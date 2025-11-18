Mise à jour et statut de l'initiative « Brevets de nouvelle génération » de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en date du 9 octobre 2025

Le 17 juillet 2024, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a lancé un nouveau système électronique et un nouveau portail...

Smart & Biggar uncovers and maximizes intellectual property and technology assets for our clients. Today’s fast-paced innovation economy demands a higher level of expertise and attention to detail when it comes to IP strategy and protection. With over 125 lawyers, patent agents and trademark agents collaborating across five Canadian offices, Smart & Biggar is trusted by the world’s leading innovators to find value in their IP rights. As market leaders in IP, Smart & Biggar’s team is on the pulse when it comes to the latest developments and the wider industry changes that impact our clients. To stay informed, visit smartbiggar.ca/insights, including access to our RxIP Update (smartbiggar.ca/insights/rx-ip-updates), a monthly digest of the latest decisions and law surrounding the life sciences and pharmaceutical industries.

Article Insights

Charles Boulakia’s articles from Smart & Biggar are most popular: in Canada

with readers working within the Law Firm industries

Le 17 juillet 2024, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a lancé un nouveau système électronique et un nouveau portail, MonOPIC Brevets, dans le cadre de son initiative « Brevets de nouvelle génération ». Bien que la plateforme s'avérera d'une grande utilité une fois fonctionnelle, son lancement a été semé d'embûches, ce qui a entrainé des retards, des erreurs et des arrêts de réponse du système.

Le texte qui suit se veut une mise à jour sur le système MonOPIC Brevets en date du 25 août 2025 et sur les retards que les demandeurs pourraient subir à cet égard.

Nouvelles demandes

Toutes les nouvelles demandes sont désormais déposées au moyen du portail MonOPIC Brevets, et l'on obtient immédiatement un numéro de demande au moment du dépôt. Le certificat officiel de dépôt/l'accusé de réception d'entrée en phase nationale est délivré une fois que l'OPIC a confirmé que toutes les conditions de dépôt ont été remplies. Nous avons remarqué que certains certificats de dépôt/accusés de réception d'entrée en phase nationale ne comportent pas de numéro de priorité et/ou présentent des titres ou des renseignements sur les inventeurs tronqués, mais il a été confirmé que ces informations sont exactes dans le dossier. Il n'y aura PAS d'envoi de version corrigée. Dans certains cas, des doublons de certificats de dépôt et d'accusés de réception d'entrée en phase nationale ont été émis; des corrections sont alors apportées par l'OPIC si deux numéros de demande différents ont accidentellement été attribués à la même demande.

L'OPIC a indiqué qu'ils en sont à traiter les nouvelles demandes divisionnaires datant de juillet 2025, les nouvelles demandes d'entrée en phase nationale en vertu du PCT datant de mai 2025 et les nouvelles demandes régulières datant de juillet 2025.

Publication

La publication de nombreuses demandes continue d'être retardée au-delà de la période de confidentialité de 18 mois, et il en va de même pour les demandes divisionnaires.

Aucune demande de publication devancée (soit avant la fin de la période de confidentialité) n'a été traitée par l'OPIC entre juillet et décembre 2024.

L'Office indique avoir commencé la publication de demandes en décembre 2024, et que ce processus reprendra progressivement son rythme normal à mesure que le retard accumulé sera rattrapé.

Taxe pour le maintien en état

Le paiement de la taxe pour le maintien en état est possible, qu'un numéro de demande ait été attribué ou non. Cependant, on ne peut utiliser le système de paiement automatisé de cette taxe en l'absence d'un numéro de demande. Dans un tel cas, le paiement doit être effectué au moyen de la correspondance générale.

Les paiements effectués au moyen de la correspondance générale jusqu'à octobre 2025 sont maintenant traités, et même si cette information ne figure pas encore dans la Base de données sur les brevets canadiens, l'OPIC a indiqué qu'une confirmation de paiement peut être obtenue sur le portail MonOPIC Brevets.

L'Office a maintenant annoncé qu'il a commencé à effectuer la surveillance à l'égard des taxes pour le maintien en état impayées et qu'il envoie des avis de non-paiement pour l'ensemble des demandes de brevet et pour les années 2 à 10 en ce qui concerne les brevets octroyés. Toutefois, l'Office ne surveille pas encore les surtaxes et n'envoie pas de confirmation du paiement de celles-ci . Pour plus de renseignements, veuillez consulter la rubrique « Avis de retard » ci-après.

Requête d'examen

Aucun accusé de réception des requêtes d'examen n'a été envoyé entre juillet 2024 et mars 2025. La reprise de ces envois a eu lieu en mars dernier, et l'on constate actuellement que le retard accumulé serait en voie d'être rattrapé. Nous avons constaté des erreurs administratives de l'OPIC dans l'information figurant sur les accusés de réception, qui sont documentées et reconnues; l'Office n'enverra une correction écrite qu'en cas d'erreur dans le numéro de demande ou la date de dépôt, ou si l'erreur a entrainé l'envoi de l'accusé de réception à la mauvaise adresse. Les autres erreurs seront corrigées dans le système de l'OPIC, sans qu'un nouvel accusé de réception soit émis. L'OPIC a indiqué que les requêtes d'examen datant de février 2025 sont en cours de traitement.

Demandes de l'examinateur

Les examinateurs ont continué de formuler des rapports d'examen (lettres officielles). Cependant, le traitement des réponses des demandeurs à ces rapports et leur renvoi aux examinateurs aux fins d'examen ont accusé un retard considérable. En conséquence, nous avons constaté des retards importants en ce qui concerne les deuxièmes rapports d'examen et/ou les acceptations fondés sur les réponses données qui ont été déposées depuis juillet 2024. De plus, en raison des retards dans le traitement des modifications volontaires, certains rapports d'examen reposaient sur de l'information obsolète. L'OPIC a assoupli les conditions de retrait des rapports d'examen dans certains cas.

L'Office indique qu'il traite actuellement les réponses aux rapports d'examen de décembre 2024 ainsi que les modifications volontaires datées d'octobre 2024.

Examen accéléré

Les requêtes d'examen accéléré (que ce soit au moyen de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet ou autrement) n'avaient pas été traitées entre juillet 2024 et mai 2025. L'OPIC a indiqué que toutes les requêtes d'examen accéléré soumises avant septembre 2025 ont désormais été traitées, et que l'on peut vérifier la conformité d'une telle requête dans la Base de données sur les brevets canadiens, car l'Office ne délivrera plus de confirmation écrite à cet égard. L'OPIC a confirmé que, bien que ces dossiers aient été traités, il existe de nombreux dossiers d'examen accéléré qui dépassent largement la norme de service ou la cible de rendement en matière d'examen, mais que remédier à cette situation est l'une de ses priorités.

Requête pour la poursuite de l'examen

Le traitement des requêtes pour la poursuite de l'examen a lieu en temps opportun et a été ajouté aux tâches des examinateurs, l'OPIC traitant actuellement les requêtes datées d'août 2025. Bien qu'aucun accusé de réception ne soit envoyé, la confirmation de la requête figure dans la Base de données sur les brevets canadiens.

Demandes de prorogation de délai

L'OPIC indique qu'ils en sont à traiter les demandes de prorogation de délai de janvier 2025, mais que « l'accent opérationnel est actuellement mis ailleurs ». L'Office a averti que la mention « Exigences de prorogation de délai pour l'accomplissement d'un acte - jugée conforme » dans la Base de données sur les brevets canadiens n'est pas conclusive. En effet, une prorogation de délai n'est confirmée qu'à la réception par le demandeur d'une lettre de l'OPIC à cet effet.

Acceptations

Aucun avis d'acceptation n'a été émis entre juillet et novembre. Cependant, depuis novembre, certains avis d'acceptations semblent avoir été transmis, et ce, à un rythme plus soutenu ces derniers temps. L'OPIC a indiqué que le retard dans les avis d'acceptation reçus des examinateurs a été rattrapé jusqu'à la mi-juin 2025.

Délivrance

Nous continuons de constater des retards importants dans la délivrance des brevets ainsi qu'une forte baisse du nombre octroyé. L'OPIC a commencé à publier une liste de toutes les demandes dont l'état est à « Préoctroi ». L'OPIC vise à ce que l'octroi et la délivrance aient lieu dans les six semaines suivant cet état de « Préoctroi », en précisant qu'elle priorisera les demandes qui sont à cet état de « Préoctroi » depuis plus de six semaines. L'OPIC traite actuellement les paiements de taxe finale datant d'octobre 2024.

Changement d'agent

L'OPIC mentionne avoir commencé à traiter les demandes de révocation et de nomination d'agent, et qu'il traite actuellement les demandes datant de décembre 2024.

Cessions et transferts

Les cessions et les transferts font encore l'objet de retards importants, même si l'OPIC s'efforce de rattraper ce retard. L'OPIC a indiqué que les transferts datant de janvier 2025, les changements de nom datant de mai 2025 et les enregistrements de documents datant d'octobre 2024 sont actuellement en traitement. Les enregistrements de documents visant plusieurs documents à enregistrer ne sont pas encore en traitement, et les certificats d'enregistrement ne sont pas encore générés. Il est possible d'obtenir la confirmation de conformité d'un transfert dans la Base de données sur les brevets canadiens.

Changement d'adresse ou de méthode de correspondance

Le traitement des demandes de changement d'adresse ou de méthode de correspondance pour les demandes dont le numéro est supérieur à 3 243 062 a repris. L'Office indique qu'il traite actuellement les demandes datant de mai 2025.

Correction du demandeur ou de l'inventeur

Le traitement des demandes de correction du demandeur ou de l'inventeur pour les demandes dont le numéro est supérieur à 3 243 062 a repris. L'Office indique qu'il traite actuellement les demandes datant de mars 2025.

Avis de retard

Si la taxe pour le maintien en état n'est pas payée à l'échéance, l'OPIC doit envoyer un « avis de retard » fixant une date limite de paiement tardif, qui est la plus tardive des deux dates suivantes : six mois après la date limite de paiement initiale de la taxe pour le maintien en état ou deux mois après la date de l'avis de retard. Un avis de retard similaire est envoyé si la date limite pour une requête d'examen n'est pas respectée. Aucun avis de retard n'a été émis entre juillet 2024 et juillet 2025, ce qui signifie que de nombreuses périodes de « retard » (y compris en ce qui concerne le paiement de la taxe pour le maintien en état) ont été prolongées au-delà de six mois, ce qui a pu donner plus de temps à certains demandeurs pour rétablir leur demande. Dans de nombreux cas, les droits de tiers continuent de s'appliquer après six mois, qu'un avis de retard ait été envoyé ou non.

L'OPIC indique qu'il a repris l'envoi d'avis de non-paiement des taxes de maintien en état pour toutes les demandes de brevet et pour les brevets délivrés à leur deuxième et dixième anniversaire. L'OPIC indique également que dans certains cas, de tels avis ont été émis malgré le paiement de la taxe. Il prépare actuellement une correction de masse afin de mettre à jour les informations pour tous les dossiers concernés.

Bien que des avis soient émis pour non-paiement de la taxe pour le maintien en état, les surtaxes ne sont pas encore surveillées, et aucun avis ni aucune confirmation de paiement n'est envoyé à cet égard pour le moment.

Avis d'abandon

Aucun avis d'abandon n'a été émis depuis juillet 2024. Veuillez prendre note que l'émission d'un avis d'abandon n'enclenche pas la période de rétablissement, qui est calculée à partir de la date d'abandon, sans égard à l'émission d'un avis.

Avis de rétablissemen

Aucun avis de rétablissement n'a été émis depuis juillet 2024. Les demandes pour lesquelles un rétablissement a été demandé apparaissent toujours comme ayant été abandonnées.

Statut erroné sur la base de données de l'OPIC

Il y a encore un volume de demandes et de brevets dont les statuts sont incorrects sur la base de données publique de l'OPIC, et qui pourraient ne pas refléter les soumissions déposées depuis juillet 2024. L'OPIC a déclaré que le statut sera corrigé une fois que la correspondance aura été traitée. Il demande que les demandeurs ne signalent les erreurs « causées par des problèmes connus » qu'en cas de problème urgent, tel qu'un risque de perte de droits.

Veuillez prendre note que l'OPIC soulève désormais que certaines demandes ou certains brevets peuvent apparaître en règle ou conformes sur le plan administratif, alors qu'en réalité, ils peuvent être considérés comme abandonnés ou périmés. L'OPIC a rappelé aux demandeurs qu'ils ne doivent pas se fier aux données de la Base de données sur les brevets canadiens, mais plutôt à leur propre dossier. Il semble qu'à l'heure actuelle, aucun tiers ne soit en mesure de déterminer avec certitude le statut d'un brevet ou d'une demande de brevet canadien.

L'OPIC signale également que certaines demandes ou certains brevets peuvent apparaître à tort comme abandonnés, ce qui peut entrainer des retards dans le traitement des mesures sollicitées pour ces demandes.

Services en suspens

L'OPIC ne traite actuellement pas ce qui suit :

Les avis d'abandon;

Les avis de rétablissement;

Les abandons/réponses associés au rapport relatif aux demandes abandonnées, sauf si le statut d'abandon erroné des demandes correspondantes a été corrigé;

Les changements d'adresse ou de méthode de correspondance, ou la correction du demandeur ou de l'inventeur pour les numéros de demande inférieurs à 3 243 062;

L'enregistrement de cessions ou de changement de nom lorsque des documents multiples sont répertoriés pour un même dossier.

La date de reprise de ces activités n'est pas encore connue; cependant, l'OPIC s'attend à une reprise des services d'abandon et de rétablissement d'ici la fin de 2025.

Normes de service

Il convient de noter que les normes de service de l'OPIC pour les tâches opérationnelles ont désormais plus que doubler et atteignent 36 semaines.

The preceding is intended as a timely update on Canadian intellectual property and technology law. The content is informational only and does not constitute legal or professional advice. To obtain such advice, please communicate with our offices directly.