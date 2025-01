REER, CELI ou CELIAPP : quelle option choisir pour votre stratégie financière ?

En janvier, on ne peut y échapper : les REER, les CELI et maintenant le tout nouveau CELIAPP sont sur toutes les lèvres. Le décompte des cotisations restantes pendant les 60 premiers jours de l'année a aussi commencé puisque ces contributions sont déduites de votre revenu de l'année précédente. Bref, le sprint de l'épargne bat son plein. Mais de ces trois options, à laquelle devriez-vous accorder plus d'énergie ? Le choix semble complexe, mais la réponse peut être simple.

Il faut comprendre que chaque outil a ses forces et peut s'adapter à différentes situations financières. Que vous soyez en début de carrière, en pleine expansion professionnelle ou proche de la retraite, ces véhicules d'épargne sont conçus pour répondre à des réalités spécifiques. Apprendre à bien les utiliser peut avoir un impact considérable sur votre plan de match financier et peut vous aider à maximiser vos avantages fiscaux. Pour ne pas passer à côté d'opportunités précieuses, démystifions ensemble de façon simple et claire ces précieux instruments de placement.

COMPRENDRE POUR MIEUX PROFITER

Lorsque vous réfléchissez à la meilleure stratégie d'épargne, il est essentiel de comprendre que si chaque outil financier a été conçu pour répondre à des besoins spécifiques, ces options peuvent être combinées. C'est véritablement votre situation personnelle qui vous permettra de tirer le meilleur parti de la raison d'être de ces trois options.

LE REER : L'ALLIÉ DE VOTRE RETRAITE (ET DE VOS IMPÔTS)

Le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est votre meilleur allié pour économiser en vue des vieux jours et voici pourquoi :

les contributions au REER sont déductibles d'impôt, vous réduisez donc votre revenu imposable dès l'année même de la cotisation. Le 3 mars 2025 sera la dernière journée où vous pourrez diminuer votre revenu imposable de 2024 en contribuant à votre REER ;

vos contributions se développent à l'abri de l'impôt, ce qui permet à vos investissements dans un REER de fructifier de manière optimale, et ce, jusqu'au moment de leur retrait.

Comme son nom l'indique, le REER peut vous aider à épargner pour la retraite, mais il peut également vous aider à épargner pour une maison avec le régime d'accession à la propriété (RAP). Celui-ci permet de retirer des milliers de dollars de votre REER sans impôt pour l'achat d'une première maison. Pour l'année 2024, la limite de retrait du RAP a été augmentée à 60 000 $, ce qui en fait une option polyvalente pour les jeunes professionnels qui désirent accélérer leur projet d'habitation.

Attention ! Le RAP est soumis à quelques règles strictes, notamment le remboursement des montants retirés dans un délai de 15 ans maximum.

En définitive, le REER est idéal pour :

ceux qui souhaitent réduire leur fardeau fiscal et préparer une retraite confortable ;

maximiser vos déductions fiscales à long terme.

LE CELI : UNE RELATION FLEXIBLE SANS ENGAGEMENT

Parce que vos plans peuvent changer, le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) vous offre une structure plus souple. C'est l'outil parfait pour des projets variés à moyen terme. Son fonctionnement en quelques points :

contrairement au REER, vos cotisations ne réduisent pas votre revenu imposable, mais il faut voir le bon côté de la chose, elles restent à votre disposition ;

si quelques exceptions s'appliquent, le retrait de vos contributions et de vos gains sont généralement exempts d'impôt. Vous pouvez donc retirer des fonds à tout moment, sans être imposé, ce qui offre une liberté incomparable pour des imprévus ou des projets sur une longue période.

Gardez bien en tête qu'une gestion rigoureuse est essentielle pour éviter de dépasser vos droits de cotisation, ce qui pourrait entraîner des pénalités fiscales.

Le CELI s'adresse en règle générale à vous si :

vous cherchez à épargner à moyen terme tout en profitant d'avantages fiscaux à long terme ;

vous désirez budgéter les imprévus, les projets (voyage, projet professionnel, etc.) ou mettre en place un fonds d'urgence ;

vous êtes en début de carrière et avez besoin d'une option moins contraignante.

LE CELIAPP : LA CLÉ POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ

Pour la plupart des jeunes avocates et avocats avec lesquels nous discutons, l'accession à la propriété est l'objectif financier numéro un. Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est la petite nouveauté qui fait vibrer les futurs propriétaires, puisqu'elle offre une combinaison unique d'avantages fiscaux et de flexibilité pour rendre l'achat d'une première maison plus accessible. Bref, le meilleur des deux mondes lorsque vous êtes prêt à entreprendre cette étape.

Tout comme le REER, les cotisations au CELIAPP réduisent votre revenu imposable pour l'année fiscale en cours, ce qui vous permet de diminuer vos impôts immédiatement tout en épargnant efficacement.

Les retraits effectués pour l'achat de votre première propriété sont complètement exempts d'impôt, ce qui signifie que vous pouvez utiliser chaque dollar épargné pour votre mise de fonds sans subir de retenues fiscales.

Le CELIAPP offre un plafond d'épargne avantageux : vous pouvez cotiser jusqu'à 8 000 $ par année. Les cotisations inutilisées peuvent être reportées, permettant de cotiser jusqu'à 16 000 $ en une seule année. Le plafond à vie s'élève à 40 000 $, ce qui offre une marge de manSuvre intéressante pour bâtir votre mise de fonds.

À noter : contrairement au RAP, les fonds retirés du CELIAPP n'ont pas à être remboursés. Une fois utilisés, ils vous appartiennent définitivement.

Le CELIAPP devrait faire partie de votre arsenal si :

vous planifiez l'achat de votre première propriété.

MAXIMISEZ VOS VÉHICULES D'ÉPARGNE

Les REER, CELI et CELIAPP ne sont pas seulement des outils d'épargne : comme mentionné plus haut, ce sont des véhicules financiers. Cela signifie qu'ils servent de structure pour contenir différents types de placements, et ne sont pas des placements en soi.

En d'autres termes, ces véhicules permettent d'investir dans des options de placement variés : actions et obligations pour des rendements à long terme, fonds communs pour diversifier vos investissements, certificats de placement garanti (CPG) ou encore comptes d'épargne à intérêt élevé pour des besoins immédiats. Les options sont nombreuses, mais peu importe votre choix, il est crucial d'aligner vos placements avec votre vision pour l'avenir et votre profil d'investisseur.

PRÉPAREZ VOS FINANCES POUR 2025

Aucun outil n'est donc meilleur qu'un autre. Le bon choix, c'est celui qui sied à vos projets. Commencez par définir vos priorités financières et explorez les options adaptées à vos besoins. Le succès réside dans une planification proactive et on ne vous cachera pas que ça commence plus tôt que tard. Ne laissez pas filer ces premiers mois de l'année sans avoir maximisé vos cotisations. Discutez avec un planificateur financier dès aujourd'hui pour choisir la solution qui vous convient le mieux. Les experts de la Financière des avocates et avocats sont là pour vous accompagner à chaque étape.

