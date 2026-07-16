Réglementation Professionnelle Et Mesures Disciplinaires : Nouveaux Outils, Nouveaux Défis, Nouvelles Normes

Les 14 et 15 avril prochains, notre collègue Tina Hobday, associée, participera à la conférence virtuelle Professional Regulation and Discipline: New Tools, New Challenges, New Standards, organisée par le College of Health and Care Professionals de la Colombie-Britannique.

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Les 14 et 15 avril prochains, notre collègue Tina Hobday, associée, participera à la conférence virtuelle Professional Regulation and Discipline: New Tools, New Challenges, New Standards, organisée par le College of Health and Care Professionals de la Colombie-Britannique.

Cette conférence de deux jours réunira des experts qui parleront de la jurisprudence récente, de réformes législatives novatrices et de nouvelles tendances qui façonnent la réglementation professionnelle au Canada, ainsi que de nouveaux outils visant à renforcer la responsabilité, l’efficacité et la confiance du public.

Tina Hobday prendra la parole lors de la séance intitulée Pros and Cons on Regulatory Modernization: Learning from Major Statutory Reform in British Columbia, Developments in Quebec and Pan-Canadian Initiatives, aux côtés de Dianne Millette (registraire et directrice générale du College of Health and Care Professionals of British Columbia) et Beverly Balaski (membre du Canadian Nurse Regulators Collaborative (CNRC)). Elles discuteront de la réforme législative majeure qui redéfinit les fondements de la réglementation professionnelle. Vous apprendrez ce que la nouvelle Health Professions and Occupations Act de la Colombie-Britannique et les efforts de modernisation du Québec laissent présager pour l’avenir, ainsi que ce à quoi les autres juridictions devraient s’attendre.

Information: Agenda – April 14 - 15, 2026 • Virtual Course

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