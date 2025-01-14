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14 January 2025

Незабаром Вступають В Силу Вимоги Щодо Реєстрації Хімічних Речовин

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Kinstellar

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26 січня 2025 року набуває чинності Технічний регламент щодо безпечності хімічної прод
Ukraine Energy and Natural Resources
Olena Kuchynska and Tetiana Kolha

26 січня 2025 року набуває чинності Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції, затверджений Кабінетом Міністрів України у липні 2024 року. Регламент запроваджує правила реєстрації хімічних речовин. Він розроблений на основі регламенту ЄС щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин (REACH) і є частиною законодавчих змін, спрямованих на захист здоров'я людини та довкілля.

Ключові принципи і вимоги

"Немає даних - немає ринку" "No data, no market"

Хімічні речовини, які виробляються, імпортуються або надаються на ринку України у кількості 1 тонна на рік або більше (у тому числі сумарно у складі іншої хімічної продукції), підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Про процедуру реєстрації

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01 | Хто має реєструвати

Виробники та імпортери хімічної продукції, які виробляють/імпортують/надають на ринку України хімічну речовину у кількості 1 тонна на рік або більше (у тому числі сумарно у складі іншої хімічної продукції).

Іноземні виробники, чия хімічна продукція постачається в Україну, можуть пройти процедуру державної реєстрації замість своїх імпортерів. Для цього вони повинні мати спеціально призначеного представника в Україні (аналог "the Only Representative" за регламентом REACH у ЄС). У такому випадку імпортери вважатимуться «наступними користувачами» і вже не повинні будуть проходити реєстрацію.

02 | Коли реєструвати

Регламент, а відповідно і вимоги щодо обов'язкової реєстрації хімічних речовин починають діяти з 26 січня 2025 року.

Одночасно передбачені деякі винятки щодо строків реєстрації:

  • ▪ До 26 січня2026 року хімічна продукція, яка вже надавалася на ринку до 26 січня 2025 року, може продовжувати надаватися на ринку, навіть якщо не відповідає вимогам Регламенту, зокрема і без реєстрації;
  • ▪ З 26 січня2025 року до 26 січня 2026 року можна пройти процедуру попередньої реєстрації існуючих хімічних речовин (таких, які вже надавалися на ринку України до 26 січня 2025 року). У такому випадку до цих речовин застосовуються подовжені терміни для державної реєстрації:
    • до 1 жовтня 2026 року – для речовин, які виробляються/ імпортуються/ надаються на ринку України у кількості 1000 тонн на рік або більше;
    • до 1 червня 2028 року – для речовин, які виробляються/ імпортуються/ надаються на ринку України у кількості від 100 до 1000 тонн на рік;
    • до 1 березня 2030 року – для речовин, які виробляються/ імпортуються/ надаються на ринку України у кількості від 1 до 100 тонн на рік.

Регламентом передбачені деякі додаткові винятки/особливі правила для певних речовин, зокрема залежно від їх небезпечності.

03 | Як реєструвати

Для проходження реєстрації, заявники мають звернутися до Міністерства охорони довкілля та природних ресурсів України із заявою та супровідними документами у паперовій або електронній формі.

Якщо передбачається виробництво та/або імпорт ідентичної хімічної речовини одним або кількома виробниками та імпортерами, вони повинні спільно надати інформацію для реєстрації.

Для хімічних речовин, які вже зареєстровані у Європейському Союзі, може застосовуватися спрощена процедура реєстрації.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Olena Kuchynska
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Tetiana Kolha
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