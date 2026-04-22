L'importance de l'inscription des changements corporatifs auprès des bureaux des marques de commerce

Corporate restructurings and transactions often result in changes to trademark ownership, yet the requirement to formally record these changes with trademark offices is frequently overlooked. What appears to be a simple administrative formality can become a cumbersome procedure with significant legal and commercial implications, affecting enforcement rights and creating friction in subsequent transactions.

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Les restructurations et transactions entraînent souvent des changements dans la propriété des marques de commerce. Toutefois, la nécessité de consigner formellement ces changements auprès des bureaux des marques de commerce est souvent négligée. Ce qui peut sembler être une simple formalité administrative peut, en pratique, devenir une procédure fastidieuse ayant des implications juridiques et commerciales importantes. Dans cet article, nous expliquons dans quels cas ces inscriptions sont requises, pourquoi elles sont importantes et comment les titulaires de marques peuvent aborder ce processus de manière efficace.

Quand une inscription des changements corporatifs est-elle requise?

Une inscription devrait être envisagée dès lors qu’il y a un changement dans l’entité juridique titulaired’un dépôt de marque de commerce (qu’il s’agisse d’une demande en instance ou d’un enregistrement ). Ces changements comprennent notamment:

les cessions ou fusions impliquant des tiers;

les changements de nom;

les transferts entre entités affiliées;

les réorganisations internes.

Il est important de noter (bien que cela puisse sembler contre-intuitif) qu’un changement de propriétaire peut survenir même si la dénomination sociale de l’entreprise reste inchangée. Par exemple, dans le cadre d’une réorganisation interne, une entité affiliée nouvellement constituée peut acquérir la propriété d’un portefeuille de marques de commerce alors que le nom commercial sous lequel elle exerce ses activités reste le même. La propriété d’une marque de commerce doit donc être établie en fonction de l’entité juridique en soi (plus facilement identifiable par son son numéro d’entreprise), plutôt que de la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités.

Pourquoi est-ce important?

Comme les inscriptions n’ont pas toujours de conséquences immédiates, elles sont parfois reportées ou négligées à la suite d’un changement corporatif, en particulier lorsque celui-ci résulte d’un transfert entre entités affiliées ou d’une réorganisation interne. Toutefois, les registres de propriété inexacts peuvent entraîner des complications précisément au moment où leur exactitude est de mise, notamment lorsque l’on tente de faire valoir des droits ou dans le cadre d’une transaction subséquente.

Dans le cadre de procédures d’opposition, de procédures de radiation ou d’un litige, les titres de propriété inexactes peuvent dresser des obstacles sur le plan de la preuve. Lorsqu’un changement corporatif remonte à plusieurs années, il peut être difficile de retrouver ou de reconstituer la documentation nécessaire pour établir la propriété et mettre à jour la chaîne de titres. De plus, le délai nécessaire à l’inscription du changement (qui peut prendre plusieurs mois dans certaines juridictions) peut considérablement retarder le dépôt de procédures de litige.

Des inexactitudes dans la titularité d’actifs de propriété intellectuelle, souvent relevées dans le cadre d’un exercice de vérification diligente, peuvent également créer des frictions dans les transactions commerciales et entraîner des retards à des étapes critiques d’une transaction.

En quoi consiste le processus?

Dans certaines juridictions (notamment plusieurs juridictions de common law), les inscriptions peuvent souvent être effectuées en quelques jours au moyen de formalités relativement simples et peu couteuses. Dans d’autres juridictions, toutefois, le processus peut prendre plusieurs mois et nécessiter des cessions notariées et légalisées, des traductions certifiées ainsi que des procurations émanant du cédant et du cessionnaire.

Lorsqu’un changement de propriété découle d’une transaction, les propriétaires de marque de commerce devraient garder en tête que la coopération de l’entité cédante peut être requise. Par exemple, l’entité cédante peut être tenue de signer des documents de confirmation de cession ou de fournir une procuration sur demande, ce qui renforce l’importance de mener à bien ces démarches en temps opportun, tant que les parties sont encore en contact.

Conclusion et considérations pratiques

Aborder de manière proactive l’inscription des changements corporatifs fait partie intégranted’un bonne gestion de portefeuille de marques de commerce. Elle permet de préserver le caractère distinctif et l’opposabilité des droits, tout en s’assurant qu’ils demeurent des actifs pouvant être exploités efficacement, tant dans un contexte litigieux que transactionnel.

Une approche proactive s’avère généralement plus simple et plus économique que la correction des lacunes a posteriori. Il est également recommandé de procéder à des vérifications régulières des portefeuilles de marques de commerce afin de s’assurer que la titularité de marques est à jour.

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