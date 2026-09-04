Картельные Соглашения И Сговоры На Торгах: Выявление, Доказывание И Ответственность

- within Real Estate and Construction, Environment and Transport topic(s)
- in Asia
GRATA International представляет сравнительный обзор регулирования картельных соглашений и сговоров на торгах в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Беларусь, Индию, Кыргызстан, Монголию, Россию, Турцию и Узбекистан.
В публикации рассматриваются ключевые вопросы выявления и доказывания картелей, а также ответственности за участие в них, включая виды прямых и косвенных доказательств при отсутствии письменного соглашения, подходы антимонопольных органов к выявлению сговоров в государственных и частных закупках, риски обмена коммерчески чувствительной информацией между конкурентами и границу между допустимым сотрудничеством и незаконной координацией конкурентного поведения.
Материал также содержит практический обзор наиболее распространенных признаков сговора на торгах, возможной ответственности компаний и их руководителей, антимонопольных рисков при участии в отраслевых ассоциациях и обмене рыночной информацией, действий при выявлении потенциального картеля, механизмов освобождения от ответственности или смягчения санкций, а также элементов эффективной программы антимонопольного комплаенса. Публикация будет полезна компаниям, руководителям, юристам и специалистам по комплаенсу, сопровождающим деятельность бизнеса в разных юрисдикциях.
Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.
Список стран и авторов:
Азербайджан - Фидан Вагабова
Беларусь - Антон Мозоль, Полина Сачава, Вероника Клочко
Индия - Шашанк Агарвал, Ааюши Сингх
Кыргызстан - Тамирлан Муктаров
Монголия - Хэрлэнчимэг Соёлхүү
Россия - Елена Курчук, Владислава Новокрещенова, Максим Заречин
Турция - Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы, Али Джейлан, Гюлендам Туйлуоглу
Узбекистан - Жавохир Абдумаликов, Анора Тураходжаева
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