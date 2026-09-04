Картельные Соглашения И Сговоры На Торгах: Выявление, Доказывание И Ответственность

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GRATA International представляет сравнительный обзор регулирования картельных соглашений и сговоров на торгах в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Беларусь, Индию, Кыргызстан, Монголию, Россию, Турцию и Узбекистан.

В публикации рассматриваются ключевые вопросы выявления и доказывания картелей, а также ответственности за участие в них, включая виды прямых и косвенных доказательств при отсутствии письменного соглашения, подходы антимонопольных органов к выявлению сговоров в государственных и частных закупках, риски обмена коммерчески чувствительной информацией между конкурентами и границу между допустимым сотрудничеством и незаконной координацией конкурентного поведения.

Материал также содержит практический обзор наиболее распространенных признаков сговора на торгах, возможной ответственности компаний и их руководителей, антимонопольных рисков при участии в отраслевых ассоциациях и обмене рыночной информацией, действий при выявлении потенциального картеля, механизмов освобождения от ответственности или смягчения санкций, а также элементов эффективной программы антимонопольного комплаенса. Публикация будет полезна компаниям, руководителям, юристам и специалистам по комплаенсу, сопровождающим деятельность бизнеса в разных юрисдикциях.

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова

Беларусь - Антон Мозоль, Полина Сачава, Вероника Клочко

Индия - Шашанк Агарвал, Ааюши Сингх

Кыргызстан - Тамирлан Муктаров

Монголия - Хэрлэнчимэг Соёлхүү

Россия - Елена Курчук, Владислава Новокрещенова, Максим Заречин

Турция - Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы, Али Джейлан, Гюлендам Туйлуоглу

Узбекистан - Жавохир Абдумаликов, Анора Тураходжаева

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