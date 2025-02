Captage et stockage géologique du dioxyde de carbone direct de l'air : publication de l'avant-projet de protocole fédéral de crédits compensatoires

En janvier 2025, Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») a publié l'avant-projet de protocole fédéral de crédits compensatoires (le « Protocole ») en lien avec le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone (« CO 2 ») direct de l'air (« CSCDA »). Le Protocole s'appliquerait aux projets qui captent du CO 2 directement de l'atmosphère et le stockent dans des formations géologiques souterraines.

Les projets de CSCDA conformes au Protocole donneraient droit à des crédits compensatoires fédéraux émis en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le « Règlement »), ce qui permettrait à leurs promoteurs de monétiser les réductions de gaz à effet de serre (les « GES ») dans le cadre du Système fédéral de tarification fondé sur le rendement.

La date limite pour soumettre des commentaires sur l'avant-projet de Protocole est le 28 mars 2025.

Contexte

Le régime canadien de crédits compensatoires pour les réductions de GES permet aux promoteurs de projets d'obtenir des crédits compensatoires fédéraux lorsqu'ils inscrivent et mettent en Suvre des projets novateurs qui réduisent les émissions de GES et qui respectent les exigences énoncées dans le Règlement ainsi que dans un protocole fédéral de crédits compensatoires applicable.

L'avant-projet de Protocole témoigne de l'intention du gouvernement fédéral d'ouvrir le régime canadien de crédits compensatoires aux projets de CSCDA.

Avant-projet de Protocole

L'avant-projet de Protocole propose un cadre que les promoteurs devraient respecter s'ils souhaitent obtenir des crédits compensatoires fédéraux. Les projets et les activités de CSCDA devraient donc satisfaire des conditions particulières, ainsi que d'autres exigences relatives aux exigences de quantification, à la production de rapports et à la vérification afin de quantifier les retraits de GES générés par le projet.

Conditions d'admissibilité

Pour qu'un projet soit admissible au Protocole, diverses conditions devraient être respectées, dont les suivantes :

Date de début : le projet devrait avoir une date de début (étant le premier jour au cours duquel du CO 2 capté de l'installation de captage est injecté dans le réservoir de stockage) égale ou postérieure au 1 er janvier 2022.

: le projet devrait avoir une date de début (étant le premier jour au cours duquel du CO capté de l'installation de captage est injecté dans le réservoir de stockage) égale ou postérieure au 1 janvier 2022. Aucun doublement : le projet ne pourrait être inscrit dans aucun autre régime de crédits compensatoires ni être situé dans une province offrant un régime de crédits compensatoires équivalent.

: le projet ne pourrait être inscrit dans aucun autre régime de crédits compensatoires ni être situé dans une province offrant un régime de crédits compensatoires équivalent. Nouveaux projets seulement : il devrait s'agir de la première fois que du CO 2 est capté à l'installation de captage.

: il devrait s'agir de la première fois que du CO est capté à l'installation de captage. Juridiction de stockage admissible : le site du projet devrait être situé dans une seule province ou un seul territoire qui dispose d'un cadre réglementaire suffisant régissant le stockage permanent du CO 2 capté. À l'heure actuelle, seules l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan seraient admissibles.

: le site du projet devrait être situé dans une seule province ou un seul territoire qui dispose d'un cadre réglementaire suffisant régissant le stockage permanent du CO capté. À l'heure actuelle, seules l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan seraient admissibles. Additionnalité : les retraits de GES devraient être additionnels (c.-à-d. qu'ils ne devraient pas découler de lois ou de règlements).

: les retraits de GES devraient être additionnels (c.-à-d. qu'ils ne devraient pas découler de lois ou de règlements). Agrégation : le site du projet ne devrait comporter qu'une seule installation de captage et une seule infrastructure d'injection. L'agrégation de projets de CSCDA ne serait pas admissible.

Sur le plan technologique, les promoteurs de projet pourraient recourir à tout procédé de captage direct de l'air, y compris des procédés chimiques, mécaniques ou électrochimiques. Les promoteurs de projet pourraient également utiliser n'importe quel type de réservoir de stockage géologique, mais le CO 2 capté ne pourrait pas servir à la récupération assistée de pétrole.

Exigences relatives aux exigences de quantification

Les projets de CSCDA devraient respecter une méthode de quantification précise pour calculer les émissions provenant des activités du projet, lesquelles comprennent l'exploitation de l'installation de captage, de l'infrastructure de transport, de l'infrastructure d'injection et d'autres activités associées au réservoir de stockage.

Les retraits de GES du scénario de projet, qui regrouperaient dans ce scénario l'ensemble des GES émis dans l'atmosphère et des GES retirés de celle-ci, seraient quantifiés en soustrayant les émissions de projet et les rejets de CO 2 de la quantité brute de CO 2 injectée dans le réservoir de stockage pour une année civile. Cette méthodologie tiendrait compte de toutes les émissions à soustraire, y compris celles associées à la production d'électricité et aux combustibles fossiles sur site et hors site en lien avec l'exploitation du projet, ainsi que des émissions fugitives de l'infrastructure sur le site de projet.

Considérations pratiques

D'autres éléments clés du Protocole entraîneraient des répercussions importantes sur la façon dont un projet de CSCDA pourrait être structuré. Les considérations pratiques ci-après devraient être prises en compte par les promoteurs dès les premières phases de conception d'un nouveau projet éventuel.

1. Aucune émission d'une source ponctuelle / d'une installation industrielle

Le CO 2 capté et stocké devrait venir directement de l'atmosphère et ne pourrait pas provenir d'une source ponctuelle (comme une installation industrielle).

2. Approvisionnement en énergie renouvelable « additionnelle »

Un projet de CSCDA ne devrait entraîner le déplacement d'aucune énergie renouvelable, c'est-à-dire que l'énergie renouvelable devrait être générée explicitement pour le projet et ne devrait pas être déplacée et retirée d'un réseau.

Même si le Protocole reconnaît que des accords d'achat d'énergie (« AAE ») peuvent être conclus à cette fin, la manière dont l'électricité renouvelable fournie par le réseau serait comptabilisée demeure floue. Des commentaires sont expressément demandés dans l'avant-projet de Protocole à l'égard de l'additionnalité de l'énergie renouvelable.

3. Projets transfrontaliers

Unprojet ne devrait être situé que dans une seule province ou un seul territoire du Canada. Ainsi, dans la forme actuelle, un projet qui déplacerait du CO 2 entre des provinces ou des territoires afin d'optimiser l'emplacement des installations de captage et de stockage ne serait pas admissible aux crédits compensatoires fédéraux. Des commentaires sont expressément demandés dans l'avant-projet de Protocole sur cette question.

4. Promoteur unique

Un projet de CSCDA ne devrait avoir qu'un seul promoteur légalement responsable du projet et des crédits compensatoires émis.

Même s'il ne serait pas nécessaire que toutes les parties des projets (comme les volets captage, transport et stockage) appartiennent à un seul propriétaire, des ententes, des contrats ou des partenariats avec toutes les entités participant à un projet de CSCDA seraient essentiels pour assurer la conformité du promoteur à toutes les exigences prévues par le Règlement et le Protocole, comme celles liées aux autorisations, au droit exclusif, aux mesures et aux données ainsi qu'à la surveillance de la permanence.

5. Permanence et renversements

Le Protocole prévoit que le promoteur devrait surveiller la permanence des retraits de GES de son projet pendant 100 ans après la fin de la dernière période de comptabilisation. Il est néanmoins souligné que dans certains cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO 2 , la responsabilité à long terme d'un site pourrait être transférée au gouvernement lorsque le projet atteint sa phase de post-fermeture, ce qui pourrait arriver aussi tôt que 10 à 50 ans après la phase de post-injection.

ECCC étudie encore la façon dont les exigences relatives à la permanence énoncées dans le Protocole devraient être appliquées dans les cas où la responsabilité à long terme a été transférée au gouvernement en vertu du cadre réglementaire applicable.

Perspectives

Le Protocole représente un changement important dans la façon dont les projets de CSCDA pourraient monétiser leurs retraits de GES. Alors que l'approche était axée auparavant sur la vente de crédits de carbone sur des marchés volontaires (soit à des acheteurs qui ne sont pas visés par des obligations de conformité, et qui aspirent généralement à atteindre des objectifs de carboneutralité), le Protocole viendrait élargir le bassin d'acheteurs potentiels pour y inclure les grands émetteurs et d'autres entités assujetties à des obligations de conformité. Une formule similaire est envisagée au Royaume-Uni, où on cherche à inclure les « émissions négatives » dans le champ d'application du mécanisme d'échange de droits d'émission en vigueur au pays.

Il reste à voir si les promoteurs de projets de CSCDA seront favorables à l'approche proposée dans le Protocole. Nous nous attendons à ce que plusieurs facteurs clés influent sur leur réponse, notamment :

le prix le plus élevé entre celui du marché réglementé et celui du marché volontaire à un moment donné;

la rigueur des conditions d'admissibilité du Protocole définitif (lesquelles ne s'appliqueraient pas de la même manière aux marchés volontaires qui, eux, seraient visés par des normes d'accréditation).

