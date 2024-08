Pas De Pause Estivale Pour Les ACVM – Développements En Droit Des Valeurs Mobilières

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont récemment fait le point sur diverses initiatives en cours concernant les obligations d'information continue et les dépôts de prospectus des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement.

Nous résumons ci-après certains développements tirés de la Revue de l'année 2023-2024 des ACVM (le « Rapport annuel ») et d'un récent Avis de consultation des ACVM (l'« Avis de consultation »).

Prochaines étapes

Au fur et à mesure que les marchés des capitaux canadiens évoluent, les besoins des participants aux marchés canadiens changent également. C'est pourquoi les ACVM ont reconnu la nécessité de moderniser leur régime réglementaire en réduisant le fardeau réglementaire tout en maintenant et accroissant la protection et la sensibilisation des investisseurs. Pendant que les ACVM continuent de prendre des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs, Blakes continuera de son côté à surveiller les développements juridiques importants touchant les obligations d'information continue et les dépôts de prospectus des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement, et de fournir des mises à jour à ce sujet.

