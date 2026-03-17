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17 March 2026

Appealing Briefs – Épisode 26 : Lundin Mining : Qu’est-ce Qui Constitue Un « Changement Important »? (Podcast)

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McCarthy Tétrault LLP

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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
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Quand une société ouverte doit-elle divulguer immédiatement les développements survenus dans ses activités commerciales, son exploitation...
Canada Litigation, Mediation & Arbitration
Adam Goldenberg,Owais Ahmed, and Valérie Lord
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Quand une soci&eacute;t&eacute; ouverte doit-elle divulguer imm&eacute;diatement les d&eacute;veloppements survenus dans ses activit&eacute;s commerciales, son exploitation ou son capital? Dans l&rsquo;affaire&nbsp;Lundin Mining Corp. c. Markowich, la Cour supr&ecirc;me du Canada a pr&eacute;cis&eacute; ce qui constitue un &laquo;&nbsp;changement important&nbsp;&raquo; en vertu de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res&nbsp;de l&rsquo;Ontario et les circonstances dans lesquelles les &eacute;metteurs sont tenus de divulguer les changements de la sorte sur le march&eacute;.

Adam Goldenberg s&rsquo;entretient avec Owais Ahmed, associ&eacute; et co-chef de notre groupe Litige en valeurs mobili&egrave;res, ainsi qu&rsquo;avec Val&eacute;rie Lord, soci&eacute;taire senior du m&ecirc;me groupe, au sujet de la d&eacute;cision de la Cour, de ses indications quant &agrave; la distinction entre &laquo;&nbsp;faits importants&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;changements importants&nbsp;&raquo;, et des r&eacute;percussions que cette d&eacute;cisions pourrait avoir sur les obligations d&rsquo;information pr&eacute;vues par la l&eacute;gislation canadienne en valeurs mobili&egrave;res.

Transcription

Adam Goldenberg00:00

Bienvenue &agrave; &laquo;&nbsp;Appealing Briefs&nbsp;&raquo;, le balado qui pr&eacute;sente de courtes entrevues sur des arr&ecirc;ts rendus par les cours d&rsquo;appel canadiennes. Mon nom est Adam&nbsp;Goldenberg. En 2017, l&rsquo;instabilit&eacute; d&rsquo;une paroi de la fosse a provoqu&eacute; un glissement rocheux dans une mine de cuivre au Chili. La mine appartenait &agrave; Lundin Mining Corporation, une compagnie mini&egrave;re ouverte cot&eacute;e &agrave; la Bourse de Toronto.

Adam Goldenberg00:25

&Agrave; la suite du glissement rocheux, la compagnie mini&egrave;re a divulgu&eacute; ce qui s&rsquo;&eacute;tait pass&eacute;, mais ne l&rsquo;a pas fait imm&eacute;diatement. Lorsqu&rsquo;elle a divulgu&eacute; l&rsquo;incident, le cours de son action a chut&eacute; de 16&nbsp;%. L&rsquo;un des investisseurs de Lundin a intent&eacute; une action en justice contre la compagnie en vertu de la l&eacute;gislation ontarienne sur les valeurs mobili&egrave;res. Dans son action, l&rsquo;investisseur all&eacute;guait que Lundin n&rsquo;avait pas respect&eacute; ses obligations d&rsquo;information occasionnelle &agrave; l&rsquo;&eacute;gard d&rsquo;un changement important dans ses activit&eacute;s commerciales ou son capital, et je vais vous dire dans un instant pourquoi ces termes sont importants.

Adam Goldenberg00:52

L&rsquo;action en justice doit-elle &ecirc;tre autoris&eacute;e? C&rsquo;est la question que la Cour supr&ecirc;me du Canada a d&ucirc; trancher dans l&rsquo;affaire Lundin Mining Corporation contre Markovich. Dans son arr&ecirc;t de novembre 2025, la Cour a affirm&eacute; que oui. Il s&rsquo;agit de la premi&egrave;re affaire de droit des valeurs mobili&egrave;res &agrave; &ecirc;tre port&eacute;e devant la Cour supr&ecirc;me depuis dix ans. Au cours de cet &eacute;pisode, nous vous informerons de la d&eacute;cision de la Cour et de son incidence pour les investisseurs et les soci&eacute;t&eacute;s ouvertes du Canada.

Adam Goldenberg01:18

Un petit avertissement avant de commencer. Cet &eacute;pisode contient des informations juridiques, mais auncun conseil juridique. Commen&ccedil;ons par une petite introduction sur le droit des valeurs mobili&egrave;res et, surtout, sur les obligations d&rsquo;information continue des soci&eacute;t&eacute;s ouvertes aux termes de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res&nbsp;de l&rsquo;Ontario.

Adam Goldenberg01:36

Le paragraphe&nbsp;1 de l&rsquo;article&nbsp;75 de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res&nbsp;impose aux &eacute;metteurs assujettis, c&rsquo;est-&agrave;-dire aux soci&eacute;t&eacute;s ouvertes, de publier sans d&eacute;lai tout changement important survenant dans leurs activit&eacute;s commerciales ou leur capital. Cette exigence vise &agrave; donner aux investisseurs la chance &eacute;quitable de prendre des d&eacute;cisions d&rsquo;investissement &agrave; la lumi&egrave;re d&rsquo;informations r&eacute;centes et exactes.

Adam Goldenberg01:57

Mais voici o&ugrave; les choses se corsent, du moins si vous ne pratiquez pas le droit des valeurs mobili&egrave;res&nbsp;: Il se passe toujours quelque chose dans une soci&eacute;t&eacute; ouverte, quelle que soit sa taille ou sa complexit&eacute;. Mais il n&rsquo;est pas n&eacute;cessaire de tout divulguer sans d&eacute;lai. Seulement les changements importants. Alors&nbsp;: qu&rsquo;est-ce qui fait qu&rsquo;un changement est important et qu&rsquo;il doit &ecirc;tre divulgu&eacute; rapidement?

Adam Goldenberg02:17

Selon la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res, il faut qu&rsquo;il soit raisonnable de s&rsquo;attendre que l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement aura un effet appr&eacute;ciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobili&egrave;res de la soci&eacute;t&eacute;.

Adam Goldenberg02:31

Si un changement survient dans les activit&eacute;s commerciales, l&rsquo;exploitation ou le capital d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute; et qu&rsquo;il est raisonnable de s&rsquo;attendre que ce changement aura un effet appr&eacute;ciable sur la valeur de ses actions ou d&rsquo;autres valeurs mobili&egrave;res, m&ecirc;me si ce n&rsquo;est pas son cours, alors il s&rsquo;agit d&rsquo;un changement important et il doit &ecirc;tre divulgu&eacute; dans les 10&nbsp;jours conform&eacute;ment au paragraphe&nbsp;1 de l&rsquo;article&nbsp;75 de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res. Si un &eacute;metteur omet de le divulguer, il manque &agrave; ses obligations d&rsquo;information continue aux termes de la Loi.

Adam Goldenberg02:57

Les investisseurs qui ont n&eacute;goci&eacute; des valeurs mobili&egrave;res de la soci&eacute;t&eacute; pendant la p&eacute;riode qui s&rsquo;est &eacute;coul&eacute;e entre le moment o&ugrave; le changement s&rsquo;est produit et le moment o&ugrave; il a &eacute;t&eacute; divulgu&eacute; peuvent intenter une action contre la soci&eacute;t&eacute; en vertu de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res.

Adam Goldenberg03:09

C&rsquo;est ce qui est arriv&eacute; &agrave; Lundin Mining dans l&rsquo;affaire Markovich. On appelle l&rsquo;action qui a &eacute;t&eacute; intent&eacute;e une action pour pr&eacute;sentation inexacte de faits sur le march&eacute; secondaire, et l&rsquo;investisseur qui souhaite introduire ce type d&rsquo;action doit d&rsquo;abord obtenir l&rsquo;autorisation du tribunal pour le faire. En effet, le l&eacute;gislateur ontarien a d&eacute;cid&eacute; que les soci&eacute;t&eacute;s et leurs actionnaires actuels ne devraient pas avoir &agrave; d&eacute;bourser pour se d&eacute;fendre contre des actions qui ne sont pas fond&eacute;es et qui n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; intent&eacute;es de bonne foi.

Adam Goldenberg03:34

Pour obtenir l&rsquo;autorisation de poursuivre, un investisseur doit d&rsquo;abord convaincre le tribunal qu&rsquo;il est raisonnablement possible ou r&eacute;aliste que l&rsquo;action propos&eacute;e soit r&eacute;gl&eacute;e en faveur du demandeur au moment du proc&egrave;s, en fonction d&rsquo;une analyse plausible de la loi et d&rsquo;&eacute;l&eacute;ments de preuve cr&eacute;dibles. Parlons maintenant de ce qui s&rsquo;est pass&eacute; dans l&rsquo;affaire mini&egrave;re de Lundin.

Adam Goldenberg03:57

Le glissement rocheux de la mine au Chili a entra&icirc;n&eacute; une fermeture partielle de la mine et une r&eacute;duction de 20&nbsp;% des pr&eacute;visions de production de la compagnie pour l&rsquo;ann&eacute;e suivante. Lundin a fait part de ces d&eacute;veloppements, mais seulement dans le cadre de ses mises &agrave; jour r&eacute;guli&egrave;res et un mois apr&egrave;s le glissement rocheux. Comme je l&rsquo;ai d&eacute;j&agrave; dit, le cours de l&rsquo;action de la compagnie a chut&eacute; de 16&nbsp;% au lendemain de cette annonce. Une proposition d&rsquo;action en vertu de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res&nbsp;a suivi.

Adam Goldenberg04:27

Dans une d&eacute;cision majoritaire de 8&nbsp;voix contre 1, la Cour supr&ecirc;me du Canada a tranch&eacute; que l&rsquo;autorisation de poursuivre devait &ecirc;tre accord&eacute;e, permettant ainsi &agrave; l&rsquo;action de continuer jusqu&rsquo;au proc&egrave;s. Elle a conclu qu&rsquo;il &eacute;tait raisonnablement possible que le demandeur-investisseur, M.&nbsp;Markovich, puisse prouver lors d&rsquo;un proc&egrave;s que l&rsquo;instabilit&eacute; de la paroi de la fosse et le glissement rocheux avaient entra&icirc;n&eacute; un changement important qui aurait d&ucirc; &ecirc;tre divulgu&eacute; plus t&ocirc;t qu&rsquo;il ne l&rsquo;a &eacute;t&eacute;.

Adam Goldenberg04:51

Pour arriver &agrave; cette conclusion, la Cour a interpr&eacute;t&eacute; au sens large et avec souplesse le terme &laquo;&nbsp;changement important&nbsp;&raquo; utilis&eacute; dans la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res. Elle a soulign&eacute; que l&rsquo;absence de d&eacute;finition des termes &laquo;&nbsp;changement&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;activit&eacute;s commerciales&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;exploitation&nbsp;&raquo; dans la loi &eacute;tait d&eacute;lib&eacute;r&eacute;e. Cela signifie, selon la majorit&eacute;, que ces termes ne doivent pas &ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute;s de mani&egrave;re restrictive.

Adam Goldenberg05:13

Toujours selon la majorit&eacute;, un changement est un changement. On parle de toute &eacute;volution interne d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute;, et pas seulement d&rsquo;une transformation majeure ou d&rsquo;un virage fondamental. Selon le tribunal, le caract&egrave;re important d&rsquo;un changement ne d&eacute;pend pas de l&rsquo;importance du changement lui-m&ecirc;me, mais plut&ocirc;t de la mesure dans laquelle il est raisonnable de s&rsquo;attendre qu&rsquo;il aura un effet appr&eacute;ciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobili&egrave;res de la soci&eacute;t&eacute;.

Adam Goldenberg05:40

M&ecirc;me une perturbation op&eacute;rationnelle, comme la fermeture partielle d&rsquo;une mine de cuivre, pourrait vraisemblablement constituer un changement important si elle &eacute;tait prouv&eacute;e lors d&rsquo;un proc&egrave;s. C&rsquo;est ce qui a suffi &agrave; la majorit&eacute; pour justifier l&rsquo;autorisation de poursuivre dans l&rsquo;affaire mini&egrave;re Lundin. Alors, qu&rsquo;est-ce que la d&eacute;cision de la Cour supr&ecirc;me signifie pour les investisseurs et les &eacute;metteurs de soci&eacute;t&eacute;s ouvertes du Canada?

Adam Goldenberg06:02

J&rsquo;ai pos&eacute; la question &agrave; mes coll&egrave;gues de McCarthy T&eacute;trault, Owais&nbsp;Ahmed et Val&eacute;rie&nbsp;Lord. Owais est associ&eacute; et co-chef du groupe Litige en valeurs mobili&egrave;res de sein de notre Cabinet. Il travaille &agrave; notre bureau de Vancouver. Val&eacute;rie est soci&eacute;taire senior du groupe Litige de Toronto et a repr&eacute;sent&eacute; un intervenant devant la Cour supr&ecirc;me du Canada dans l&rsquo;affaire mini&egrave;re Lundin.

Adam Goldenberg / Owais Ahmed / Val&eacute;rie Lord06:22

Owais, Val&eacute;rie, merci beaucoup &agrave; vous deux d&rsquo;&ecirc;tre ici. C&rsquo;est un plaisir. Merci de nous accueillir, Adam. Owais, permettez-moi de commencer par vous. Y a-t-il eu un changement important dans l&rsquo;interpr&eacute;tation du terme &laquo;&nbsp;changement important&nbsp;&raquo;? Je ne crois pas, Adam. Je ne consid&egrave;re pas que cette affaire a entra&icirc;n&eacute; un changement important du droit. Cette affaire a &eacute;t&eacute; l&rsquo;occasion pour la Cour supr&ecirc;me du Canada d&rsquo;apporter des preuves,

Owais Ahmed06:46

de la clart&eacute; et des pr&eacute;cisions ou de donner des indications aux &eacute;metteurs qui tentent de satisfaire &agrave; leurs obligations d&rsquo;information. Je ne pense pas que le tribunal a fait cela. Il aurait pu, par exemple, donner des indications au march&eacute; sur ce que l&rsquo;on entend par activit&eacute; commerciale, exploitation ou capital. Je fais &eacute;videmment r&eacute;f&eacute;rence &agrave; la d&eacute;finition de changement important, c&rsquo;est-&agrave;-dire aux trois termes qui

Owais Ahmed07:10

apparaissent dans la d&eacute;finition. La Cour aurait pu clarifier ce que ces termes signifient, mais elle ne l&rsquo;a d&eacute;lib&eacute;r&eacute;ment pas fait. C&rsquo;&eacute;tait intentionnel, car elle a conclu que ces termes n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; d&eacute;finis de mani&egrave;re intentionnelle et que leur sens ne devait pas &ecirc;tre restreint par les d&eacute;finitions des dictionnaires.

Owais Ahmed07:30

La raison est que ces termes vont s&rsquo;appliquer &agrave; un large &eacute;ventail de soci&eacute;t&eacute;s diff&eacute;rentes, dans des secteurs diff&eacute;rents et dans des circonstances diff&eacute;rentes. Il y a donc de bonnes raisons de ne pas d&eacute;finir ces termes et de les laisser tels quels.

Owais Ahmed07:46

Mais pour les &eacute;metteurs qui prennent des d&eacute;cisions en mati&egrave;re de divulgation au public, cette d&eacute;cision ne donne pas beaucoup d&rsquo;indications. Ils devront continuer de faire preuve de discernement en s&rsquo;appuyant sur leur bon sens et sur le principe fondamental voulant qu&rsquo;en cas de doute, il vaut mieux divulguer. C&rsquo;est pourquoi je ne pense pas que cette affaire repr&eacute;sente un grand changement. Il y a un autre point que j&rsquo;aimerais soulever &agrave; ce sujet.

Owais Ahmed08:13

La Cour a &eacute;galement eu l&rsquo;occasion de pr&eacute;ciser ce qu&rsquo;est un changement. Qu&rsquo;est-ce que cela veut dire? Nous savons tous que la distinction entre un fait important et un changement important repose sur la pr&eacute;sence ou l&rsquo;absence d&rsquo;un changement dans les activit&eacute;s commerciales et le capital de la soci&eacute;t&eacute;. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une distinction importante, mais la Cour supr&ecirc;me du Canada n&rsquo;a pas partag&eacute; l&rsquo;avis du juge&nbsp;Mosen sur le fait qu&rsquo;un changement doit avoir une importance particuli&egrave;re pour la soci&eacute;t&eacute; en question.

Owais Ahmed08:41

Elle a plut&ocirc;t d&eacute;clar&eacute; que la Cour d&rsquo;appel de l&rsquo;Ontario avait raison d&rsquo;affirmer qu&rsquo;un changement est un changement. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une citation de la Cour d&rsquo;appel de l&rsquo;Ontario et la Cour supr&ecirc;me du Canada lui a donn&eacute; raison.

Owais Ahmed08:52

Mais tout cela ne nous donne pas beaucoup d&rsquo;indications. Si un changement n&rsquo;est pas li&eacute; &agrave; une importance particuli&egrave;re, on est en droit de se demander quelle est la diff&eacute;rence entre un changement et un fait important. Et on entre un peu ici dans l&rsquo;opinion dissidente dans cette affaire. C&rsquo;est vraiment la pr&eacute;occupation qui ressort de la dissidence. Je voudrais juste ajouter une autre chose.

Owais Ahmed09:17

Pour la plupart des &eacute;metteurs canadiens de soci&eacute;t&eacute;s cot&eacute;es &agrave; la Bourse de Toronto, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de la Bourse principale ou de la Bourse de croissance, la distinction entre fait important et changement important n&rsquo;a pas vraiment de r&eacute;percussions concr&egrave;tes. La Bourse elle-m&ecirc;me exige que toute information importante soit divulgu&eacute;e imm&eacute;diatement. Et l&rsquo;information importante englobe &agrave; la fois les faits importants et les changements importants.

Owais Ahmed / Adam Goldenberg / Val&eacute;rie Lord09:44

La Bourse a donc d&eacute;j&agrave; comprim&eacute; la d&eacute;finition. C&rsquo;est un facteur important que les &eacute;metteurs canadiens doivent garder &agrave; l&rsquo;esprit. Tr&egrave;s int&eacute;ressant. Val&eacute;rie, la Cour supr&ecirc;me adopte une interpr&eacute;tation large du terme &laquo;&nbsp;changement&nbsp;&raquo; et d&eacute;clare que c&rsquo;est le seuil d&rsquo;importance qui d&eacute;termine si l&rsquo;information doit &ecirc;tre divulgu&eacute;e imm&eacute;diatement.

Adam Goldenberg / Val&eacute;rie Lord10:07

Qu&rsquo;est-ce que cela signifie pour le crit&egrave;re d&rsquo;autorisation pour un recours collectif en mati&egrave;re de valeurs mobili&egrave;res en vertu de la partie&nbsp;23.1 de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res&nbsp;de l&rsquo;Ontario et de lois semblables? L&rsquo;article&nbsp;138.8 de la&nbsp;Loi sur les valeurs mobili&egrave;res&nbsp;a toujours indiqu&eacute; qu&rsquo;il y a deux exigences &agrave; respecter pour que ce type d&rsquo;action puisse &ecirc;tre intent&eacute;, &agrave; savoir que l&rsquo;action doit &ecirc;tre intent&eacute;e de bonne foi et

Val&eacute;rie Lord10:31

qu&rsquo;il doit &ecirc;tre raisonnablement possible que l&rsquo;action soit r&eacute;gl&eacute;e au moment du proc&egrave;s en faveur du demandeur.

Val&eacute;rie Lord10:39

Dans l&rsquo;affaire Lundin, la Cour supr&ecirc;me a clarifi&eacute; ce qui devait &ecirc;tre clarifi&eacute;, c&rsquo;est-&agrave;-dire que les demandeurs doivent en effet proposer une analyse plausible de la l&eacute;gislation applicable et des &eacute;l&eacute;ments de preuve cr&eacute;dibles. En fait, tout ce que cela signifie, c&rsquo;est que les demandeurs doivent appliquer la bonne interpr&eacute;tation de la loi.

Val&eacute;rie Lord / Adam Goldenberg11:01

Ce qui veut dire qu&rsquo;ils devront continuer &agrave; faire de leur mieux pour rassembler des &eacute;l&eacute;ments de preuve cr&eacute;dibles &agrave; l&rsquo;&eacute;tape de la certification. Il n&rsquo;y aura pas de seuil r&eacute;duit lors de la certification. On va demander les meilleurs &eacute;l&eacute;ments de preuve &agrave; l&rsquo;&eacute;tape de la certification, les m&ecirc;mes qui seront pr&eacute;sent&eacute;s lors d&rsquo;un proc&egrave;s sur le fond. Val&eacute;rie, Owais, je vous remercie d&rsquo;avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd&rsquo;hui. Merci de nous avoir accueillis. Merci, Adam.

Adam Goldenberg11:28

Owais&nbsp;Ahmed est co-chef du groupe Litige en valeurs mobili&egrave;res chez McCarthy T&eacute;trault, et Val&eacute;rie&nbsp;Lord est soci&eacute;taire senior au sein du groupe Litige. Merci &agrave; Logan&nbsp;Dillon, stagiaire en droit &agrave; notre bureau de Toronto, pour son travail sur cet &eacute;pisode. Nous esp&eacute;rons que vous avez aim&eacute; ce balado. Merci d&rsquo;avoir &eacute;t&eacute; des n&ocirc;tres.

L&rsquo;associ&eacute; Adam Goldenberg anime&nbsp;Appealing Briefs, une s&eacute;rie de courtes entrevues qui pr&eacute;sente les plus r&eacute;cents arr&ecirc;ts rendus par les cours d&rsquo;appel canadiennes. Aux c&ocirc;t&eacute;s d&rsquo;avocat(e)s chefs de file et de conseiller(&egrave;re)s d&rsquo;affaires, il pr&eacute;sente les principaux &eacute;l&eacute;ments &agrave; retenir et explique concr&egrave;tement les r&eacute;percussions de ces d&eacute;cisions sur les entreprises et l&rsquo;industrie.

Cette s&eacute;rie donne droit &agrave; des cr&eacute;dits de formation professionnelle continue (FPC) dans le cadre des r&eacute;gimes de formation continue obligatoire de la Colombie-Britannique et de l&rsquo;Ontario.

Le balado Appealing Briefs est accessible sur&nbsp;Spotify&nbsp;et&nbsp;Apple Podcasts. Veuillez prendre note que l&rsquo;audio de ce balado est disponible en anglais seulement. &Agrave; compter de l&rsquo;&eacute;pisode 26, des transcriptions en fran&ccedil;ais et en anglais sont offertes.

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