业在这方面相对特殊，一方面通信专利的许可活动较为频繁，一方面通信技术的全球性特点突出，因此在许可、侵权诉讼等活动中需要对专利价值进行评价时可参考的案例较多[viii]。在中国通信行业的一些专利纠纷案件中，涉及许可费问题时也会参考该专利在全球的专利许可收费标准[ix]。

3.3 收益法

收益法，也称收益现值法，是将待评估专利权在剩余经济寿命期内各期的预期收益用适当的折现率折算到评估基准日现值并进行加总以作为专利权价值的一种评估方法[x]。

收益法是目前中国专利价值评估中应用广泛的一种方法，尤其是在需要以货币价值的形式呈现评价结果的情况下，如专利转让、质押融资等等。收益法具体应用时还可以细分为直接估算法、差额法、分成率法、要素贡献法等10、[xi]应用时存在一些难点，比如折现率，有资产评估公司提出了一套折现率选取模型[xii]。

3.4 实物期权法

随着研究和应用的不断深入与发展，学术界提出了"专利实际上是赋予企业的一个投资机会，企业可以在投资中根据实际情况随时选择退出"的观点，或者说专利可以看成是一个美式期权7。另一方面，因为实物期权方法可以充分反映企业在投资上的灵活性，从而可以更好的估计专利的价值[xiii]。

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