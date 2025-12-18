Hydro-Québec lance un nouvel appel d'offres éolien pour 2026

Le 11 décembre 2025, Hydro-Québec a annoncé le lancement d'un nouvel appel d'offres éolien au printemps 2026 afin de répondre à la croissance de la demande en électricité au Québec.

Cette annonce a été faite dans le cadre du dévoilement par Hydro-Québec de la cartographie des capacités de son réseau électrique, laquelle comprend deux volets : 1) les capacités de raccordement de projets industriels au réseau de transport d'électricité; et 2) le potentiel d'intégration d'énergie éolienne.

Capacités de raccordement de projets industriels au réseau de transport d'électricité

Le premier volet de cette cartographie présente la capacité actuelle de raccorder au réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec (≥ 44 kV) de nouveaux clients industriels ayant une grande consommation d'électricité (≥ 25 MW) dans 13 zones industrielles où Hydro-Québec a reçu plusieurs demandes de raccordement.

Fait à noter, cette cartographie ne reflète pas la capacité énergétique globale d'Hydro-Québec à alimenter de nouveaux projets, mais elle présente plutôt les endroits où de nouveaux projets peuvent être raccordés au réseau de transport d'électricité actuel en date de décembre 2025 et où il serait possible d'intégrer l'énergie éolienne au réseau dans l'avenir.

Appel d'offres éolien en 2026 en vue d'une mise en service en 2031-2035

Le deuxième volet de cette cartographie dévoilée par Hydro-Québec présente les zones désignées où des projets peuvent être réalisés afin de faciliter l'intégration de parcs éoliens au réseau de transport électrique, ainsi que la capacité de chaque projet. Ces nouveaux projets à plus petite ampleur seront à développer en partenariat avec les collectivités locales et seront sélectionnés au moyen d'un appel d'offres devant être lancé au printemps de 2026, avec une mise en service envisagée entre 2031 et 2035. Douze régions ont été identifiées, dont celles de la Rive-Sud (Montréal), de la Montérégie, du Centre-du-Québec, de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches et de Lanaudière. Tel que communiqué précédemment, Hydro-Québec agira en tant que maître d'œuvre dans la réalisation des projets à plus grande échelle.

Hydro-Québec tiendra, de décembre 2025 à février 2026, une consultation publique sur les modalités de l'appel d'offres avant le lancement officiel de ce dernier.

Dans son évaluation des projets, Hydro-Québec accordera plus de poids au contenu québécois. De plus, l'acceptabilité sociale demeure un critère clé dans la sélection des projets. Seuls les projets bénéficiant d'un soutien municipal clair iront de l'avant. Par conséquent, la consultation publique en amont devient une étape décisive avant la soumission des offres. Hydro-Québec a indiqué par ailleurs qu'elle accordera la priorité aux projets élaborés en partenariat avec les municipalités et les Premières Nations.

Le nouveau processus d'appel d'offres proposera plusieurs plages de plus longue durée pour les promoteurs qui souhaitent soumettre des projets au cours des prochaines années.

