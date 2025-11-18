ARTICLE
18 November 2025

ケイマン諸島証券取引所への投資ファンドの上場

この記事では、ケイマン諸島証券取引所（CSX）に投資ファンドを上場することの利点について解説します。CSXは、オープンエンド型およびクローズドエンド型ファンド、債券、株式など、幅広い証券の上場を受け入れています。

CSXへの上場は、国際的な認知度の向上、規制の効率化、そしてより広範な投資家層へのアクセスを可能にします。特に、未上場証券の保有に制限のある機関投資家にとっては大きなメリットとなります。ケイマン籍のファンドは、税務や運営上の要件に応じて、免税有限責任組合、単独会社、分離型ポートフォリオ会社（SPC）、ユニット・トラストなどの形態で設立することができます。

CSXでは、SPCの個別ポートフォリオ単位での上場も可能であり、他のポートフォリオに影響を与えることなく、個別にコンプライアンス対応ができます。上場プロセスには、現地の上場代理人の任命、CSXの条件（例：公開株式比率、適格な運用体制、純資産価値の算出、ISIN登録）の遵守、詳細な募集文書の作成が含まれます。募集文書には、ファンドの詳細、リスク、手数料、ガバナンス、財務情報などを明記する必要があります。

サイドポケットやフィーダーファンドなど、特殊な構造や資産を持つファンドには追加の検討事項が適用されます。ファンドがケイマン金融庁（CIMA）に登録されている場合、募集文書はCIMAの要件にも準拠する必要があります。

Conyersは、CSX上場に向けたプロセス全体において法的助言を提供し、ファンドマネージャーが規制要件を的確に把握し、効果的なファンド構成を実現できるよう支援しています。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

