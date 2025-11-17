ARTICLE
17 November 2025

Une fois aux dix ans : l'Ontario entre dans la dixième année du cycle d'évaluation

MT
Miller Thomson LLP

Contributor

Miller Thomson LLP logo
Miller Thomson LLP (“Miller Thomson”) is a national business law firm with approximately 500 lawyers across 5 provinces in Canada. The firm offers a full range of services in litigation and disputes, and provides business law expertise in mergers and acquisitions, corporate finance and securities, financial services, tax, restructuring and insolvency, trade, real estate, labour and employment as well as a host of other specialty areas. Clients rely on Miller Thomson lawyers to provide practical advice and exceptional value. Miller Thomson offices are located in Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, Waterloo Region, Toronto, Vaughan and Montréal. For more information, visit millerthomson.com. Follow us on X and LinkedIn to read our insights on the latest legal and business developments.
Explore Firm Details
Lexpert Firm Profile
Le 6 septembre 2025, le gouvernement de l'Ontario a publié son très attendu Énoncé économique de l'automne 2025 (« énoncé »). Malheureusement pour les contribuables de l'Ontario qui paient des impôts fonciers...
Canada Ontario Real Estate and Construction
Tara Piurko,Jesse White,Safa Warsi
+1 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
Tara Piurko’s articles from Miller Thomson LLP are most popular:
  • in Canada
Miller Thomson LLP are most popular:
  • with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives
  • with readers working within the Accounting & Consultancy, Banking & Credit and Business & Consumer Services industries

Le 6 septembre 2025, le gouvernement de l'Ontario a publié son très attendu Énoncé économique de l'automne 2025 (« énoncé »). Malheureusement pour les contribuables de l'Ontario qui paient des impôts fonciers, l'énoncé ne fournit aucune information utile sur l'avenir du cadre d'imposition et d'évaluation foncières de l'Ontario.

L'énoncé garantit aux Ontariens que le gouvernement continuera de miser sur de nouvelles initiatives visant à assurer l'efficacité du régime d'impôt foncier et indique que des modifications sont proposées à la Loi sur l'évaluation foncière pour soutenir et simplifier l'administration du régime d'impôt foncier. L'énoncé ne comprend toutefois aucune précision sur ces initiatives, pas plus qu'il n'indique la date à laquelle les contribuables pourront s'attendre à une réévaluation foncière générale à l'échelle de la province. À défaut de fournir de l'information à jour sur la réévaluation générale, l'Ontario entamera la dixième année d'un cycle d'évaluation qui ne devait initialement durer que quatre ans et maintiendra une répartition inégale de la charge fiscale du fait que l'évaluation est établie en fonction des valeurs de 2016.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Tara Piurko
Tara Piurko
Photo of Jesse White
Jesse White
Photo of Noah Gordon
Noah Gordon
Photo of Safa Warsi
Safa Warsi
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More