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29 June 2026

Décisions Clés En Responsabilité Du Fait Des Produits : Mise À Jour Semestrielle – Juin 2026

MT
McCarthy Tétrault LLP

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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
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McCarthy Tétrault's Product Liability and Mass Tort Claims group analyzes three recent Canadian court decisions that clarify evidentiary standards in product liability cases. The cases address critical issues including the sufficiency of evidence at pleading stages, establishing general causation between drugs and diseases, and how litigation risk factors into settlement adequacy assessments.
Canada Ontario Consumer Protection
Byron Shaw,Dorothy Charach,Lyndsey Delamont
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Le groupe Responsabilité du fait des produits et réclamations en responsabilité délictuelle de masse de McCarthy Tétrault est ravi de vous présenter son analyse des récentes décisions canadiennes liées à la responsabilité du fait des produits.

Dans l'affaire Hartman v. Canada (Attorney General), 2026 ONCA 270, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté certaines parties d'une réclamation pour négligence liée à un vaccin, soulignant que les tribunaux n'acceptent pas les déductions non étayées par des éléments de preuve au stade des actes de procédure.

Dans l'affaire Listovets v. AstraZeneca Canada Inc., 2026 ONSC 220, la Cour supérieure de l'Ontario a confirmé que la simple preuve d'un lien entre un médicament et une maladie ne suffit pas à établir un lien de causalité général.

Enfin, dans l’affaire Dembrowski v. Bayer Inc., 2026 SKKB 63, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a estimé que le risque lié au litige — notamment en ce qui concerne le caractère adéquat des mises en garde — pouvait justifier un règlement d’un montant plus modeste.

Nous vous invitons à télécharger le PDF ci-dessous pour connaître les points clés à retenir de ces décisions importantes.

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