La LPRPSP : Guide de conformité pour les organisations

Le guide complet de BLG présente la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec (LPRPSP), telle que modernisée par la Loi 25, comme pierre angulaire d'un programme efficace de protection de la vie privée. Il intègre également les exigences clés en matière de biométrie, les cadres applicables aux transferts transfrontaliers ainsi que les principales obligations découlant de la législation fédérale connexe, offrant une approche complète et cohérente de la conformité en protection de la vie privée.

Dans notre Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : Guide de conformité pour les organisations, nous positionnons la LPRPSP comme cadre de référence central, tout en l'articulant avec la législation complémentaire pertinente. Le guide intègre notamment :

Les exigences de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LCCJTI) applicables aux systèmes biométriques et à la vérification d'identité

Les dispositions du Code civil du Québec relatives au respect du droit à la vie privée et à l'octroi de dommages punitifs

Les lois et règlements anti-pourriels pour l'envoi de messages électroniques commerciaux

Les obligations de déclaration du secteur financier prévues par les règlements de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

Mise à jour de 2026 : découvrez les réalités d'application post-Loi 25 et les risques stratégiques

La LPRPSP continue d'évoluer à la suite des modifications introduites par la Loi 25. Les mécanismes d'application sont maintenant pleinement opérationnels, avec des sanctions pouvant atteindre jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Notre guide mis à jour tient compte de la jurisprudence émergente, qui façonne progressivement l'interprétation et l'application pratique de la LPRPSP modernisée.

Pourquoi le guide de BLG se distingue : une couverture législative complète avec intelligence multisectorielle

Maîtrise de la LPRPSP : Comprenez le système de sanctions à trois niveaux, les exigences en matière de gouvernance et les mécanismes de consentement qui constituent le socle de votre conformité.

Conformité des systèmes biométriques : Appréhendez les exigences de la LCCJTI relatives à la vérification d'identité, les obligations d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) et les processus de déclaration auprès de la Commission d'accès à l'information (CAI).

Opérations transfrontalières : Respectez les règles applicables aux transferts internationaux de données tout en assurant la continuité et l'efficacité de vos opérations d'affaires à l'échelle mondiale.

Gestion des incidents : Bénéficiez d'un cadre intégré couvrant les obligations de notification prévues par la LPRPSP, les exigences de déclaration à l'AMF pour les institutions financières, et les obligations fédérales connexes.

Enjeux en contexte d'emploi : Abordez les défis propres aux contextes où la protection de la vie privée se conjugue avec les relations de travail et les pratiques RH.

Technologies émergentes : Anticipez les orientations législatives futures grâce à des analyses portant sur la prise de décision automatisée, l'intelligence artificielle et les principes de protection de la vie privée dès la conception.

Téléchargez notre guide de conformité pour les organisations et alignez dès aujourd'hui vos objectifs d'affaires avec le cadre complexe de la protection de la vie privée au Québec.

