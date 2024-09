Alors que l'été tire à sa fin et que nous nous préparons à la rentrée scolaire, de nombreux parents doivent jongler entre plusieurs rôles et responsabilités. Pour les parents entrepreneurs, cette période de l'année peut être à la fois une bénédiction et un défi. Si l'école est synonyme de prévisibilité et de structure, elle s'accompagne également de responsabilités supplémentaires, telles que le covoiturage, les activités parascolaires et – notre plus grand cauchemar – les sorties scolaires. Après avoir discuté avec plusieurs parents et entrepreneurs, nous avons rassemblé quelques stratégies utilisées par les parents fondateurs pour faciliter le retour à l'école et mieux gérer l'année scolaire.

1. Faire preuve de souplesse dans son emploi du temps

La gestion du temps est cruciale pour être en mesure de concilier les exigences d'une entreprise en démarrage et les responsabilités parentales. Les entrepreneurs ont souvent un emploi du temps imprévisible, ponctué de nombreux problèmes à résoudre. Pour maintenir l'équilibre, il est essentiel de hiérarchiser efficacement vos priorités. Une première approche consiste à établir des limites claires entre le travail et la famille, en particulier si vous avez de jeunes enfants. Réservez des heures précises où vous vous consacrez à votre entreprise et des plages horaires distinctes pour passer du temps avec votre famille. Vous pouvez par exemple planifier des réunions importantes pendant les heures d'école ou vous réserver du temps tôt le matin ou plus tard en soirée pour travailler sans interruption.

Cependant, votre emploi du temps doit également être flexible. À notre avis, il serait plus juste de parler d'harmonie travail et vie personnelle plutôt que d'équilibre travail et vie personnelle. Si vous tentez de maintenir des limites rigides, vous n'arriverez pas à atteindre cette harmonie. Le fait d'accepter qu'il vous faudra parfois répondre à un appel professionnel pendant un moment en famille vous aidera à mieux vous adapter. De même, il se peut que vous deviez assister à un récital de piano ou à un événement sportif pendant vos heures de travail, et il est important de vous donner la possibilité de travailler le soir au besoin.

2. Déléguer et mettre en place un système de soutien

Vous n'avez pas à tout faire vous-même. Afin de maintenir l'équilibre tant au travail qu'à la maison, il est essentiel de déléguer. Dans votre entreprise en démarrage, déléguez des tâches aux membres de l'équipe en qui vous avez confiance afin de pouvoir vous concentrer sur les activités prioritaires. Encouragez les membres de votre équipe à s'approprier leur rôle, ce qui vous évitera de devoir microgérer les moindres détails. Donnez la priorité aux initiatives qui ont le plus d'impact. Tenez compte du principe de Pareto selon lequel 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes. Lorsqu'il est appliqué dans le cadre du travail, ce principe signifie qu'environ 20 % de vos efforts produisent 80 % des résultats. Concentrez-vous sur ces 20 % et déléguez le reste.

À la maison, n'hésitez pas à demander de l'aide. Qu'il s'agisse de votre conjoint(e), de membres de la famille ou d'un prestataire de services de garde fiable, la mise en place d'un système de soutien peut vous enlever de la pression. Il est également utile de prendre contact avec d'autres parents entrepreneurs qui comprennent bien les défis auxquels vous devez faire face. En échangeant des expériences et des conseils avec des personnes qui se trouvent dans une situation semblable à la vôtre, vous obtiendrez des informations précieuses et sentirez que vous faites partie d'une communauté.

3. Accepter l'imprévisibilité

La souplesse est une qualité essentielle pour tout entrepreneur, mais elle est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit de concilier le travail et la famille. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou familiale, des événements inattendus surviendront inévitablement, et il est indispensable que vous soyez capable de vous y adapter. Acceptez l'imprévisibilité inhérente à ces deux rôles et préparez-vous à modifier vos plans en conséquence. Qu'il s'agisse d'une panne générale du système au travail ou d'une blessure subie par votre enfant dans le cadre d'une activité sportive, votre capacité à passer au travers cette situation vous aidera à gérer ces imprévus avec confiance et résilience.

4. Se réserver des moments de tranquillité et pour prendre soin de soi

Il est tout aussi important de prendre soin de soi. Le fait d'être entrepreneur et parent peut être épuisant, alors prenez le temps de faire des activités qui vous ressourcent : faire de l'exercice, méditer ou simplement profiter d'un moment de calme en solitaire. Prendre soin de soi n'est pas égoïste; c'est indispensable pour préserver votre énergie et votre bien-être mental, lesquels ont une influence directe sur votre efficacité en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que parent.

Pour conclure, rappelons qu'être parent et entrepreneur sont tous deux des emplois à temps plein nécessitant du dévouement, de la passion et une quantité inépuisable d'énergie. Pour les entrepreneurs en démarrage qui sont aussi des parents, il est parfois difficile de concilier ces deux rôles exigeants. Néanmoins, en faisant preuve d'indulgence et de souplesse et en souscrivant au principe d'harmonie entre le travail et la vie personnelle, il est possible non seulement de maîtriser ces deux sphères, mais aussi de s'y épanouir. En fin de compte, le retour à l'école peut sembler difficile, mais c'est aussi une excellente occasion de se concentrer sur les 20 % d'efforts à fournir pour obtenir les 80 % de résultats escomptés.

En terminant, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul(e). Chez MT>Ventures, notre communauté d'entrepreneurs fait face aux mêmes défis que vous. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous; nous pourrons vous mettre en relation avec une entreprise du même âge et au même stade de développement que la vôtre. Qui sait ce que vous apprendrez!

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.