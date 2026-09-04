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4 September 2026

Картельные Соглашения И Сговоры На Торгах: Выявление, Доказывание И Ответственность

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International presents a comprehensive comparative analysis of cartel agreements and bid-rigging regulations across multiple jurisdictions including Azerbaijan, Belarus, India, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Turkey, and Uzbekistan. The publication examines critical aspects of cartel detection, evidence gathering, liability frameworks, and compliance strategies for businesses operating in these markets.
Worldwide Antitrust/Competition Law
GRATA International
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  • in Asia

GRATA International представляет сравнительный обзор регулирования картельных соглашений и сговоров на торгах в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Беларусь, Индию, Кыргызстан, Монголию, Россию, Турцию и Узбекистан.

В публикации рассматриваются ключевые вопросы выявления и доказывания картелей, а также ответственности за участие в них, включая виды прямых и косвенных доказательств при отсутствии письменного соглашения, подходы антимонопольных органов к выявлению сговоров в государственных и частных закупках, риски обмена коммерчески чувствительной информацией между конкурентами и границу между допустимым сотрудничеством и незаконной координацией конкурентного поведения.

Материал также содержит практический обзор наиболее распространенных признаков сговора на торгах, возможной ответственности компаний и их руководителей, антимонопольных рисков при участии в отраслевых ассоциациях и обмене рыночной информацией, действий при выявлении потенциального картеля, механизмов освобождения от ответственности или смягчения санкций, а также элементов эффективной программы антимонопольного комплаенса. Публикация будет полезна компаниям, руководителям, юристам и специалистам по комплаенсу, сопровождающим деятельность бизнеса в разных юрисдикциях.

Читать полный материал:

Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова

Беларусь - Антон МозольПолина СачаваВероника Клочко

Индия - Шашанк АгарвалАаюши Сингх

Кыргызстан - Тамирлан Муктаров

Монголия - Хэрлэнчимэг Соёлхүү

Россия - Елена КурчукВладислава НовокрещеноваМаксим Заречин

Турция - Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы, Али Джейлан, Гюлендам Туйлуоглу

Узбекистан - Жавохир Абдумаликов, Анора Тураходжаева

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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