Fusions et acquisitions au Canada : tendances et perspectives 2024 T3

Situation générale des fusions et acquisitions au Canada

Bien que le nombre de transactions soit demeuré stable en 2024, plusieursd'entre elles prennent plus de temps à se conclure en raison du resserrement du crédit, de la difficulté des négociations entourant les évaluations et d'autres modalités clés des transactions, de l'incertitude générale du marché liée aux taux d'intérêt et à l'inflation, ainsi que d'une diligence accrue de la part des acheteurs.

Les négociateurs restent optimistes quant à un marché des fusions et acquisitions plus dynamique au dernier trimestre de 2024 et en 2025, encouragés par le recul de l'inflation et des récentes baisses des taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada. Par ailleurs, de nombreux vendeurs ont temporairement mis leur projets de vente en suspens, car ils anticipent une évaluation plus élevée, tandisqu'un grand nombre de fonds disposent de capitaux à déployer. Comme le soulignent Michael Caruso, Sarah Langille et stagiaire Jennifer Jeong, dans leur article, la génération des baby-boomers qui cherchent à assurer le transfert de leurs entreprises, devraient demeurer des acteurs clés du marché des fusions et acquisitions.En prévision de l'intensification du marché des fusions et acquisitions, nous conseillons à nos clients vendeurs de préparer leurs entreprises à la vente en faisant appel à une équipe de transaction efficace, formée notamment de d'investisseurs, bien avant d'entrer sur le marché. L'article rédigé par nos avocats en droit des transports Louis Amato-Gauci et Jaclyne Reive, ainsi que par notre stagiaire Jatin Kumar, souligne l' importance pour les vendeurs de prendre les mesures nécessaires pour préparer et assainir leur entreprise dans le but d'en maximiser la valeur et de réduire le temps consacré à répondre aux préoccupations soulevées par les acquéreurs dans le cadre du processus de vérification diligente.

Le marché américain affiche de meilleure performances que le marché canadien et, d'après nos échanges avec nos contacts aux États-Unis, nous avons l'impression que le flux de transactions de fusions et d'acquisitions s'améliore dans ce pays.Nous prévoyons que nos clients américains, notamment les fonds de capital-investissement, stimuleront les activités de fusions et d'acquisitions au Canada, en poursuivant une stratégie d'acquisition découlant de marchés plus robustes.

Le reste de l'année 2024 ne devrait pas être dépourvu d'intérêt étant donné l'élection américaine et l'élection fédérale qui pourrait avoir lieu au Canada à court terme.

