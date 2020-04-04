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我们深知疫情的大流行对每个人来说都是一项挑战。正如您的预期这样，Walkers Professional Services ("WPS") 将我们的员工、客户和社区的健康与安全放在首位。

我们正与客户及行业合作伙伴紧密合作。我们的业务经营一如往常，唯一不同之处在于，按照我们一贯的灵活工作流程，远程办公的人数比平时更多一些。

办公地点和业务服务

我们已实施相应的工作安排，以保护我们的员工和所在社区，而且我们有信心每个全球办公室的团队所提供的客户服务都不会被中断。我们的远程办公能力出色，经得起考验，而且非常有效率。

商务差旅和会议

根据我们的临时差旅协议，所有与业务及客户相关的差旅均已被推迟。所有面对面会议（包括客户与内部员工）都改为在线会议，如电话会议和视频会议等，而且我们很乐意在必要时与您讨论相关事宜的安排计划。

开曼群岛政府 ("开曼政府") 服务

邮寄服务

开曼政府已宣布在 2020 年 3 月 23 日至 4 月 13 日期间暂停所有国际邮寄服务（见通告）。除了类似的政府服务通告，我们建议客户直接与需要联系的对接方联系，以要求通过电子邮件发送所有相关文档。

公司注册处和国际税务合作司

开曼政府的公司注册处 ("ROC") 和国际税务合作司 ("DITC") 都会遵守政府的政策，并在 COVID-19 大流行期间落实业务连续性计划（见适用于 ROC 和 DITC 的相应通告）。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.