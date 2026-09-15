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15 September 2026

Congreso aprueba y despacha Proyecto de Reforma Tributaria

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Carey

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El Congreso chileno aprobó el Proyecto de Reforma Tributaria el 4 de agosto de 2026, introduciendo cambios significativos al sistema impositivo nacional. Entre las medidas destacadas se encuentran la reducción...
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Con fecha 04 de agosto de 2026, el Congreso aprobó el Proyecto de Reforma Tributaria (el “Proyecto”), despachándolo y concluyendo así su tramitación legislativa.

Entre las principales medidas del Proyecto, podemos destacar:

  • Disminución gradual de la tasa del Impuesto de Primera Categoría a 23%.
  • Integración total del sistema tributario.
  • Régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas locales y extranjeros.
    • Se establecen plazos de invariabilidad de 10, 15 o 20 años, dependiendo del monto de la inversión.
    • Se incorpora una prima del 1,5% por sobre la tasa vigente de IDPC para quienes se acojan a la invariabilidad.
  • Rebaja transitoria de un 50% del impuesto a las donaciones aplicable a donaciones a familiares.
  • Declaración de capitales en el extranjero, a una tasa preferencial de 10% o 7%.
  • Eliminación del impuesto a la ganancia de capital en la enajenación de acciones con presencia bursátil.

El Proyecto queda ahora a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los requerimientos de inconstitucionalidad presentados respecto de determinadas disposiciones, antes de su promulgación y publicación.

El resumen de las principales medidas tributarias del Proyecto puede revisarse en el siguiente portal de Carey: https://www.carey.cl/reforma-tributaria

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