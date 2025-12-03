ARTICLE
3 December 2025

Étude sur les opérations de capital-investissement au Canada de Blakes

Nous sommes heureux de publier la cinquième édition de notre Étude sur les opérations de capital-investissement au Canada, une analyse exclusive de centaines d'acquisitions et de placements de capital-investissement réalisés au pays. Il s'agit de l'étude la plus approfondie de tout le secteur juridique en ce qui a trait aux opérations canadiennes de rachat et de placement liées au capital-investissement. Elle met notamment en évidence les tendances récentes dégagées de ces opérations et permet de mieux comprendre les différents aspects de ce « marché ».

Cette nouvelle édition se fonde sur des données recueillies au cours des dix dernières années, ce qui permet de mettre en lumière l'évolution du « marché » du capital-investissement au Canada depuis la publication de la toute première édition de cette étude.

Pour consulter un échantillon de l'étude, cliquez ici. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'étude ou en demander une copie, veuillez communiquer avec nous par courriel.

Blakes possède l'un des groupes de pratique les plus solides et expérimentés du Canada dans le domaine du capital-investissement. Le groupe Capital-investissement de Blakes offre des conseils juridiques stratégiques à toutes les étapes du processus d'investissement. Il utilise des structures transactionnelles novatrices qu'il met en Suvre de façon stratégique en plus de tirer parti du savoir-faire et des connaissances approfondies du secteur qu'ont nos avocats situés aux quatre coins du pays. Pour en savoir davantage, consultez la page de notre groupe Capital-investissement.

[View Source]
