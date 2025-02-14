加拿大是世界第九大经济体。该国资源丰富、市场透明且政局稳定，为有意在海外投资的企业提供了大量机遇。

加拿大是世界第九大经济体。该国资源丰富、市场透明且政局稳定，为有意在海外投资的企业提供了大量机遇。

不过，仍有挑战需要应对，例如加拿大的联邦和省级税法较为繁杂。有意进军加拿大市场的企业必须充分了解该国的经济和监管环境。

关于加拿大

加拿大位于北美洲，幅员辽阔。联邦政府设在安大略省的首府渥太华。加拿大由10个省和3个地区组成，它们各自都拥有省级或地区级政府。多伦多是加拿大的金融中心，其他主要城市包括温哥华、蒙特利尔和卡尔加里。

加拿大是世界上总面积第二大的国家，横跨六个时区。它是第九大经济体，2023年的GDP为2.14万亿美元。加拿大的混合经济高度发达，贸易规模在全球名列前茅，据估计，加拿大约77%的出口产品均销往毗邻的美国。

加拿大是《美墨加协定》（取代了《北美自由贸易协定》，即NAFTA）、《加拿大-欧盟综合性经济贸易协定》（CETA）的签署国，也是经济合作与发展组织（OECD）、亚太经合组织（APEC）和世界贸易组织（WTO）的成员。

实事快读：加拿大

2023年，加拿大的GDP为2.14万亿美元 [世界银行]。

货币：加拿大元（符号：$；代码：CAD）。

语言：英语和法语。

人均GDP：2023年为53372美元 [Macrotrends.net]。

人口：3990万[Worldometer，2024年11月]。

首都：渥太华。

主要产业：房地产、制造、采矿、石油与天然气、建筑、金融与保险、医疗与社会援助、运输与仓储。

主要城市：多伦多（加拿大金融中心）、温哥华、蒙特利尔。

尽管TMF Group的《全球商业复杂性指数》显示，加拿大的商业便利性很高，但仍有一些挑战需要克服，例如该国繁杂的联邦和省级税收制度。在加拿大营商的企业必须全面了解当地的经济环境，以及管理商业活动的各种规章制度。

加拿大的商机

加拿大蕴含大量商机，很受外国直接投资的青睐，为国际投资者提供了众多机会。

加拿大的税率具有竞争力，行政流程精简，因而企业能够简便地开启业务。取消了对常驻董事的要求后，企业可以在无实体存在的情况下开展业务，运营得到了简化。此外，加拿大与多国签订的贸易协定也带来了潜在的增长机遇。加拿大拥有受过良好教育的劳动力，并且重视技术和绿色/清洁能源，这也使其成为了具有吸引力的投资选择。

加拿大蓬勃发展的金融科技行业在国际上享有很高的声誉。最近一份全球报告对全球主要和新兴金融科技中心进行了排名，多伦多名列第8位，温哥华第12位，蒙特利尔第14位，卡尔加里第16位。

对于许多在加拿大的美国企业而言，由于文化、语言和商业环境大体相似，加拿大就仿佛另一个本土市场。尽管如此，但两国在会计、税务和法律要求方面却有着明显差异，必须谨慎对待，以保持合规。

虽然对外国企业而言，加拿大具有诸多优势，但也有一些复杂因素不容忽视。例如，办理建筑许可证的过程则冗长而繁琐，涉及12个步骤，平均耗时250天。经济学家预测，相对较高的利率可能会在不久的将来引发该国商业的轻度衰退。

如需详细了解有关进军加拿大市场的信息，请阅读我们文章中列出的在加拿大营商的主要挑战。企业务必了解该国的商业惯例及其经济体系中的细微差异。

加拿大的合规性和监管环境

在加拿大营商的企业面临着一系列独特的合规挑战，尤其是在劳动法规方面。该国的监管框架一分为二，由联邦政府和省政府分权管理。因此，加拿大的雇主会根据其商业性质，受到联邦或省的监管。

企业必须了解在加拿大运营所需的商业许可类型。例如，如果企业开设的办公室或从事的活动可能对周围住宅造成干扰，则通常需要在指定区域内进行，并且需要获得市政营业执照。如果活动涉及环境影响或包含危险材料，则企业需要获得联邦和省级的许可。

加拿大的投资者、客户、员工，以及越来越多的监管机构，现在都要求更好地了解企业在环境、社会和企业治理（ESG）方面的表现。

因此，加拿大正通过加拿大可持续发展标准委员会（CSSB）推进可持续发展工作，该委员会将推出新的针对气候相关风险的ESG报告披露标准。这些标准以国际可持续发展准则理事会（ISSB）准则为蓝本，旨在确保加拿大企业提供一致、可比和可靠的可持续发展报告，从而帮助投资者和其他利益相关者做出更加明智的决策。加拿大的发展现状正反映出全球推动ESG监管的趋势。

加拿大的人才招聘和管理

《加拿大劳动法》是加拿大监管就业的主要法律。它涵盖工会认证等劳资关系，以及工作场所的健康与安全和就业标准，包括年假和工作时间。

在加拿大雇佣员工时，大多数企业只有在尝试过招聘本地员工但失败的情况下才可以雇佣外国员工。企业必须确保没有加拿大公民或加拿大永久居民具备完成该工作所需的技能。在劳动力市场经过适当“测试”后，雇主才有资格寻找外国员工来加拿大任职。

以下类别的外国公民可获得在加拿大工作或投资的许可：

加拿大各省的薪酬制度不同。一般而言，雇主有责任定期支付员工工资。在不列颠哥伦比亚省，工资必须至少每半个月支付一次，且须在相应计薪期结束后8天内支付；而在魁北克省，工资的支付间隔不得超过16天。

截至2024年4月，加拿大联邦最低工资为每小时17.3加元，适用于联邦监管的雇员，如邮政工人和银行职员。对于省监管的雇员，最低工资标准从艾伯塔省的15加元至努纳武特地区的19加元不等（截至2024年10月）。

加拿大的金融和税收环境

加拿大的税收制度受联邦和省级法律的共同监管，针对销售税和企业所得税均有各自的法规和合规要求。这一制度可能较为复杂，外国企业在加拿大经营时，必须注册并了解相应的销售税流程，否则可能面临经济损失、逾期付款罚款以及利息费用。

加拿大在联邦一级对大多数商品和服务征收商品与服务税（GST），标准税率为5%。除此之外，加拿大各省和地区还以不同的税率和方式各自征收销售税，税率通常在6-10%之间。因此，根据所在省份的不同，合并销售税（HST）税率最高可达15%。

大多数企业必须定期向加拿大税务局（CRA）申报销售税，报告内容包括总销售额、已收取的销售税以及符合条件的进项税抵扣额。申报的频率取决于企业的年度销售额和过往缴税记录。规模较小的企业可选择简化的申报方式。

联邦企业所得税率税率为15%，但各省的税率在8%至16%之间，较大的司法管辖区（安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省）税率在11.5%至12%之间。因此，企业所得税综合税率通常在26.5%至27%之间。

加拿大采用了《通用报告准则》（CRS），该标准由经合组织在加拿大和其他G20国家的支持下制定，旨在减少逃税行为并提高全球税务合规。此外，加拿大的大多数公共问责企业遵循《国际财务报告准则》（IFRS）。

在加拿大设立企业

加拿大的企业注册流程较为简单。但企业也不可掉以轻心，必须充分了解流程并遵守最新法律法规，以确保合规。

外国投资者在加拿大设立企业时，可以选择多种企业形式，其中包括股份公司（Corporation），它是独立于股东的法律实体，可根据联邦或省级法律进行注册。股东以其出资额为限承担责任。

另一种选择是无限责任公司（ULC），可依据阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和新斯科舍省的省级法律设立。ULC的股东对公司的债务承担个人责任。

此外还有合伙企业，可以由两个或两个以上的个人或股份公司组成。加拿大各省都有专门的合伙企业立法。所有省份均认可普通合伙企业和有限合伙企业，而魁北克省通常采用未申报合伙形式。

企业注册完成后，CRA将为企业分配编号，用于缴纳GST或HST（取决于所在省份）、薪酬扣缴、企业所得税和进出口关税。

欲了解更多关于设立企业的信息，请阅读我们的加拿大企业注册分步指南。

常见问题

在加拿大营商有哪些好处？

加拿大为企业提供了稳定市场、战略性贸易优势、娴熟劳动力和丰富增长机会。其税率相当具有竞争力，行政流程精简，因而企业能够简便地开启业务。

加拿大重视技术和金融科技行业的增长，因而很受外国直接投资的青睐。随着绿色/清洁能源市场近期的发展，加拿大对投资者的吸引力也越来越强。

在加拿大营商会面临哪些风险？

虽然对外国企业而言，加拿大具有诸多优势，但也有一些复杂因素不容忽视。例如，企业需要驾驭繁复的联邦与省级税收制度，这离不开深入的本地知识和专业技能。

办理建筑许可证也是一项挑战，其过程则冗长而繁琐，涉及12个步骤，平均耗时250天。此外，经济学家预测，相对较高的利率可能会在未来引发该国商业的轻度衰退。

在加拿大获得信贷是否容易？

在加拿大，财务状况良好的成熟企业通常较容易获得信贷。

而由于信用记录有限、资格标准严格或抵押物不足，新企业或小企业在信贷方面可能面临挑战。不过，这些企业可通过替代融资方案和政府计划来渡过难关。

加拿大的职场文化是怎样的？

加拿大职场的核心价值观包括公平、平等、包容和社会正义。这体现在国家的治理方法上，包括公共医疗、努力促进财富再分配、同性婚姻合法化以及打压极右政治。

英语是加拿大的主要商业语言，但在魁北克营商则需要适当掌握法语。在魁北克，商业标识必须仅使用法语。握手是常见的问候方式，但在魁北克，同事或业务伙伴之间可能采用亲吻脸颊的打招呼方式。加拿大人重视守时，迟到几分钟便会被视为不礼貌。

加拿大在ESG报告方面的立场是什么？

加拿大的投资者、客户、员工和监管机构都要求更好地了解企业在ESG方面的表现。

加拿大正通过加拿大可持续发展标准委员会（CSSB）大幅推进可持续发展工作，该委员会将推出新的针对气候相关风险的ESG报告披露标准。这些标准以国际可持续发展准则理事会（ISSB）准则为蓝本，旨在确保加拿大企业提供一致、可比和可靠的可持续发展报告，从而帮助投资者和其他利益相关者做出更加明智的决策。

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