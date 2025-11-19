Le CEPMB publie son Rapport annuel sur les dépenses des régimes publics d'assurance médicaments (2022-2023)

Le 21 octobre 2025, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) a annoncé la publication de CompasRX (10e édition), un rapport annuel qui analyse les facteurs déterminants des dépenses en médicaments prescrits assumées par les régimes publics d'assurance médicaments du Canada. Cette 10e édition couvre l'exercice financier 2022-2023.

Le rapport s'appuie sur les données provenant du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), qui comprend des données sur les régimes publics d'assurance médicaments de l'ensemble des provinces (à l'exception du Québec) ainsi que du Yukon.

Le rapport porte sur les tendances des dépenses en médicaments prescrits entre 2017-2018 et 2022-2023, les facteurs influençant les coûts des médicaments entre 2021-2022 et 2022-2023 ainsi que les facteurs influençant les coûts d'exécution d'ordonnance entre 2021-2022 et 2022-2023.

Voici quelques-unes des principales constatations du rapport :

Les dépenses en médicaments prescrits, qui correspondent au total des coûts des médicaments et des coûts d'exécution d'ordonnance, ont augmenté de 3,4 milliards de dollars entre 2017-2018 et 2022-2023

En 2022-2023, les dépenses en médicaments prescrits ont dépassé 14,1 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 7,4 % par rapport à l'exercice financier 2021-2022.

Les coûts des médicaments ont connu une hausse de 7,9 % entre 2021-2022 et 2022-2023, en raison de l'utilisation accrue de médicaments onéreux (médicaments dont le coût annuel est supérieur à 10 000 $) et de la remontée du nombre de bénéficiaires actifs à la suite de la pandémie.

Les médicaments onéreux représentaient plus de 37 % du total des coûts des médicaments pour 2022-2023.

Les coûts associés à l'exécution d'ordonnance ont augmenté de 4,5 % en 2022-2023, une augmentation principalement attribuable à la remontée du nombre de bénéficiaires actifs après la pandémie.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie – Réglementation et conformité et Litige pharmaceutique.

The preceding is intended as a timely update on Canadian intellectual property and technology law. The content is informational only and does not constitute legal or professional advice. To obtain such advice, please communicate with our offices directly.