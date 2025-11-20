ARTICLE
20 November 2025

Le Budget 2025 propose des changements aux règles sur les placements admissibles

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

Canada Tax
Reglementation Des Valeurs Mobilieres,Jeremy Ho, and Colton Dennis
Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé à la Chambre des communes le budget fédéral du gouvernement libéral, intitulé Bâtir un Canada fort (Budget 2025).

Le Budget 2025 propose, entre autres, des changements importants aux règles sur les placements admissibles pour les régimes enregistrés en harmonisant et en simplifiant les règles visant les placements dans des petites entreprises et les règles sur les placements admissibles en général. Il propose également de remplacer le régime de placement enregistré par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui ne nécessitent pas d'enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada.

Pour une analyse de ces mesures fiscales et d'autres mesures du Budget 2025, veuillez consulter le Budget fédéral de 2025 : analyse des experts de McCarthy Tétrault.

