Des Bourses De Diversité Couvrant La Totalité Des Frais Ouvrent La Voie Au Leadership Exécutif Pour Les Juristes En Contentieux

Le partenariat avec la Rotman School élimine les obstacles financiers à la formation en leadership de haut niveau.

TORONTO (Ontario) – 24 février 2026. L'ABC-Juristes en contentieux, en partenariat avec la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, offre des bourses de diversité couvrant la totalité des frais de scolarité afin de soutenir les juristes en contentieux issus de groupes sous-représentés qui souhaitent développer leurs compétences en leadership exécutif dans le cadre du Programme de leadership en entreprise pour juristes d'entreprise.

D'une durée de 10 mois, le Programme de leadership en entreprise débute en septembre 2026 et s'adresse spécifiquement aux juristes en contentieux qui se préparent à occuper des postes de direction ou de haute direction. Élaboré avec la Rotman School of Management et offert en partenariat avec Dentons et LexisNexis, le programme permet d'acquérir des compétences essentielles en affaires et en leadership dans un environnement d'apprentissage inclusif. Il combine des activités d'apprentissage virtuelles et des modules intensifs en présentiel et mène à une reconnaissance officielle par l'obtention du titre de Juriste d'entreprise accréditéᐧe – Canada (JEA.C).

Les droits de scolarité du programme varient de 10 800 $ (tarif préférentiel offert jusqu'au 31 mars) à 11 550 $, ce qui fait de la bourse de diversité un investissement important dans le développement professionnel des participantes et participants. Les bourses s'adressent aux juristes en contentieux provenant de milieux et d'expériences vécues diversifiés, qui démontrent un potentiel de leadership et un engagement à faire progresser une pratique juridique inclusive.

« À un moment où l'on demande aux services juridiques de jouer un rôle de plus en plus stratégique, la diversité des points de vue contribue à de meilleurs résultats d'affaires, et nos équipes juridiques doivent refléter cette réalité », a déclaré Christine Staley, directrice du perfectionnement professionnel à l'ABC-Juristes en contentieux. « Ces bourses permettent de s'assurer que les obstacles financiers n'empêchent pas des juristes exceptionnels issus de différents horizons d'accéder à la formation en leadership nécessaire pour façonner l'avenir de la pratique du droit en entreprise au Canada. »

Les demandes pour les bourses de diversité de la cohorte 2026 sont maintenant ouvertes et doivent être soumises au plus tard le 31 mars 2026. Les personnes admissibles sont encouragées à poser leur candidature le plus tôt possible. Le formulaire de demande de bourse de diversité est accessible sur le site Web du Programme de leadership en entreprise.

D'autres sources de financement peuvent également être offertes pour appuyer des objectifs de perfectionnement, notamment :

Subvention canadienne pour l'emploi – offerte dans l'ensemble des provinces et territoires

Financement du RAFEO pour les microcertifications – réservé aux résidentes et résidents de l'Ontario

Subventions provinciales et territoriales – veuillez consulter les programmes offerts par votre gouvernement provincial ou territorial

Nous encourageons les personnes intéressées à présenter leur demande le plus tôt possible pour toutes les options de financement. Pour en savoir plus sur le financement des études, consultez la Rotman School of Management.

À propos d'ABC-Juristes en contentieux

L'ABC-Juristes en contentieux (anciennement l'Association canadienne des conseillers juridiques d'entreprise) est la voix nationale des juristes d'entreprise au Canada. Fondée en 1988, nous représentons plus de 5 000 juristes en contentieux dans toutes les provinces et tous les territoires, couvrant l'ensemble des secteurs, des industries et des niveaux de pratique. Notre travail vise à soutenir les juristes en contentieux dans leur rôle de conseillers stratégiques et de partenaires d'affaires, grâce à une combinaison de perfectionnement, de leadership éclairé et de mise en réseau entre pairs. Nous offrons des programmes pratiques et pertinents qui reflètent les réalités de la pratique interne et l'évolution du rôle des services juridiques. Pour en savoir plus, visitez cbainhouse.org.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.