Vérification fiscale : vos droits et recours pour faire opposition efficacement

À la suite d'une vérification fiscale, un contribuable peut recevoir des nouvelles cotisations émises par les autorités fiscales. Celles-ci reflètent souvent des écarts entre les déclarations initiales et les conclusions des vérificateurs.

Or, plusieurs contribuables ignorent les recours dont ils disposent pour contester une cotisation qu'ils estiment erronée. Le système fiscal canadien leur reconnaît ce droit à travers un processus en deux étapes :

l'opposition, un recours administratif; le recours judiciaire, si l'opposition est rejetée.

Cette chronique porte sur le processus d'opposition. Le recours judiciaire sera traité dans une prochaine parution.

L'opposition : un recours essentiel

Qu'il s'agisse d'une erreur de calcul, d'un désaccord d'interprétation ou d'un document mal compris, l'opposition est le premier moyen de faire valoir ses droits.

Pour y recourir efficacement, il faut bien comprendre les démarches à entreprendre, les délais à respecter et la façon d'interagir avec les autorités fiscales.

Délais et formulaires

Le contribuable dispose généralement de 90 jours suivant la réception de la cotisation pour déposer un avis d'opposition.

Il est donc essentiel d'analyser rapidement la cotisation, de consulter un fiscaliste au besoin et de préparer l'avis. L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec mettent à la disposition des contribuables des formulaires spécifiques à cet effet.

Bien qu'ils prévoient une section pour les arguments, il est fortement recommandé d'y joindre un mémoire détaillé. À noter que, dans certains cas, les arguments présentés lors de l'opposition ne pourront pas être modifiés ultérieurement.

L'examen du dossier

Une fois l'opposition déposée, le dossier est soumis à une révision administrative. En principe, le contribuable n'est pas tenu de payer les montants contestés tant qu'aucune décision finale n'a été rendue. Cependant, il existe des exceptions, et les intérêts continuent à courir durant tout le processus.

Un agent d'opposition est désigné pour analyser le dossier. Il peut demander des documents supplémentaires. Comme le fardeau de preuve repose en grande partie sur le contribuable, il est crucial de fournir toute l'information pertinente.

Délais de traitement et issue

L'examen d'une opposition peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité du dossier et la charge de travail des autorités fiscales.

Si l'opposition est acceptée, la cotisation est ajustée ou annulée. Si elle est rejetée, le contribuable peut s'adresser aux tribunaux, notamment à la Cour canadienne de l'impôt ou à la Cour du Québec.

