Blakes UpRound™ : Février 2025

Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes) is one of Canada's top business law firms, serving a diverse national and international client base. Our integrated office network provides clients with access to the Firm's full spectrum of capabilities in virtually every area of business law.

Dans cette édition

Les prêts de capital de risque continuent d'avoir le vent dans les voiles et de jouer un rôle de premier plan sur le marché canadien du capital de risque.

Tendances sur le marché canadien du commerce de détail en 2024; faits récents en matière de tarifs pour 2025; le point sur la cybersécurité et l'IA, et autres sujets d'intérêt.

Le marché du capital de risque a semblé se rétablir en 2024, mais à quel prix?

Faits saillants du marché

Éléments clés à surveiller dans le domaine des prêts de capital de risque — Les prêts de capital de risque jouent un rôle de premier plan sur le marché canadien du capital de risque, et la taille du marché des prêts de capital de risque continue de croître. Selon le rapport de fin d'année de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement, en 2024, le marché canadien des prêts de capital de risque a totalisé 881 M$ CA, dépassant de 99 % les niveaux de 2023. Alors que les niveaux d'activité en 2023 aient été inférieurs à ceux de 2022, notamment en raison des faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, la reprise enregistrée en 2024 dans le domaine du financement par capital de risque indique que les prêts de capital de risque continuent de représenter une option de financement vitale pour les entreprises en démarrage canadiennes qui peinent à mobiliser des capitaux.

Pour en savoir plus, consultez notre récent Bulletin Blakes intitulé Éléments clés à surveiller dans le domaine des prêts de capital de risque.

Développements juridiques

Les fondateurs d'entreprises émergentes et les investisseurs pourraient trouver utiles et instructives les perspectives ci-après formulées par des collègues de Blakes :

Suivi des opérations

Les données ci-après sont tirées de PitchBook.

Pour l'année 2024, la valeur des opérations de stade précoce et la valeur des opérations de stade avancé ont représenté respectivement 30 % et 32 % de la valeur totale des opérations. La valeur des opérations de capital de développement a représenté la plus grande part de la valeur des opérations en 2024, soit 38 % de la valeur totale.

Le secteur des TI reste le plus prisé au chapitre des investissements en 2024, représentant près de la moitié des 20 opérations les plus importantes et 35 % du total des opérations. Les investissements dans le secteur des soins de santé, qui avaient été au ralenti durant le premier semestre de 2024, se sont accélérés au cours du dernier semestre, leur valeur ayant presque doublé à la fin de l'année. La valeur des opérations réalisées dans la plupart des autres secteurs a augmenté pour la période du deuxième au quatrième trimestre, notamment dans les secteurs des produits et services de consommation, de l'énergie, des services financiers et des matériaux et ressources. La valeur des opérations du secteur des produits et services commerciaux a quant à elle légèrement baissé, passant de 612 M$ US en juin 2024 à 610 M$ US à la fin de l'année.

Parmi les opérations les plus importantes, mentionnons le financement à hauteur de 900 M$ US de la société britanno-colombienne Clio dirigé par OMERS Growth Equity, New Enterprise Associates, Goldman Sachs Asset Management et T. Rowe Price Group. Les fonds ont été affectés à l'élargissement de la plateforme multiproduits, notamment au moyen d'autres investissements dans son portefeuille d'IA en croissance rapide et le volet des paiements juridiques intégrés.

Les autres opérations notables en 2024 comprennent le financement de série D1 de Tenstorrent à hauteur de 700 M$ US dirigé par Samsung Catalyst Fund, Protagonist, Samsung Venture Investment, AFW Partners et Samsung Securities; le financement de série D de Cohere à hauteur de 500 M$ US dirigé par l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public; et le financement de série B de Waabi à hauteur de 200 M$ US dirigé par Uber et Khosla Ventures.



Comme nous l'avions prévu dans de précédentes éditions de cette publication, le volume des opérations de capital de risque a connu un regain en 2024. Le nombre d'opérations dans ce secteur n'avait d'ailleurs pas été aussi élevé depuis 2021. Il est à noter, toutefois, que la valeur totale en dollars des opérations sur douze mois a continué de baisser, atteignant son point le plus bas depuis 2020.

For permission to reprint articles, please contact the bulletin@blakes.com Marketing Department.

© 2025 Blake, Cassels & Graydon LLP.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.