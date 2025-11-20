ARTICLE
20 November 2025

Budget 2025 propose des incitatifs fiscaux pour la superdéduction et l'abrogation de la taxe sur les logements sous-utilisés

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP logo
McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Explore Firm Details
Lexpert Firm Profile
Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé à la Chambre des communes le budget fédéral du gouvernement libéral, intitulé Bâtir un Canada fort...
Canada Tax
The Lay Of The Land,Jeremy Ho,Jesse Waslowski
+3 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
The Lay Of The Land’s articles from McCarthy Tétrault LLP are most popular:
  • in Canada
McCarthy Tétrault LLP are most popular:
  • with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives
  • with readers working within the Healthcare industries

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé à la Chambre des communes le budget fédéral du gouvernement libéral, intitulé Bâtir un Canada fort (Budget 2025). En ce qui concerne le secteur immobilier canadien, le Budget 2025 propose, entre autres, dans le cadre d'une série d'incitatifs fiscaux améliorés appelés « superdéduction à la productivité », une mesure permettant la passation en charges immédiate du coût de certains bâtiments servant à la fabrication et à la transformation, y compris le coût des additions ou transformations admissibles.

En outre, le Budget 2025 propose d'abroger la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (LTLSU). La proposition éliminerait la taxe et l'obligation de produire des déclarations pour les années civiles 2025 et suivantes. Toutes les exigences de la LTLSU continueraient à s'appliquer aux années civiles 2022 à 2024. La LTLSU et les règlements qui y sont associés seraient finalement abrogés le 1er janvier 2035.

Pour une analyse de ces mesures fiscales et d'autres mesures du Budget 2025, veuillez consulter le Budget fédéral de 2025 : analyse des experts de McCarthy Tétrault.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of The Lay Of The Land
The Lay Of The Land
Photo of Jeremy Ho
Jeremy Ho
Photo of Darren Chung
Darren Chung
Photo of Jesse Waslowski
Jesse Waslowski
Photo of Hubert Cadotte
Hubert Cadotte
Photo of Katherine Neil
Katherine Neil
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More