Незабаром Вступають В Силу Вимоги Щодо Реєстрації Хімічних Речовин

26 січня 2025 року набуває чинності Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції, затверджений Кабінетом Міністрів України у липні 2024 року. Регламент запроваджує правила реєстрації хімічних речовин. Він розроблений на основі регламенту ЄС щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин (REACH) і є частиною законодавчих змін, спрямованих на захист здоров'я людини та довкілля.

Ключові принципи і вимоги

"Немає даних - немає ринку" "No data, no market"

Хімічні речовини, які виробляються, імпортуються або надаються на ринку України у кількості 1 тонна на рік або більше (у тому числі сумарно у складі іншої хімічної продукції), підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Про процедуру реєстрації

читайте далі

01 | Хто має реєструвати

Виробники та імпортери хімічної продукції, які виробляють/імпортують/надають на ринку України хімічну речовину у кількості 1 тонна на рік або більше (у тому числі сумарно у складі іншої хімічної продукції).

Іноземні виробники, чия хімічна продукція постачається в Україну, можуть пройти процедуру державної реєстрації замість своїх імпортерів. Для цього вони повинні мати спеціально призначеного представника в Україні (аналог "the Only Representative" за регламентом REACH у ЄС). У такому випадку імпортери вважатимуться «наступними користувачами» і вже не повинні будуть проходити реєстрацію.

02 | Коли реєструвати

Регламент, а відповідно і вимоги щодо обов'язкової реєстрації хімічних речовин починають діяти з 26 січня 2025 року.

Одночасно передбачені деякі винятки щодо строків реєстрації:

▪ До 26 січня2026 року хімічна продукція, яка вже надавалася на ринку до 26 січня 2025 року, може продовжувати надаватися на ринку, навіть якщо не відповідає вимогам Регламенту, зокрема і без реєстрації;

▪ З 26 січня2025 року до 26 січня 2026 року можна пройти процедуру попередньої реєстрації існуючих хімічних речовин (таких, які вже надавалися на ринку України до 26 січня 2025 року). У такому випадку до цих речовин застосовуються подовжені терміни для державної реєстрації: до 1 жовтня 2026 року – для речовин, які виробляються/ імпортуються/ надаються на ринку України у кількості 1000 тонн на рік або більше; до 1 червня 2028 року – для речовин, які виробляються/ імпортуються/ надаються на ринку України у кількості від 100 до 1000 тонн на рік; до 1 березня 2030 року – для речовин, які виробляються/ імпортуються/ надаються на ринку України у кількості від 1 до 100 тонн на рік.



Регламентом передбачені деякі додаткові винятки/особливі правила для певних речовин, зокрема залежно від їх небезпечності.

03 | Як реєструвати

Для проходження реєстрації, заявники мають звернутися до Міністерства охорони довкілля та природних ресурсів України із заявою та супровідними документами у паперовій або електронній формі.

Якщо передбачається виробництво та/або імпорт ідентичної хімічної речовини одним або кількома виробниками та імпортерами, вони повинні спільно надати інформацію для реєстрації.

Для хімічних речовин, які вже зареєстровані у Європейському Союзі, може застосовуватися спрощена процедура реєстрації.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.