L'IA et le droit : Guide pour les entreprises canadiennes

L'essor de l'IA est un phénomène technologique et social tout à fait remarquable. Elle existe sous diverses formes et applications depuis des années, mais depuis que le grand public a accès aux outils d'IA générative, elle s'est imposée dans les discussions publiques d'une manière que l'on n'aurait pu prédire. Nous comprenons maintenant qu'elle peut avoir et aura une incidence sur la façon de faire des affaires, de fournir des services juridiques et médicaux, de gérer les chaînes d'approvisionnement ou d'effectuer les processus de recrutement. Nous comprenons également la manière dont l'IA peut accroître les risques existants liés à la cybersécurité et à la confidentialité des données, de même que les répercussions qu'elle peut avoir sur la façon d'envisager la création et la protection de la propriété intellectuelle.

Le paysage juridique et réglementaire mondial n'était pas entièrement préparé à l'avènement de l'IA, mais de nombreux territoires de compétence, seuls ou en collaboration avec d'autres, déploient des efforts pour s'adapter à l'IA ou créer de nouveaux régimes. L'Union européenne a fait figure de pionnière en étant le premier territoire de compétence à adopter une loi complète et ciblée sur l'IA.

Nous avons préparé le présent Guide canadien sur l'IA en espérant qu'il vous éclairera sur des domaines clés qui sont touchés par l'IA d'un point de vue juridique et le soutien que nous pouvons apporter aux organisations pour les aider à s'adapter au paysage juridique actuel et en évolution.

