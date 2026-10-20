Aanvullende kabinetsvoorstellen Belastingplan 2027

Het Nederlandse kabinet kondigt ingrijpende fiscale hervormingen aan voor box 3 en box 2, met een versnelde overgang naar een vermogenswinstbelasting vanaf 2028 en aanpassingen aan het heffingsvrij vermogen. Daarnaast worden maatregelen gepresenteerd voor versterking van de koopkracht van werkenden en het terugdraaien van eerder voorgenomen hervormingen in de sociale zekerheid.

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Samenvatting

Het kabinet heeft in de brief van 29 september 2026 aan de Tweede Kamer aanvullende voorstellen aangekondigd op drie terreinen: een versnelde overgang binnen box 3 naar een vermogenswinstbelasting in combinatie met aanpassingen in box 2, een extra koopkrachtpakket voor werkenden. En tot slot het terugdraaien van eerder voorgenomen hervormingen in de sociale zekerheid.

Achtergrond

Naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen en gesprekken met oppositiefracties doet het kabinet aanvullende voorstellen. Bij een parlementaire meerderheid kan de fiscale wetgeving op deze punten dus worden aangepast.

Box 3: versnelde invoering vermogenswinstbelasting

Voor 2027 blijft het keuze regime overeind staan. Ofwel de forfaitaire regeling, ofwel het werkelijk rendement. Op basis van het aanvullende voorstel wordt het heffingsvrij vermogen per 2027 teruggebracht van €59.357 (2026) naar €30.846 (2027).

Het forfaitair rendement voor overige bezittingen wordt in 2027 verhoogd met 1,5 procentpunt van 6,37% naar 7,87%. Hierdoor zullen wellicht meer beleggers de meer complexe berekening moeten/willen maken om het werkelijk rendement door te geven.

2028 – nieuwe vermogens winstbelasting

Het kabinet kiest voor de snelste route om via een novelle op het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 zoveel mogelijk vermogen onder een vermogenswinstbelasting te laten vallen.

Per 2028 wordt de vermogenswinstbelasting uitgebreid naar alle financiële instrumenten, waaronder aandelen, obligaties en opties. Daarmee valt circa 90% van het vermogen met waardeontwikkeling in box 3 onder de vermogenswinstbelasting. Per 2030 wordt overgestapt naar een volledige vermogenswinstbelasting voor de overige vermogensbestanddelen.

Per 2028 geldt een heffingsvrij resultaat van €1.000. Dat was eerder €1.800.

De novelle moet vóór 31 december zijn aangenomen door de Eerste Kamer. In het eerste invoeringsjaar kunnen banken naar verwachting nog geen gegevens aanleveren voor de vooraf ingevulde aangifte, wat een groot beroep doet op de belastingplichtigen en de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst.

Overigens heeft de minister van Financiën donderdag (1 oktober) al aangegeven dat het heffingsvrij vermogen van EUR 30.847, en het heffingsresultaat nader zullen worden bezien, omdat de eerder voorgesteld grenzen niet passend zijn.

Box 2: aanpassingen

Het voorstel is om het tarief van de tweede schijf in box 2 te verlagen. Het huidige tarief van 31% wordt dan verlaagd naar 29,2% per 2027. Dit lagere tarief geldt dan in principe voor 4 jaar.

De mogelijkheid voor excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt afgebouwd tot €100.000, in vijf stappen van €80.000 per 2027. De leningen voor de eigen woning blijven hierbij nog steeds buiten beschouwing. Dit betekent dat in 2027 het maximale bedrag nog maar EUR 420.000 is. De flexibiliteit voor de DGA wordt met deze maatregel flink beperkt.

Koopkracht werkenden

Het kabinet trekt extra middelen uit om het koopkrachtpakket te versterken, gericht op werkenden. Zo wordt de grens van de derde schijf in de inkomstenbelasting toch verhoogd naar €80.578, in plaats van de eerder bevroren grens van €78.426, en komt de eerder voorziene verhoging van de arbeidskorting uit op €133 in plaats van €173.

Sociale zekerheid

In de media is al uitgebreid aandacht geweest voor de sociale verzekeringen. Met deze brief worden de eerder voorgenomen hervormingen op de sociale zekerheid van de begroting gehaald om ruimte te maken voor een sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers.

Overige fiscale maatregelen genoemd in de brief

Verlaging van de accijns op benzine en diesel in 2027 en 2028.

Verlaging van de vliegbelasting.

Extra beloning van innovatie binnen het mkb via het Belastingplan.

Een fiscale investeringsreserve voor de agrarische sector.

Tijdelijke verlaging van de vrachtwagenheffing en de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto's.

Extra investeringen in (regionale) infrastructuur.

Vervolg

Het kabinet hoopt met deze aanvullende voorstellen op breed draagvlak in de Tweede en Eerste Kamer en beoogt het gesprek hierover voort te zetten tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 30 en 31 september 2026.

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